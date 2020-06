Fortnite: Das sind die Patch Notes für Season 3 auf Deutsch

In Fortnite: Battle Royale ist Update 13.00 erschienen, das Season 3 Kapitel 2 einleitet. Wir zeigen euch die Patch Notes. Darin gibt’s massig neue Features!

Das steckt im neuen Update 13.00: Dieses Update leitete die neue Season 3 ein und bringt einige Änderungen ins Spiel. Im ersten „Tauche ein“-Trailer sieht man eine überflutete Map und Haie als Fortbewegungsmittel.

Wir zeigen euch, was die neue Wasser-Season alles zu bieten hat.

Map wurde überflutet – Was ist anders?

Was ist jetzt neu? Der Verdacht, dass die Map völlig überflutet wird, hatten Spieler schon seit längerem. Immerhin brachte das Live-Event eine neue Art von Sturm, der dann zu einem bedrohlichen Tsunami wurde.

Der scheint jetzt ausgebrochen zu sein, denn die ganze Map wurde überflutet. Doch dieser Zustand wird nicht so bleiben, denn mit der Zeit wird der Wasserspiegel wieder senken. Das wird dann dafür sorgen, dass neue Orte zum Vorschein kommen.

Neue Orte sollen sich im Verlauf der Season offenbaren

Haifische als Fortbewegungsmittel

Was ist neu? Auf der Fortnite-Map treiben nun Haie ihr Unwesen. Sie sind hungrig auf eure Beute wie Waffen und Gegenstände. Doch auch wenn sie gefährlich sind, haben sie einen großen Nutzen für euch.

Schnappt euch eine Angel und klammert euch damit am Haifisch fest. Er wird euch dann durch die Map ziehen, während ihr ihn nur noch steuern müsst. So werdet ihr bestimmt schnell an euren gewünschten Zielort kommen.

Haie sind das neue Fortbewegungsmittel der Season 3

Neue Feinde – Marodeure

Was ist jetzt neu? In Season 3 werdet ihr auf neue Feinde treffen. Dabei handelt es sich um Bots, die aber durch das Match hindurch einfach in Kapseln vom Himmel fallen.

Sobald die Kapsel am Boden ankommt, explodiert sie und lässt die Bots frei, die euch dann angreifen. Ihr solltet also wachsam bleiben, damit ihr schnell reagieren könnt.

Die neuen Marodeure können euch im Match überraschen

Alle weiteren Informationen zur neuen Season 3 und was sich verändert hat, findet ihr auf der offiziellen Seite von Epic Games.

Season 3 brachte nicht nur einige Änderungen und neuen Feature ins Spiel, sondern auch einen neuen Battle-Pass, in dem ihr die Drifter-Crew freischalten könnt. Sogar den Helden Aquaman werdet ihr dort wiederfinden. Wenn ihr einen näheren Blick darauf werfen wollt, schaut euch hier den Trailer zum Battle-Pass der Season 3 an.