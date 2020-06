Das Live-Event zum Ende von Season 2 brachte eine große Veränderung zu Fortnite: Battle Royale. Der Sturm, den man seit den Anfängen von Fortnite kennt, ist jetzt ein Tsunami geworden. Wir zeigen euch, was sich damit ändert.

Was ist gerade in Fortnite los? Am Montag, dem 15. Juni fand das Live-Event zum Ende der Season 2 Kapitel 2 statt. Zwar veränderte das Event die Fortnite-Map nicht groß, doch der altbekannte Sturm ist jetzt ganz anders.

Daraus ist jetzt nämlich ein bedrohlicher Tsunami geworden, der Stück für Stück die Map in einer Runde verschluckt.

Statt Sturm, jetzt Tsunami?

Was ist das für ein Sturm? Normalerweise startet man eine Fortnite-Runde und nach einigen Minuten fängt der Sturm-Kreis an, sich zu schließen. Der Sturm zieht sich immer weiter zusammen, bis die ganze Map davon betroffen ist.

Wer sich im Sturm befindet, erleidet so lange Schaden, bis er dort raus kann. Diese Mechanik gibt es schon seit den Anfängen von Fortnite. Es gab sogar einen Gegenstand, mit dem Spieler selbst einen Sturm beschwören konnten.

Schon seit den Anfängen von Fortnite rennen Spieler vor dem Sturm weg

Was ist jetzt anders? Dass Spieler im „Sturm“ Schaden erleiden, bleibt zwar weiter hin gleich, doch jetzt handelt es sich dabei um einen Tsunami, der euch verfolgt. Schon aus der Ferne sieht man die riesige Wasserwand, die sich immer weiter nähert. Das Ganze sieht dann ziemlich bedrohlich aus.

Seid ihr nicht schnell genug in der sicheren Zone, die markiert ist, werdet ihr von der Wasser-Wand verschlungen und könnt dann nur noch schwimmen um schnell wieder herauszukommen.

Dabei ist es wichtig darauf zu achten, dass man nahe am Boden bleibt. Denn wenn ihr zu weit oben schwimmt und es dann schafft dem Tsunami zu entkommen, werdet ihr in euren Tod stürzen.

Als wäre der Tsunami nicht schon bedrohlich genug, schwimmen sogar Haie darin

Es bleibt spannend zu sehen, wie sich der Tsunami weiterentwickeln wird, wenn Season 3 am Mittwoch, dem 17. Juni startet. Noch weiß man nämlich nicht, ob diese neue Mechanik so bleiben wird. Epic zeigt schon die ersten Teaser zum Start von Season 3 und es scheint weiterhin so, als würde „Wasser“ wirklich das Thema der nächsten Season sein.