Der Start von Season 3 in Fortnite nähert sich immer weiter und nun tauchen die ersten offiziellen Teaser von Epic auf. Diese sollen zeigen, was uns zum Start von Season 3 erwarten soll.

Was ist gerade los in Fortnite? Das Live-Event zum Ende von Season 2 Kapitel 2 hat am Montag, dem 15. Juni stattgefunden und veränderte die Map eindeutig. Dieses Event soll die Spieler auf den Start von Season 3 vorbereiten.

Wann startet Season 3? Die nächste Season 3 wird am Mittwoch, dem 17. Juni 2020 starten. Nun tauchen auch schon die ersten Teaser dafür auf.

Neue offizielle Teaser aufgetaucht

Was sind das für Teaser? Kurz nachdem das Live-Event der Season 2 zu Ende gegangen war, postete Epic die ersten Teaser zu Season 3. Es handelte sich dabei wieder um „Bilder-Rätsel“, die von Spielern gelöst werden sollten.

Die ersten Teaser zu Season 3 tauchten schon früh im Spiel auf, denn man findet 3 Poster bei Lazy Lake. Dort wurde auch die Überschwemmung angedeutet.

1. Teaser zu Season 3

So sah der 1. Teaser aus: Das war der erste Teaser, der von Epic auf Twitter veröffentlicht wurde:

Darauf konnte man einen goldenen Gegenstand sehen, der aber zuerst nicht identifiziert werden konnte. Doch wie sich herausstellte, ist auf dem ganzen Bild ein Dreizack zu sehen. Dies wurde von Spielern entdeckt.

Was könnte das bedeuten? Ein Dreizack in Fortnite scheint jetzt gar nicht mehr so abwegig, nachdem die Fortnite-Map größtenteils überflutet wurde und sogar Haie darin schwimmen.

Passen würde es sicherlich ins Thema der Season 3. Doch ob es eine neue Spitzhacke für einen Battle-Pass-Skin oder eine neue Waffe wird, bleibt noch offen.

2. Teaser zu Season 3

So sieht der 2. Teaser aus: Zum Reset des Item-Shops, der um 2:00 Uhr nachts stattfindet, tauchte das nächste Teaser-Bild von Epic auf. So sah der Hinweis aus:

Zu sehen war ein Mond, doch das sollte nicht das ganze Bild sein, denn dahinter steckt noch mehr. Spieler konnten das Rätsel lösen und posteten das ganze Bild auf Twitter:

Hier sieht man nämlich, dass eine Art „Astronaut“ den kleinen Mond im Arm hält. Im Vergleich dazu, scheint er also ziemlich klein zu sein.

Was könnte das bedeuten? Hier könnte es sich um einen Battle-Pass-Skin für Season 3 handeln oder vielleicht soll der Mond eine größere Rolle spielen.

Sollte der Mond wichtig werden, könnte es sein, dass er das Wasser-Level beeinflusst und so für Veränderungen auf der Fortnite-Map sorgt.

Es werden bestimmt noch mehr Hinweise auftauchen, die uns zeigen sollen, was uns in Season 3 erwartet. Zumindest der Dreizack passt schon mal zu den 5 Dingen, die Fortnite in Season 3 bringen könnte.