Die aktuell besten Mobile Games in 2021 mit Multiplayer

Wir stellen euch einige der derzeit besten Mobile-Games für Android und iOS vor, die ihr 2021 spielen könnt und die gerade im Multiplayer richtig Laune machen.

Bei den hier vorgestellten Mobile-Games handelt es sich um eine Liste, die auf den Charts des Google Play Stores und des App Stores von Apple, sowie den Bewertungen der Spieler und dem finanziellen Erfolg basiert. Zudem sind es Spiele, die im Multiplayer Spaß machen.

Ein kleiner Hinweis: Die Wertungen von Mobile Games können sich sehr schnell ändern, etwa, wenn ein neues Update erscheint, das Spielern besonders gut oder gar nicht gefällt. Die Liste hat den Stand: 7. Januar 2021. LoL: Wild Rift kam neu hinzu.

9. Hearthstone

Was ist Hearthstone? Blizzards Kartenspiel findet in der Welt von Warcraft statt. Ihr sammelt Karten und stellt euch mit diesen ein Deck zusammen. Mit euren Karten tretet ihr dann in Duellen gegen andere Spieler an, um diese durch den taktisch klugen Einsatz der Karten zu besiegen.

Wie wird es bewertet? Im Google Play Store kann Hearthstone eine Wertung von 3,6 von 5 Sternen erreichen. Die Spieler bewerten das Kartenspiel im App Store von Apple mit 3,7 von 5 Punkten. Die taktischen Duelle machen Spaß, genau wie das Sammeln der Karten. Allerdings wünschen sich einige mehr Spielmodi. Jüngst kamen mit dem neuen Patch zur Veröffentlichung von „Der Dunkelmondwahnsinn“ und den 135 neuen Karten hinzu. Außerdem gibt es einen Battle Pass.

Pro Taktische Kartenduelle

Immer wieder interessante Erweiterungen und neue Karten

Solomodus mit Story Contra Zufällige Karten in den Paketen

Wenige Spielmodi

Wie hoch ist der Pay2Win-Faktor? Es ist zwar möglich, viel Geld für Kartenpakete auszugeben, es ist aber nicht gesagt, dass man in diesen Paketen auch die mächtigsten Karten findet.

Dennoch ist es so, dass diejenigen, die sich Karten kaufen, höhere Chancen haben, bessere zu bekommen. Das ist durchaus ein großer Kaufanreiz, auch deswegen, weil immer wieder neue Karten hinzukommen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Für wen eignet sich Hearthstone? Hearthstone ist ein Spiel, das sich sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für ernsthafte Gamer eignet. Es kann auf Turnieren gespielt werden oder einfach mal zwischendurch. Wer Kartenspiele mag, der hat mit Hearthstone sicher viel Spaß.