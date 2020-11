Hearthstone: Spieler fühlen sich vom 20-€-Battlepass abgezockt

Was wird gefordert? Die meisten Spieler fordern, dass Blizzard den Belohnungspfad noch einmal grundlegend überarbeitet. Der Gasthauspass muss günstiger werden und die einzelnen Stufen auf dem Belohnungspfad leichter erreichbar. Es fühlt sich für viele Spieler schlecht an, zu Beginn mit Belohnungen überhäuft zu werden, später aber viele Stunden und Tage für kleine Schritte zu investieren. Wer Hearthstone nicht als „Vollzeitspiel“ zockt, hat quasi keine Chance auf die späteren Belohnungen.

Hinzu kommt, dass das XP-System recht intransparent ist. Es ist nur schwer zu erkennen, wie viel XP eine Runde Hearthstone tatsächlich einbringen. Den Löwenanteil gewähren die täglichen und wöchentlichen Quests. Danach fühlt es sich nicht so an, als könnte man noch auf das Ziel hinarbeiten.

Gleicher Name für doppelte Verwirrung: Ein weiteres Problem ist, dass Blizzard den Battle Pass in Hearthstone „Gasthauspass“ genannt hat. Der Gasthauspass existierte aber als Begriff bereits im Spiel und gewährte Boni für den Spielmodus „Schlachtfeld“. Viele Spieler dachten, sie würden mit dem Gasthauspass nun auch die Boni für den Schlachtfeld-Modus kaufen – das war jedoch nicht der Fall. Das führte zu viel Verwirrung und Enttäuschung darüber, nun 20 € für etwas ausgegeben zu haben, das man eigentlich gar nicht wollte.

Warum wird das so negativ gesehen? Der Belohnungsweg sollte vieles vereinfachen und verbessern. Sämtliche Belohnungen sind nun hier zu finden und es ist klar zu erkennen, wie diese freigespielt werden können. Es winken Gold, Kartenpackungen oder Zugänge zur Arena, manchmal auch einzelne Karten und am Ende sogar spezielle Skins.

In der Community von Hearthstone gibt es einen Aufschrei. Der neue Battle Pass und die Belohnungen stehen extrem in der Kritik.

