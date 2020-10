Der neue Duelle-Modus ist das beste, was Hearthstone zu bieten hat

Das ist genau die Art von „verrücktem Spaß“, den ich an Hearthstone so schätze. Gerne mehr davon.

Gegenwärtig wird also nur aus Spaß an der Freude gespielt und um die eigene Wertung in die Höhe zu treiben. Denn der „Duelle“-Modus benutzt die gleiche Formel zur Ermittlung der eigenen Leistung wie auch schon der Schlachtfeld-Modus.

Die Schätze sind übrigens exakt diese „übermächtigen“ Schätze aus den Abenteuern, an die ihr gerade denkt. So gibt es etwa:

Hearthstone hat nicht nur die neue Erweiterung „Dunkelmond-Wahnsinn“ angekündigt, sondern im Vorbeigehen noch einen neuen Spielmodus angekündigt, vorgestellt und gleichzeitig veröffentlicht. Zumindest Vorbesteller können in den neuen „Duelle“-Modus schon reinschauen. Wir haben ihn uns mal angeschaut und verraten, was alles im neuen Modus steckt.

