Hearthstone: Die neue Erweiterung bestätigt eine alte WoW-Theorie

Die neue Hearthstone-Erweiterung geht auf den Dunkelmond-Jahrmarkt. Dabei kommen einige der beliebtesten Karten zurück.

Blizzard hat mal wieder eine ordentliche Katze aus dem Sack gelassen und eine neue Erweiterung für Hearthstone enthüllt. Wie bereits von vielen Spielern vermutet geht die letzte Erweiterung 2020 auf den Dunkelmondjahrmarkt. Das ist einer der spaßigsten aber auch unheimlichsten Orte. Wir verraten euch, was euch in „Der Dunkelmond-Wahnsinn“ alles erwartet.

Was steckt in der Erweiterung? Wie üblich gibt es 135 neue Karten, die zum Launch verfügbar sein werden. Einige Wochen später soll noch ein kleineres „Mini-Set“ mit 35 weiteren Karten folgen, um die Meta ein bisschen aufzuwirbeln und das Spiel frisch zu halten.

Die Thematik der Erweiterung ist zwar ein lustiger Jahrmarkt, allerdings wird es wieder ziemlich unheimlich und düster – wie man es schon etwa aus der „Das Flüstern der Alten Götter“ kannte. Natürlich gehört zum Jahrmarkt auch ein bisschen Glücksspiel – wenn auch nicht so viel wie bei diesem Spieler, der schon in Zug 1 gewann.

Einen Vorgeschmack darauf bietet das Cinematic, das wie üblich mit einer Gesangseinlage daherkommt:

Die Erweiterung „Der Dunkelmond-Wahnsinn“ wird weltweit am 17. November 2020 veröffentlicht.

Verderben ist das neue Schlagwort: Wie üblich gibt es auch beim Dunkelmond-Wahnsinn ein neues Schlagwort. Das ist in diesem Fall „Verderben“. Eine Karte mit Verderben erhält einen zusätzlichen Effekt oder durchläuft eine Transformation, wenn eine Karte ausgespielt wird, die teurer als die Karte mit dem Verderben-Effekt ist.

Als Beispiel gibt es den Flinkhufperlzahn. Das ist ein Wildtier mit den Werten 4/4 und Eifer für den Preis von 5 Mana. Wird Verderben ausgelöst – weil man eine Karte ausspielt, die 6 Mana oder mehr kostet – dann erhält der Flinkhufperlzahn +4/+4. Er ist dann ein 8/8-Wildtier mit Eifer für nur 5 Mana. Ziemlich mächtig.

Die Alten Götter kehren zurück: Mit der Dunkelmond-Erweiterung macht Blizzard endlich ein Gerücht wahr, dass es schon lange in der World of Warcraft gab. Der Dunkelmond-Jahrmarkt ist von Kultisten der Alten Götter durchzogen, die diese finsteren Kreaturen verehren. Deshalb kommen alle vier Alten Götter als neue Karten zurück. Ihre Effekte erinnern an ihre vergangenen Varianten, aber sie haben doch jeweils einen neuen Twist.

Wer jetzt einloggt, bekommt einen Bonus: Solltet ihr euch schon jetzt wieder in Hearthstone einloggen, dann bekommt ihr eine legendäre Karte gratis – Silas Dunkelmond. Das ist der Chef vom Jahrmarkt und ein Diener für 7 Mana mit den Werten 4/4. Sein Kampfschrei sorgt dafür, dass ihr eine Richtung wählt und alle Diener eine Position in diese Richtung weiterrücken. So gebt ihr etwa den Diener von euch ganz rechts an euren Gegner, während ihr dessen ganz linken Diener erhaltet. Das ermöglicht viele taktische Spielereien.

Kommt da noch mehr? Ja. Die Entwickler haben sich einiges überlegt. So gibt es den neuen „Duell“-Spielmodus, der eine Mischung aus selbstgebauten Decks und den Dungeon-Runs ist. Wer sich die neue Erweiterung vorbestellt, kann den Modus bereits testen.

Außerdem wird auch die Progression deutlich überarbeitet. Wie das im Detail funktioniert, erklären wir aber gesondert in einem weiteren Artikel.

Was haltet ihr von der neuen Hearthstone-Erweiterung? Können euch die Neuerungen zurück ins Spiel locken?