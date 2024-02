Peinlich – offizielle Blizzard-Werbung sieht aus wie billigster Scam

Ist das ein neues Phänomen? Dass die Qualität von Übersetzungen abnimmt, ist übrigens kein Einzelfall, der nur im Gear Store anzutreffen ist. Auch in den verschiedenen Blizzard-Spielen wird die deutsche Lokalisierung in den vergangenen Monaten zunehmend mangelhafter. Erst vor einer Weile hatten wir über richtig dicke Übersetzungsfehler bei Hearthstone berichtet , aber auch bei World of Warcraft gibt es vermehrt Kritik. Ein neues Spielzeug während des „Liebe liegt in der Luft“-Event sorgte für Hohn und Spott – denn hier hatte man „Date“ im Sinne eines „Rendezvous“ einfach als „Datum“ übersetzt .

Da wurde aus einem „Exclusions apply“, das eigentlich „Es gelten Einschränkungen“ heißen müsste, mal eben ein „Ausschlüsse Bewerbung“ und auch die Grammatik des ganzen Pop-up-Fensters erinnert eher an Mails, in denen ein nigerianischer Prinz euch sein riesiges Vermögen vermachen möchte, aber er dafür leider erst eine Anzahlung von 1.000 € braucht.

Dass Übersetzungen von Spielen oder deren Websites manchmal kleinere Fehler haben, das ist ein alter Hut. Doch wenn ganze Abschnitte nur noch automatisch übersetzt werden, dann fühlen sich die Fans hintergangen. Jetzt sorgte ausgerechnet eine Werbung für Blizzard-Merchandise für jede Menge Kritik – denn die ist so fehlerhaft übersetzt, dass sie an schlimmste Scam-E-Mails erinnert.

