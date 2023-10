Das Ende guter Lokalisierungen – Blizzards deutsche Spiele werden immer schlechter

Mit den deutschen Übersetzungen geht es bergab. Hearthstone ist voller Fehler und auch Overwatch 2 lässt nach. MeinMMO-Dämon Cortyn hat bei Blizzard nachgefragt – und das Ergebnis ist lustig.

Es ist mal wieder Zeit für einen Mecker-Mittwoch. Einen, den ich schon vor ein paar Wochen schreiben wollte. Mir sind nämlich Dinge aufgefallen, die mich zu der Überzeugung führen, dass die Qualität der deutschen Spiele-Übersetzungen bei Blizzard drastisch abgenommen hat, besonders in den letzten Monaten.

Im Vorfeld des Artikels hatten wir Blizzard um Stellungnahme zu meinen Beobachtungen und Vermutungen gebeten.

Eine Antwort gab es bis heute leider nicht – das macht diesen Artikel jetzt nur noch ein wenig zynischer, aber für euch hoffentlich lustiger. Aber mehr dazu später. Zurück zum Anfang:

Die deutschen Übersetzungen von Blizzards Spielen, die Lokalisierungen, werden zunehmend schlechter.

Das ist ungeheuer schade. Denn Blizzards Spiele und gerade auch die deutschen Versionen, die verbinde ich und viele andere mit hoher Qualität. Blizzard schafft es, englische Wortspiele in sinnvolle deutsche Varianten umzuwandeln und bei Lokalisierungen die Eigenheiten eines Landes einzubauen – man denke nur an die Kul Tiraner mit ihrem norddeutschen Dialekt. Grandios und stimmig.

Und nur um das klarzustellen: Ich meine damit nicht Übersetzungen wie „Eisenschmiede“ („Ironforge“) oder „Prachtmeer“ („Proudmoore“) in World of Warcraft. Das sind bewusste Entscheidungen gewesen, ein Spiel zu lokalisieren. Darüber kann man sicher geteilter Meinung sein, aber das ist eben nicht objektiv schlecht oder falsch – sondern einfach Geschmackssache.

Ob man Namen wie “Prachtmeer” gut oder schlecht findet, ist Geschmackssache – darum geht’s hier nicht.

Mir geht es ganz bewusst um Dinge, die entweder schlicht falsch übersetzt sind oder so schlampig gemacht wurden, dass man sich sicher sein kann, dass da niemand mit Ahnung drüber geschaut hat.

Ihr wisst, ich mag Hearthstone. Ich mag’s wirklich. Ich gab gerne einmal alle paar Monate Geld für Kartenpackungen aus, denn ich habe Freude an dem Spiel. Doch gerade weil ich es viel spiele – und das seit Release – fällt mir auf, dass es mit der Lokalisierung steil bergab geht.

Aber lasst mich euch nun ein paar Beispiele nennen.

Blizzard weiß nicht, was Blizzard da schreibt

Ganz frisch, erst gestern, mit der Ankündigung der neuen Hearthstone-Erweiterung „Showdown im Ödland“, gibt es einige solcher Beispiele – nicht nur im Spiel, sondern auch auf der Website von Hearthstone (Stand: 18.10.2023, 11:00 Uhr).

Um euch das Ausmaß klar zu machen: Von 12 bisher vorgestellten Karten sind 4 fehlerhaft. Sie haben entweder falsche Grammatik oder benutzen falsche Begriffe.

Fangen wir sachte an mit der Karte “Ernten, was man sät”:

Auf den ersten Blick sieht das alles korrekt aus, oder? Nun, fast. “Grabe einen Schatz aus” ist ganz anders als alles, was Hearthstone bisher auf Karten geschrieben hat. Denn Karten in Hearthstone sind immer höflich, sprechen immer von “Ihr” und “Euch”. Korrekt wäre also “Grabt einen Schatz aus”.

Gut, ich seh ein – diesen Punkt kann man noch als “Klugscheißerei” abtun.

Aber bei der nächsten Karte ist es gravierender. Schaut euch “Elise, Ödlandretterin” an:

Ihr Kampfschrei “Ruft Kopien (4/4) von 4 zufälligen Dienern in Euer Deck (…)” ist schlicht falsch. Man ruft keine Kopien in das Deck, sondern aus dem Deck. Sie erscheinen sofort auf dem Schlachtfeld und werden nicht in das Deck gemischt.

Woher ich das weiß? Weil die englische Version der Karte und das offizielle Vorstellungsvideo das genau so erklären.

Nächster Fehler. Hearthstone kündigt ein neues Schlüsselwort an. Es heißt laut Website „Schneller Einsatz“. Schlüsselworte sind feststehende Begriffe, die Spielerinnen und Spielern sofort vermitteln sollen: Ah, diese Karte hat einen bestimmten, klar definierten Effekt.

Blöd nur, dass genau unter dieser Ankündigung dann Beispielkarten zu sehen sind, in der dieses Schlüsselwort dann „Schnellziehen“ heißt. Das steht buchstäblich 10 Zentimeter voneinander entfernt.

“Schneller Einsatz” nennt es Hearthstone auf der Website. “Schnellziehen” steht auf der Karte.

Sind wir ehrlich, das ist schon ein wenig dumm. Da weiß doch Blizzard nicht, was Blizzard da schreibt.

Aber es geht ja noch schlimmer. Wer jetzt in Hearthstone einloggt, bekommt schon ein Legendary aus dem neuen Set geschenkt, nämlich die Karte „Donnerbringer“.

Diese Karte hat im Spiel den Todesröcheln-Effekt: „Ruft einen Elementar und eine Bestie aus Eurem Stapel herbei.“

Der Donnerbringer beschwört eine “Bestie” aus dem “Stapel”. Aha.

Da sind gleich zwei Fehler in einem Satz. Denn mit „Stapel“ meint Hearthstone euer Deck. So, wie es auf unzähligen anderen Karten heißt. Niemals zuvor wurde das Deck im Spiel „Stapel“ genannt.

Der zweite Fehler ist aber noch beknackter. Denn „Ruft eine Bestie herbei“ ist falsch. Man ruft keine „Bestie“ herbei. Denn den Kartentyp „Bestie“ gibt es in Hearthstone gar nicht. Das heißt „Wildtier“. Falls man das vergessen hat, kann man das sogar unten auf der gleichen Karte nachlesen, denn Donnerbringer ist ein Wildtier.

Bei solchen Fehlern kann mir niemand erzählen, dass diese Übersetzungen noch von Menschen gemacht sind.

Um das nochmal zu wiederholen: 4 von 12 Karten sind damit mangelhaft, entweder mit Grammatik-Fehlern oder schlicht falsch. Bei einer neuen Ankündigung gleich mal 33 % Unsinn zu verzapfen, das muss man erstmal hinkriegen.

Overwatch 2 vergisst ganze Übersetzungen

Hearthstone ist leider nicht das einzige Spiel, bei dem die Qualität der Lokalisierung nachlässt. Auch Overwatch 2 hat inzwischen deutlich erkennbare Mängel, auch wenn die anderer Natur sind.

Wer Overwatch 2 auf Deutsch spielt, der wird das in den letzten Monaten bemerkt haben. Im Spawn-Bereich oder bei der Vorbereitung der Verteidigung, also bevor das Match beginnt, unterhalten sich die Charaktere gelegentlich. Es sind kurze Dialoge, in denen zwei Charaktere sich die Meinung geigen oder an ein vergangenes Event zurückdenken.

Der Haken an der Sache: Inzwischen kommt es häufig vor, dass nur ein Teil des Dialogs bereits auf Deutsch übersetzt ist.

Gespräche sind oft nicht korrekt vertont. In der deutschen Version hört man die englische Sprachausgabe.

So kann es sein, dass Mercy auf Deutsch eine Frage an Soldier: 76 stellt und die Antwort dann auf Englisch kommt. Das ist auch kein Einzel-Phänomen, das nur bei einem einzigen Dialog auftaucht. Es ist bei mehreren Gesprächen der Fall und das schon seit mehreren Patches.

Und nur um das klarzustellen: Nein, ich meine nicht die Situationen, in denen Charaktere gelegentlich in ihrer Muttersprache sprechen (etwa bei auslösbaren Voicelines oder dem Benutzen des Ultimates). Es geht hier um klare „Story-Dialoge“, die vertont sein sollten. Das merkt man auch prominent daran, dass die Charaktere plötzlich ganz andere Stimmen haben, weil eben die Sprecher einer anderen Sprachversion sprechen.

Entweder wurden sie schlicht nicht vertont oder bei der Programmierung der Lokalisierung ging etwas schief.

Blizzards Stellungnahme fehlt – und das ist irgendwie lustig

Meine Vermutung ist, dass Blizzard einen Teil des Teams der deutschen Lokalisierung ersetzt oder entlassen hat. Zumindest bei Hearthstone schreien die fehlerhaften Übersetzungen der letzten Erweiterungen danach, dass man hier nach dem Prinzip „Google-Translate“ vorgeht, nun weniger qualifizierte Arbeitskräfte benutzt oder einfach KI verwendet, anstatt die Texte von einem Menschen übersetzen zu lassen, der auch weiß, worum es bei dem Spiel geht und welche Begriffe es bereits gibt. Diese Vermutung habe ich auch in der Mail an Blizzard geäußert und um Antwort gebeten.

Beweise habe ich für diese Theorie nicht – das ist schlicht der Eindruck, der sich mir förmlich aufdrängt.

Wir haben Blizzard vor knapp 4 Wochen um Stellungnahme zu diesen Beobachtungen gebeten. Eine Antwort steht bisher noch aus – und ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht, dass da noch eine kommt.

Denn wisst ihr, was besonders lustig ist? Ich habe Blizzard in meiner Mail ein paar der groben Schnitzer genannt, die mir zuvor aufgefallen sind. Zum Beispiel die Karte „Amitus, der Friedensbewahrer“ und „Jünger von Amitus“.

So sahen die Karten noch vor dem letzten Patch aus:

Ich habe nachgefragt, warum die beiden Karten im Deutschen nicht „weibliche“ Namen haben – also „die Friedensbewahrerin“ und „Jüngerin“. Immerhin sind sie eindeutig weiblich, da Amitus auch in englischen Interviews klar so benannt wurde.

Dann wollte ich wissen, warum die Karte „Portal: Feuerlande“ in ihrem Text stehen hat, dass sie einen Diener herbeiruft, der 5 Mana kostet, obwohl sie seit Wochen einen Diener herbeiruft, der 6 Mana kostet.

Außerdem wollte ich wissen, warum Karten wie „Schwarzer Morast Betrügerin“, „Hyjal Betrügerin“ und „Kaja’mite Kreation“ sich nicht an die Regeln der Komposition halten – also dass im Deutschen Begriffe zusammengeschrieben werden. Sie müssten also etwa „Hyjalbetrügerin“ und „Kaja’mitekreation“ heißen.

Anstatt auf unsere Anfrage zu reagieren, hat Blizzard exakt die Karten und Fehler, zu denen ich gerne eine Aussage gehabt hätte, im neusten Patch korrigiert.

Amitus ist jetzt „die Friedensbewahrerin“, Es gibt nun die „Betrügerin des Schwarzen Morasts“ und die „Hyjalbetrügerin“. Außerdem ist der Kartentext für Portal: Feuerlande nun korrekt.

Geht doch. Man muss nur mal kritisch nachfragen.

Jetzt könnte man natürlich sagen: „Ach, Cortyn. Das ist doch Unsinn. Mach dich nicht so wichtig. Das ist bestimmt nur ein Zufall, dass sie genau jetzt diese Karten gefixt haben, die du angesprochen hast.“

Klar, die Chance ist da. Aber Karten, die ebenfalls seit vielen Monaten fehlerhaft sind und die ich bewusst nicht in der Anfrage erwähnt habe, sind noch immer kaputt. Mein persönlicher Liebling: Streiter von Dalaran.

Versucht den Text mal in der deutschen Version zu entziffern, der beschreibt, was die Karte im Kampf macht. Der Text ist nämlich in Schriftgröße 3, also komplett unleserlich. Und das ebenfalls seit Monaten so – aber diese Karte habe ich in der Mail nicht erwähnt:

Keine Ahnung, was er tut. Aber es ist bestimmt wichtig.

Aber mit etwas Glück liest bei Blizzard auch jemand diesen Artikel, dann wird es sicher bald gefixt.

In diesem Sinne: Habe ich gerne gemacht, Blizzard.

Ich bin enttäuscht. Ich weiß nur nicht, wer daran schuld ist. Entweder ist es das Team, das für die Lokalisierung zuständig ist und aus irgendeinem Grund keinen Wert mehr auf Qualität legt – oder es ist eine übergeordnete Stelle bei Blizzard, die sich dachte, dass man gute, handgemachte Übersetzungen einfach nicht braucht und KI oder Automatismen dafür nehmen kann, um Geld zu sparen.

Ich hoffe inständig, dass World of Warcraft davon verschont bleibt.