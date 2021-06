Fortnite: Battle Royale bringt mit Update 17.00 und dem Start zu Season 7 – Kapitel 2 eine Menge abgedrehter Neuerungen. Die Aliens und deren Technologien dürften das Gameplay ordentlich umkrempeln.

Was kommt in Season 7 neu dazu? Update 17.00 startet Season 7 – Kapitel 2 in Fortnite und der Titel ist dieses Mal „Invasion“. Wie bereits im Vorfeld bekannt, geht es dieses Mal um Aliens, welche die Insel heimsuchen. Das bringt die folgenden Neuerungen ins Spiel:

Thema ist der Kampf gegen die Aliens, der vom imaginierten Orden (IO) und Dr. Slone angeführt wird. Dazu kommen weitere NPCs, die entweder den Aliens helfen, neutral sind oder die Außerirdischen bekämpfen.

Überall auf der Insel fliegen Aliens mit Ufos rum. Die könnt ihr abschießen oder kapern. Dann könnt ihr selbst damit ballern oder per Traktorstrahl Dinge und Fahrzeuge herumschleudern.

Es gibt eine Menge neuer High-Tech-Waffen. Darunter sind eine Rail-Gun, die durch Wände schießt oder ein nützliches Impulsgewehr. Außerdem gibt es noch einen Alien-Blaster und einen Scanner. Weitere Waffen werden im Laufe der Season dazu kommen.

Das Waffen-Crafting ist zurück und mit Schrauben und Muttern könnt ihr Waffen umbauen, beispielsweise ein Sturmgewehr zu einem Salvengewehr aufmotzen.

Im Battle Pass gibt es einen neuen Alien-Skin namens Kymera. Das ist quasi ein Charakter-Editor, mit dem ihr euch euer eigenes Alien aus zig verschiedenen Optionen basteln könnt. Es gibt verschiedene Köpfe, Augenfarben und noch viel mehr, das ihr frei kombinieren könnt.

Die Aliens haben spezielle Ausrüstung mitgebracht

Fortnite-Server sind wieder da

Wann kann man die neuen Features spielen? Die Downtime für Update 17 ist bereits wieder beendet und die neue Season ist online. Ihr könnt euch also gleich wieder ins Spiel stürzen und den neuen Battle-Pass ausprobieren. Achtet dabei auch auf die Details, die der Trailer zu Season 7 verrät, darunter das riesige UFO, welches den Zero Point gleich im Intro zerlegt.

Bisher blieb übrigens die große Angst unserer Fortnite-Expertin Eilyn Rapp aus. Sie mag nämlich die putzige Banane Schali total gern und findet es überhaupt nicht gut, das der arme Kerl immer so brutal gekillt wird. Daher ihr Appell an Fortnite: „Könnt ihr bitte aufhören, die Banane immer so zu quälen?“