Fortnite: Battle Pass von Season 7 – Alle Skins und Inhalte

Ein neuer Battle Pass ist mit Season 7 – Kapitel 2 in Fortnite gelandet. Hier findet ihr alle Skins, Emotes, Erntewerkzeuge und andere Inhalte, die ihr im neuen Battle Pass bekommen könnt.

Das ist in Season 7 los: Aliens greifen die Fortnite-Insel an! Die Außerirdischen kamen in einem riesigen Raumschiff und machen sich in der neuen Season 7 deutlich bemerkbar – wie auch der neue Trailer zur Season 7 zeigte. Passend zu den Aliens gibt es auch einen neuen Battle Pass.

So läuft der Battle Pass diesmal: Wie gewohnt kostet der Battle Pass 950 V-Bucks. Allerdings ist der Ablauf des Battle Pass diesmal anders: Anstatt 100 Level freischalten zu müssen, könnt ihr zu einem gewissen Grade selbst auswählen, wann ihr welche Belohnungen bekommen wollt.

Pro Level-Aufstieg erhaltet ihr 5 Battle-Sterne, die ihr in nach eigenem Belieben für Belohnungen ausgeben könnt. Die Belohnungen kosten dabei unterschiedlich viele Sterne – so gibt es beispielsweise bestimmte Rückenaccessoires für 6 Sterne, V-Bucks für 5 Sterne oder Skins für 9 Sterne. Hier müsst ihr einfach schauen, wo sich eure verdienten Sterne für euch am besten einsetzen lassen.

Kann ich direkt auf die besten Belohnungen zugreifen? Nicht direkt. Die Belohnungen sind in verschiedene Seiten aufgeteilt, die ihr nicht von Anfang an alle nutzen könnt. Startet ihr neu in die Season, könnt ihr erstmal nur auf Seite 1 zugreifen.

Die folgenden Seiten erhält man dann entweder durch das Freischalten von Belohnungen oder durch Level-Aufstiege.

Für Seite 2 müsst ihr beispielsweise 4 Belohnungen einlösen oder Level 10 erreichen.

Seite 3 fordert 10 Belohnungen oder Level 20.

Für Seite 4 braucht ihr 17 Belohnungen oder Level 30.

So setzt sich das bis Seite 10 fort.

Was ist mit Superman im Battle Pass? Es gibt in der neuen Season einen Superman-Skin, den man über besondere Aufträge bekommt. Der wiederum wird aber erst in 65 Tagen vom Season-Start entfernt – also am 12. August – verfügbar sein.

Superman kommt verspätet

Alle Inhalte im Battle Pass von Season 7

Diese Übersicht zeigt euch sämtliche Items, die ihr im neuen Battle Pass freispielen könnt.

Battle Pass – Seite 1

Anforderungen: Mit Battle Pass von Anfang an verfügbar

Inhalte:

Anpassbarer Kymera-Skin

Bannersymbol (3 Sterne)

Ladebildschirm “Kymera-Schwarm” (3 Sterne)

Spraymotiv “Viele Gesichter” (3 Sterne)

Kondensstreifen “Entführung” (4 Sterne)

100 V-Bucks (5 Sterne)

Lackierung “Impulsphase” (5 Sterne)

Rücken-Accessoire “Fischstäbchen-Janky” (6 Sterne)

Rücken-Accessoire “Kymeras Plasma-Pack” (6 Sterne)

Emote “Untertasse Junior” (7 Sterne)

Battle Pass – Seite 2

Anforderungen: 4 Belohnungen oder Level 10 freigeschaltet

Inhalte:

Skin Sunny (9 Sterne)

Bannersymbol (3 Sterne)

Emoticon “Fressalien” (3 Sterne)

Spraymotiv “Besucher Willkommen” (3 Sterne)

Ladebildschirm “Nehmt mich mit” (3 Sterne)

100 V-Bucks (5 Sterne)

100 V-Bucks (5 Sterne)

Lackierung “Lavalampe” (5 Sterne)

Musik “Sunnys Song” (5 Sterne)

Erntewerkzeug “Bundstabschläger” (7 Sterne)

Battle Pass – Seite 3

Anforderungen: 10 Belohnungen oder Level 20 freigeschaltet

Inhalte:

Skin-Stil “Reisende Sunny” (8 Sterne)

Bannersymbol (3 Sterne)

Kondensstreifen “Durcheinander” (4 Sterne)

100 V-Bucks (5 Sterne)

100 V-Bucks (5 Sterne)

Lackierung “Unendliche Weiten” (5 Sterne)

Hängegleiter “Sunnys Gleiter” (6 Sterne)

Rücken-Accessoire “Flicken-Rucksack” (6 Sterne)

Emote “Exskaterrestrisch” (7 Sterne)

Ladebildschirm “Großes Finale” (3 Sterne)

Battle Pass – Seite 4

Anforderungen: 17 Belohnungen oder Level 30 freigeschaltet

Inhalte:

Skin “Guggimon” (9 Sterne)

Bannersymbol (3 Sterne)

Spraymotiv “Guggy war hier” (3 Sterne)

Ladebildschirm “Guggi Vision” (3 Sterne)

Emoticon “Fiebertraum” (3 Sterne)

100 V-Bucks (5 Sterne)

Musik “Guggimon-Groove” (5 Sterne)

Hängegleiter “Animationsflieger” (6 Sterne)

Rücken-Accessoire “Modeunfall-Janky” (6 Sterne)

Erntewerkzeug “Animationsaxt” (7 Sterne)

Battle Pass – Seite 5

Anforderungen: 25 Belohnungen oder Level 40 freigeschaltet

Inhalte:

Skin “Joey” (9 Sterne)

Emoticon “Mlem” (3 Sterne)

Spraymotiv “Außerirdischer Kern” (3 Sterne)

Bannersymbol (3 Sterne)

Ladebildschirm “Spire-Angriff” (3 Sterne)

Kondensstreifen “Umkehrung” (4 Sterne)

100 V-Bucks (5 Sterne)

Lackierung “Reißverwandlung” (5 Sterne)

Rücken-Accessoire “Galaktische Tasche” (6 Sterne)

Erntewerkzeug “Katzanas” (7 Sterne)

Battle Pass – Seite 6

Anforderungen: 35 Belohnungen oder Level 50 freigeschaltet

Inhalte:

Integriertes Emote “Enthüllung” (7 Sterne)

Ladebildschirm “Facetten” (3 Sterne)

Spraymotiv “Tintenwolf” (3 Sterne)

Stil “Katzanas Sonnenbrand” (4 Sterne)

Rücken-Accessoire “Galaktische Tasche Sonnenbrand” (4 Sterne)

Lackierung “Strahlenschiffe” (5 Sterne)

100 V-Bucks (5 Sterne)

100 V-Bucks (5 Sterne)

Rücken-Accessoire “Muskelkater-Janky” (6 Sterne)

Emote “Vulkanischer Gruß” (7 Sterne)

Battle Pass – Seite 7

Anforderungen: 47 Belohnungen oder Level 60 freigeschaltet

Inhalte:

Skin “Zyg” (9 Sterne)

Spraymotiv “Zusammenhalt” (3 Sterne)

Bannersymbol (3 Sterne)

Ladebildschirm “Pluxarian Gothic” (3 Sterne)

Kondensstreifen “Lichtkreis” (4 Sterne)

Lackierung “Zyggy” (5 Sterne)

100 V-Bucks (5 Sterne)

Hängegleiter “Zygs Weltraumgleiter” (6 Sterne)

Gefährte “Chopy” (6 Sterne)

Erntewerkzeug “Zygs Kettenklinge” (7 Sterne)

Battle Pass – Seite 8

Anforderungen: 60 Belohnungen oder Level 70 freigeschaltet

Inhalte:

Skin “Doktor Slone” (9 Sterne)

Hängegleiter “IO-Tarngleiter” (6 Sterne)

100 V-Bucks (5 Sterne)

100 V-Bucks (5 Sterne)

Ladebildschirm “Slones Mission” (3 Sterne)

Rücken-Accessoire “8-Ball-Janky” (6 Sterne)

Spraymotiv “Slone” (3 Sterne)

Erntewerkzeug “IO-Vernichter” (7 Sterne)

Kondensstreifen “Landedüsen” (4 Sterne)

Rücken-Accessoire “IO-Orchestrierer” (6 Sterne)

Battle Pass – Seite 9

Anforderungen: 74 Belohnungen oder Level 80 freigeschaltet

Inhalte:

Stil “Kampfanzug-Slone” (8 Sterne)

Stil Zyg “Vulkan-Mitternacht” (8 Sterne)

Bannersymbol (3 Sterne)

Emoticon “Rabiates Rind” (3 Sterne)

Ladebildschirm “Außerirdischer Almauftrieb” (3 Sterne)

Lackierung “Imaginierter Rand” (5 Sterne)

100 V-Bucks (5 Sterne)

100 V-Bucks (5 Sterne)

Musik “Detonation (5 Sterne)

Emote “Klappstuhl & Chill” (7 Sterne)

Battle Pass – Seite 10

Anforderungen: 89 Belohnungen oder Level 90 freigeschaltet

Inhalte:

Skin “Rick Sanchez” (9 Sterne)

Emoticon “Rüüüüülps” (3 Sterne)

Spraymotiv “Interstellarer Rick” (3 Sterne)

Ladebildschirm “Das Rick-Universum” (3 Sterne)

Lackierung “Ricks Portal” (5 Sterne)

100 V-Bucks (5 Sterne)

Rücken-Accessoire “Butterroboter” (6 Sterne)

Hängegleiter “Ricks Space Cruiser” (6 Sterne)

Emote “Der Rick-Tanz” (7 Sterne)

Erntewerkzeug “Hammerkopf-Morty” (7 Sterne)

Neben den Battle-Pass-Seiten wird es auch wieder Bonus-Belohungen geben, die ihr auf höheren Stufen freischalten könnt. Den Kymera-Skin aus der ersten Seite kann man frei anpassen, und Superman wird im Laufe der Season auch noch kommen – im Battle Pass steckt also wieder eine Menge. Was ansonsten im neuen Fortnite-Update steckt, erfahrt ihr hier.