Fortnite: Map-Änderungen zu Season 7 – Alle neuen Orte

In Fortnite: Battle Royale ist Season 7 Kapitel 2 gestartet! Fiese Aliens planen eine Invasion und haben den Nullpunkt zerstört. Das hat seine Spuren auf der Map hinterlassen. Wir von MeinMMO zeigen euch, was es Neues auf der Karte und in der Spielwelt von Fortnite gibt.

Das ist los in Fortnite: Der Start von Season 7 ist nach einer längeren Server-Downtime endlich da und damit auch einige Veränderungen am Spiel. In Fortnite herrscht nun das Thema “Aliens und Invasion” vor, was auch für einige Änderungen an der Map gesorgt hat. Mit dem Start der neuen Season kamen noch dazu:

Ein neuer Battle-Pass mit coolen Inhalten

Neue Waffen im außerirdischen Look

Neue Materialien, um Waffen herzustellen

Alle weiteren Änderungen, die mit Season 7 aufgespielt wurden, haben wir euch in unseren deutschen Patch Notes zusammengefasst. Die neue Map von Season 7 stellen wir euch hier genauer vor. So sieht die Karte nach dem Update 17.00 aus:

Auf der Map der Season 7 gibt es wieder neue Orte zu entdecken

Der Umriss der Map ist zwar eigentlich gleich geblieben, doch gibt es jetzt neue Orte zu entdecken. Diese werden mit Fragezeichen markiert oder grau angezeigt, bis ihr sie selbst besucht und entdeckt habt.

Das ist jetzt neu auf der Map der Season 7

Im Story-Trailer der Season 7 konnte man sehen, dass die Aliens mit einem riesigen UFO auftauchten und den Turm, in dem der Zero-Point versiegelt war, zerstört wurde. Diese Zerstörung hat Spuren hinterlassen und das wirkt sich jetzt auf die Map aus. Dazu kamen ganz neue Orte oder bereits bekannte Orte erhielten eine Namensänderung.

Neuer Ort: Der Krater

Was ist das für ein Ort? Die Mitte der Map hat sich wieder verändert, denn nun steht dort ein großer, lila Krater. Das scheint wohl die Folge der Explosion des Nullpunkts zu sein. An diesem Ort wachsen lila Bäume und seltsame Sträucher, die wohl von den Aliens stammen.

Dieser Ort bietet euch zwar ein paar Truhen zum looten, doch Objekte sind weit voneinander entfernt. Außerdem liegt der Platz ziemlich offen und bietet nicht so viele Versteckmöglichkeiten.

Neue Forschungsstationen auf der Map

Was sind das für Orte? In Season 7 kamen neue Stationen auf die Map. In denen werden wohl die mysteriösen Aliens und Phänomene überwacht. Man erkennt sie daran, dass sie große, leuchtende Antennen haben, die man schon von weitem sehen kann. Insgesamt gibt es 7 Stationen:

Nordwestlich von Believer Beach, am Rande der Map

Bei den Sümpfen, südwestlich von Slurpy Swamp

Bei Stealthy Stronghold mitten im Dschungel

Östlich von Weeping Woods auf einem Hügel

Südöstlich von Misty Meadows auf einem Berg

Südwestlich von Retail Row bei Lake Canoe

Zwischen Craggy Cliffs und Steamy Stacks auf einem Hügel

Bei den markierten Orten befinden sich jeweils neue Forschungsstationen

Das ist jetzt auch anders: Abgesehen von den neuen Orten, die ihr erkunden könnt, haben sich noch ein paar Dinge auf der Map verändert. So gibt es jetzt benannte Orte, die einen neuen Namen erhalten haben:

Aus Sweaty Sands wurde “Believer Beach”

Aus Colossal Crops wurde “Corny Complex”

Stealthy Stronghold ist kein benannter Ort mehr

Die größte Änderung, die euch jedoch auffallen wird, ist das riesige UFO, das jetzt über der Map im Himmel schwebt und schon im Story-Trailer gezeigt wurde. Es ist noch größer als die Fortnite-Insel selbst und sorgt dafür, dass es zum Teil dunkel auf der Map ist.

Das UFO sieht man auf der Insel, auch wenn es noch nicht so stark auffällt

Der Start von Season 7 brachte nicht nur Veränderungen auf die Map von Fortnite. Ihr könnt euch jetzt auch im neuen Battle-Pass der Season 7 viele verschiedene Skins freischalten. Darunter befinden sich Aliens, Rick aus “Rick and Morty” und sogar Superman hat einen Auftritt im Pass.