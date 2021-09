Bald startet die neue Season 8 in Fortnite und das hoffentlich mit neuen Inhalten, die der Community frischen Wind bringen. MeinMMO-Autor Christos Tsogos zeigt euch, welche Änderungen seiner Meinung nach gut bei der Community ankommen würden.

Um diese Änderungen handelt es sich:

Durch meine gesammelten Erfahrungen in Season 7 und nach einer Recherche im Sub-Reddit von Fortnite hab ich 5 Änderungen, die ich mir für Fortnite zur Season 8 wünschen würde:

Auswählbare Gruppenaufgaben für jede Quest

Sammlerstück wie Alienartefakte solo-Farmbar machen

Beträchtliche Veränderungen an der Map

Größere Auswahl an Waffenarten und Modellen wie bei Season 6

Mehr Interaktion mit der Spielumwelt

Über den Autor: Christos Tsogos ist freier Autor bei MeinMMO und verstärkt in den Bereichen Fortnite und Destiny unterwegs. Nach mittlerweile mehr als 2.000 Spielstunden und zahlreichen Seasons in Fortnite, die durchlebt hat, traut er sich ein fundiertes Urteil zu, auf welche Änderung sich die Community sicher freuen würde.

Auswählbare Gruppenaufgaben für jede Quest

Was sind das für Aufgaben? Es handelt sich hier um ein altes Feature, das Fortnite seit Kapitel 2 entfernt hat. Hierbei wählt man eine beliebige Aufgabe im Quest-Tab aus und markiert diese als Gruppenhilfe-Aufgabe.

Welchen Nutzen bringen sie? Ihr könnt somit frei auswählen, welche Quest erledigt wird. Der Fortschritt dieser Aufgabe kann nun durch eure Teammates gesteigert werden. Falls ihr also eine Angler-Aufgabe ausgewählt habt und ein Kumpel aus eurem Trupp angelt, wird sein Fortschritt auf eure Quest gutgeschrieben.

Somit bekommt man schnell seine EP zusammen und ist nicht dazu gezwungen, nervige Quest alleine durchzustehen.

So war das damalige Gruppenhilfesystem aufgebaut.

Wie ist es in den anderen Season gewesen? Seit Kapitel 2 wurde dieses Feature entfernt. Epic Games sorgte aber in Season 7 für vereinzelte Gruppenhilfe-Aufgaben. Das ist zumindest ein Fortschritt, was das Thema angeht, aber dennoch nicht der Weisheit letzter Schluss.

Das Feature sorgt dafür, dass man sich in Fortnite wieder stärker auf das Match konzentrieren kann und der Fokus der Spieler vom Erfüllen nerviger Aufgaben wegrückt.

Sammlerstücke wie “Alienartefakte” solo farmbar machen

Um diese Collectibles handelt es sich: Alienartefakte waren eine wichtige Ressource in Season 7, die man für seinen Alien-Skin „Kymera“ benötigte. Man brauchte insgesamt 300 Artefakte, um weitere Stile im Spind des Skins freizuschalten.

In einem Reddit-Thread macht der User „u/IRelyOnMemes“ darauf aufmerksam das Epic Games solche Collectibles lieber auch in Solo-Spielen farmbar machen sollte, da es zu Komplikationen führen könnte, wenn man dafür auf die Hilfe anderer angewiesen ist.

Link zum Reddit Inhalt

Wie kommt man an die Artefakte ran? Bis Woche 10 wurden fast immer fünf Artefakt wild auf der Map verteilt, die von jedem Spieler aufgenommen werden konnten. Ein gesammeltes Artefakt, zählte fünffach. So dass man in 10 Wochen maximal 250 Artefakte aufsammeln konnte.

Als man aber die 5 Artefakte aufgesammelt hatte, die es in der jeweiligen Woche gab, stand man leer da, brauchte aber noch viele weitere Artefakte.

Nun gab es nur noch eine nervige Alternative, um an die Artefakte zu kommen: kosmische Truhen. Kosmischen Truhen sind aber nur in Duo-, Trio-, und Team-Matches zugänglich.

Man kann bislang also nur sehr begrenzt Artefakte farmen, 25 pro Woche. Wer mehr will und den Alien-Skin möchte, wurde in Gruppen-Matches gezwungen.

Gibt es einen Haken? Ja, nicht jeder Spieler verstand den Mechanismus der neuen kosmischen Truhen. Meist standen andere Mates neben mir und hämmerten wie verrückt auf die falsche Kristallfläche. Das sorgte für Frust bei mir aber auch bei meinen Mitspielern, da diese nie an den Loot kamen.

Größere Map Veränderungen

In Kapitel 1, zu den Oldie-Zeiten von Fortnite, waren große Map-Veränderungen nach jeder abgelaufenen Season üblich. Nun da aber Kapitel 2 am Rollen ist, merkt man, dass die Map-Veränderungen untergegangen sind.

Welche Änderungen gab in Kapitel 2 bislang?

Agency im Mittelpunkt der Map

Überschwemmung der ganzen Map

Kopfgeldjäger PIOs z.B die Arena oder das Restaurant von Mancake

Nullpunktversiegelung sorgt vereinzelt für Urzeit-Umgebung

Vereinzelte Alien-Umgebungen

Bislang gab es keine beträchtlichen Veränderungen der Map. Es gab vereinzelt große neue Gebiete wie die Wüste in Season 5, aber diese Map-Änderung, wie auch andere Änderungen, wurden mit dem Start einer neuen Season zurückgenommen.

Zum Veranschaulichung ein reddit-Beitrag der die Veränderungen von Chapter 1 und 2 gut vergleicht:

Link zum Reddit Inhalt

Es fällt auf, dass die Map von Season 7 in Chapter 2 kaum große Änderungen aufweist.

Eine weitere Sache, die mich in einem Match in Fortnite stört, sind die Wege zwischen den einzelnen PoIs. Es herrschen sehr lange Wege zwischen ihnen, die mit keinen coolen neuen Sehenswürdigkeit gefüllt sind.

Man wandert also wie ein Verrückter zur nächsten Umgebung auf offenes Gebiet ohne Deckung oder interessante Nebenorte. Das ist leider traurig, da ich es von Kapitel 1 in Fortnite gewohnt bin, in jeder Ecke was cooles oder neues entdecken zu können.

Größere Auswahl an Waffengestaltung wie bei Season 6

Mich als Fortnite-Spieler hat die 6. Season begeistert. Der Hauptgrund lag an dem neuen und umfangreichen Waffencrafting. Durch Knochen, Granaten und Fische war es einem möglich, eine breite Palette an Waffen herzustellen. Von der Steinzeit bis hin zur Moderne waren viele Waffen vertreten, die für Abwechslung in Gunfights sorgten.

Einer der neuen Waffensorten waren die Urzeitler-Waffen

Wie ist es in Season 7? Das Waffencrafting wurde zurückgefahren. Nun kann man Waffen mit Schrauben in ein anderes Model umbauen oder mit Alien-Naniten zu futuristischen Waffen umwandeln, aber das war es auch.

Wünsche an Season 8? Ich wünsche mir eine breitere Waffenpalette, die für mehr Abwechslung in Fortnite sorgt. Vielleicht wäre es auch gut, das beliebte Sturmgewehr oder die Schrotflinte aus dem Spiel nehmen, um Spielern andere Wege der Waffennutzung zu offenbaren.

Epic Games konnte mit Season 6 zeigen, dass sie es auf dem Kasten haben, andere Waffen zu entwickeln, also wieso nicht in Season 8?

Mehr Interaktion mit der Spielumwelt, Büsche aufheben etc.

Eine andere Möglichkeit, den Fortnite-Alltag abwechslungsreicher zu gestalten, wäre es, Spieler mehr mit Gegenständen auf der Map interagieren zu lassen.

Welche interaktionen wären möglich? Reddit-User u/Rifted-06 erwähnte (via reddit) in einem Thread, dass man sehr gut die Büsche aufheben könnte. So wie beim damaligen Item, als Busch herumzulaufen, um sich zu Tarnen, wäre für ihn ein Traum.

Man könnte aber auch an Lagerfeuern brennende Holzstücke nehmen und diese wie eine „Fackel“ auf Gebäude schmeißen, um so alles niederzubrennen.

Eventuell wäre es auch möglich, auf Bäume zu klettern oder sich sogar in Fake-Bäume zu verstecken. Es gibt viele Ideen, die man umsetzen könnte. Es liegt an Epic Games, wie sie Fortnite weiter schmieden wollen.

Welche Vorschläge oder Wünsche habt ihr für Kapitel 2 Season 8? Möchtet ihr auch mehr Veränderung sehen oder reicht euch das momentane Spielgeschehen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.