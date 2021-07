Fortnite bringt neue Alien-Naniten und eine mythische Waffe – Das steckt in Patch 17.10

Das Update 17.10 zu Fortnite ist zwar nur ein Hotfix, bringt aber dennoch einige Neuerungen ins Spiel. Dazu gehören die neuen Alien-Naniten, die euch im Kampf nützlich sein werden. Außerdem gibt es eine neue mythische Waffe und Änderungen bei einigen Orten auf der Map. MeinMMO fasst die Neuerungen für euch zusammen.

Was genau steckt im Update? Die größte Neuerung von Update 17.10 sind die Alien-Naniten. Mit ihnen könnt ihr eure Waffen verbessern und umwandeln. Außerdem lassen sie sich auch selbst im Kampf aktiv nutzen und ihr könnt so neue Strategien entwickeln.

Zu den Naniten kommt Zyg und Choppys neue mythische Ray Gun ins Spiel. Passend zur Alien-Thematik werden außerdem einige POI’s wie Holly Hedges oder Believer Beach mit dem Update überarbeitet und verändert.

Wir zeigen euch, wie die Alien-Naniten funktionieren und stellen die anderen Neuerungen vor.

Alien-Naniten werden euch im Kampf nützlich sein

Wie funktionieren die neuen Alien-Naniten? Das neue Item kann hauptsächlich auf zwei Art und Weisen genutzt werden:

Ihr könnt Naniten als Upgrades für eure Waffen ab Stufe Selten oder höher nutzen und diese Waffen in das Impulsgewehr, die Kymera Ray Gun oder in die Rail Gun umwandeln. Hier findet ihr alle neuen Bosse und das mythische Impulsgewehr auf regulärem Weg.

Welche Waffe ihr erhaltet, hängt davon ab, welchen Waffentyp ihr mit den Naniten ausstattet. Das funktioniert mit Sturmgewehren, Maschinenpistolen und Scharfschützengewehren.

Ihr könnt Alien-Naniten aber auch selbst als taktische Waffe verwenden. Werft ihr das Item, entsteht an der Stelle, an der es aufkommt, eine Art Kraftfeld. In diesem Kraftfeld ist die Schwerkraft verlangsamt, Gegner erleiden außerdem Schaden. Spieler, die das Kraftfeld verlassen, erleiden kurzzeitig keinen Fallschaden.

Hier könnt ihr sehen, wie das in Aktion aussieht:

Wo findet man Alien-Naniten? Ihr findet das neue Item in normalen Truhen, oder könnt ihn als Boden-Loot aufsammeln. Sie haben allerdings in der Nähe des Mutterschiffs eine erhöhte Spawnrate. Im kompetitiven Modus sind Naniten allerdings deaktiviert.

Neue mythische Waffe – Zyg und Choppys Ray Gun

Was ist das für eine Waffe? Dabei handelt es sich um eine stärkere Variante der Kymera Gun und sie feuert einen mächtigen Laserstrahl ab, der ordentlich Schaden austeilt.

Wo findet man die Waffe? Begebt euch dafür zu Hydro16. Dort findet ihr im Gebäude den Boss, den ihr für diese Waffe umlegen müsst. Seid aber vorsichtig, denn der hält ordentlich was aus und benutzt die Laser-Waffe gegen euch.

In diesem Video könnt ihr euch den Fundort anschauen:

Holly Hedges wird zu Holly Hatchery

Was ändert sich auf der Map? Die größte Änderung wurde bei Holly Hedges vorgenommen. Der POI wurde von Aliens überrannt. Dort befinden sich nun haufenweise Parasiten. Aus der freundlichen Ortschaft ist nun ein regelrechtes Alien-Dorf geworden.

Außerdem gibt es Neuerungen bei Believer Beach. Die Party dort ist offenbar vorbei, es bleiben nur die Überreste der Dekoration zurück. Die Karte scheint immer mehr von den angreifenden Aliens beeinflusst zu werden. Bleibt abzuwarten, was im nächsten großen Update geschieht.

Wann kommt das nächste Update zu Fortnite? Bisher wurde der 13. Juli als Release für 17.20 gehandelt. Manche gingen davon aus, dass der Patch bereits am 6. Juli veröffentlicht wurde. Doch dabei handelte es sich um 17.10 und den Hotfix. Das nächste große Update steht also erst noch bevor.

Was erwartet uns? Bisher sind drei Neuerungen bekannt. So wird es einen Skin zu LeBron James geben, außerdem kommen neue POIs ins Spiel. Im Westen der Insel soll es außerdem zu weiteren Problemen mit den Aliens kommen. Hier die Übersicht: Alles, was wir zum neuen Fortnite Update 17.20 wissen