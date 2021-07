Obendrauf gibt es schon eine Reihe von Fixes, die vermutlich ebenfalls mit Update 17.20 neu ins Spiel kommen. Auf dem offiziellen Trello verraten die Epic-Entwickler, dass sie am fehlerhaften Controller-Belegungen kämpfen und das man bald aus allen Fahrzeugen korrekt Fischen darf. Auch einigen Problemen beim Öffnen der Cosmic Kisten solls an den Kragen gehen.

Die Alien-Invasion nimmt Fahrt auf: Im Westen der Insel sollen sich Truppen in Bewegung setzen. Das verkündete Fortnite selbst auf Twitter . Hier heißt es “Wir sollen in höchster Alarmbereitschaft sein!”. Ob damit neue Entführungen anstehen? Immerhin könnt ihr ja so die UFOs betreten: So kommt ihr jetzt ins riesige UFO und darum lohnt sich die Entführung richtig

Doch egal ob der Patch heute oder ein anders Mal kommt: Werfen wir schon einen Blick auf die bereits bekannte neue POI-Location – also Point of Interest – und verraten, wo die Alien-Invasion weitergeht.

Wann kommt das Update? Das neue Update 17.20 soll angeblich schon heute, am 6. Juli zu Fortnite kommen, das vermutet jedenfalls die US-Seite Dextero.com . Das letzte Mal hat die Season 7 vor zwei Wochen, am 22. Juni frischem Content und Bugfixes erhalten.

