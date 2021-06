In Fortnite könnt ihr jetzt ins Mutterschiff gelangen, das über der Insel schwebt. Und das lohnt sich: Neben einer abgefahrenen Location und einem lustigen Minispiel gibt es die Chance auf richtig guten Loot.

Das ist neu: In Fortnite wurde das Update 17.10 aufgespielt, das gleich mehrere Änderungen mit sich brachte. Eine davon betrifft das riesige UFO, also das Mutterschiff, das sich seit Beginn der Alien-Invasion über der Map befindet.

Das Mutterschiff könnt ihr nun im Laufe eurer Matches erreichen. Das ist aber nicht ganz einfach.

So kommt ihr ins Mutterschiff: Um in das Riesen-UFO, das Mutterschiff, zu gelangen, müsst ihr erstmal eine von drei Alien-Plattformen finden. Das ist recht einfach, denn diese speziellen Plattformen sind ebenfalls sehr auffällige UFOs und werden stets auf der Map angezeigt. So kann es beispielsweise sein, dass eine der Plattformen über dem veränderten Believers Beach schwebt. Dann müsst ihr dort nur hinkommen und überleben.

Nach einiger Zeit wird die Alien-Plattform anfangen, mehrere Spieler per Traktorstrahl aufzusaugen und zum Mutterschiff zu transportieren. Hier gibt es noch kein klares Muster, welche und wie schnell Spieler aufgesaugt werden. Dementsprechend gilt es also, in der Nähe der Plattform eine Zeit lang zu überleben und nicht von anderen Spielern vorzeitig erledigt zu werden.

Mit dem Traktorstrahl geht es nach oben

Hat euch der Traktorstrahl erstmal erfasst, beginnt die Reise nach oben. Und seid ihr erstmal im Mutterschiff angekommen, erwartet euch eine spannende Location.

Mini-Spiel im Mutterschiff verspricht starken Loot – Wenn ihr gut seid

Das passiert im Mutterschiff: Im großen UFO spielt eure aktuelle Ausrüstung keine Rolle, ihr bekommt stattdessen eine Laserkanone in die Hand. Die verursacht keinen Schaden, kann Gegner aber durch die Gegend schleudern. Außerdem bekommt ihr die Fähigkeit, einen Doppelsprung auszuführen.

Mit diesen Elementen ausgerüstet landet ihr in einem Kampf mit anderen Spielern, der sich auf schwebenden Inselfragmenten abspielt. Besonders cool: Diese Inselfragmente entsprechen teilweise Orten der alten Maps von Fortnite, die mittlerweile nicht mehr erreichbar sind.

Im Inneren des Mutterschiffs seht ihr altbekannte Orte und kämpft um Loot

Dort steht beispielsweise das riesige Piraten-Schiff oder auch ein Turm aus Lucky Landing. Hier kämpft ihr mit Spielern nun um goldene Tresorkugeln, die von oben herabfallen. Zwar könnt ihr keinen Schaden anrichten, aber euch gegenseitig von den Plattformen befördern – passiert euch das, respawnt ihr und könnt wieder eingreifen.

Das Event läuft, bis ein Timer abgelaufen ist. Den könnt ihr verlängern, indem ihr Zeitkugeln während des Kampfes einsammelt. Ist die Uhr aber auf 0, endet das Minispiel für euch.

Nun landet ihr in einem Raum voller Kisten. Je nachdem, wie viele Tresorkugeln ihr eingesackt habt, bekommt ihr aus diesen Kisten besseren Loot. Im besten Fall bekommt ihr starke, legendäre Waffen, mit denen ihr für den Rest des Matches gut gerüstet seid.

Denn nach dem Kampf im Mutterschiff geht es wieder zurück auf die Insel, wo ihr ganz normal mit dem Battle Royale fortfahrt.

Wenn ihr gerade keine Lust auf Alien-Späße habt, sondern euch lieber auf den epischen Sieg konzentrieren möchtet, solltet ihr am Anfang des Matches vielleicht lieber andere Orte anvisieren, wo keine Alien-Plattformen sind. Dort wird es aktuell nämlich recht voll. Eine Übersicht der besten Landeplätze in Fortnite Season 7 Kapitel 2 findet ihr hier.