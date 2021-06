Fortnite schenkt euch ein neues Spray und eine Lobbymusik – So bekommt ihr sie

Wenn ihr die Insel nicht aufsuchen möchtet, dann könnt ihr trotzdem an den Code kommen. Fleißige Spieler konnten nämlich den Code schon entdecken ( via Twitter ).

Was sind das für Items? In Kollaboration mit “The O2” zieht nun die Newcomer-Band “easy Life” in Fortnite ein und schmeißt im Kreativmodus ein Konzert. Zur Feier gibt es jetzt kostenlose Items, die ihr euch freischalten könnt. Darunter sind ein cooles Spraymotiv, das perfekt zum Sommer passt und eine Lobbymusik, die zur Alien-Thematik der Season 7 passt.

Insert

You are going to send email to