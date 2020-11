Mit Map-Codes für den Kreativmodus in Fortnite findet ihr verschiedene Maps, in denen ihr geniale Welten erkunden könnt, die von Spielern erstellt wurden. Wir zeigen euch einige Maps, die ihr unbedingt ausprobieren solltet.

Was sind das für Maps? Fortnite bietet Spielern die Möglichkeit an, im Kreativmodus ihre eigenen Welten zu entwerfen. Das können Minigames, Parkours, Versteck-Spiele, Training-Maps oder auch verrückte Welten sein. Ihr habt die Möglichkeit, den Code einer Map in Fortnite einzugeben und euch dann auf der Map auszutoben.

Kreativmodus-Maps in Fortnite – Wo Map-Code eingeben?

Mit den zwölfstelligen Codes könnt ihr an den verschiedensten Maps teilnehmen. Erfahrt nun zunächst, wie das funktioniert.

Wie gibt man einen Code für den Kreativmodus in Fortnite ein?

Geht in den Kreativ-Modus

Lauft zu einer Insel

Haltet eure Taste zum Interagieren gedrückt, jetzt könnt ihr den Code eingeben

Geniale Map-Kreationen – Map-Codes

Wir haben euch hier ein paar Maps rausgesucht, in denen ihr atemberaubende Kreationen und auch ziemlich komplexe Erstellungen vorfindet. Die Auswahl basiert auf Feedback der Spieler und Präferenzen des Autors.

Purple Garden – Map-Code 3449-3963-3944

Diese Kreativmodus-Map wurde von Team Forge erstellt und ist einfach erstaunlich. Ihr werdet durch eine Story geleitet, die euch dabei hilft, aus dem Universum zu entkommen, in dem ihr gefangen seid. Das Ziel ist es den „purple garden“ zu finden.

Diese „Map“ besteht aus so vielen Ebenen und Überraschungen, dass man einfach nur erstaunt ist, wie so etwas möglich ist. Ihr werdet sogar eine Zugfahrt erleben und in einem Lift fahren – in Fortnite! Die Story besteht aus 2 Teilen, doch keine Sorge, ihr werdet direkt übergeleitet und müsst nicht mal zurück ins Zentrum.

Stadt der Zukunft – Map-Code 6476-8829-2419

Diese Map, die von MakaMakes erstellt wurde, sieht einfach atemberaubend aus. Es stellt eine Stadt in der Zukunft dar und jeder kann darin fliegen. Ihr werdet hier nicht nur ein Spiel geleitet, seid jedoch frei eigene Mini-Spiele wie Autorennen zu starten.

Die Map eignet sich für Rollenspiele, denn es ist eine komplette Stadt mit einem Einkaufszentrum, Polizeistation und einer Bank. Wollt ihr lieber Verstecken spielen, eignet sich diese Kreation ebenfalls dafür, jedoch gibt es hier sehr viele Versteckmöglichkeiten – schaut also, dass ihr nicht verloren geht!

Family Frights – Map-Code 3614-7510-6821

Diese Map eignet sich für Fan des Horrors und Nervenkitzels. Bei Family Frights liegt es nämlich an euch, wie stark ihr erschreckt werdet. Durchlauft ihr den „Parcours“ ohne Fehler, wird euch die böse Spinne nicht erschrecken. Je mehr Fehler ihr macht, desto böser wird die Spinne.

Bei dieser Kreation wirkte der Bruder von Donald Mustard, dem Creative Director von Epic Games, mit. In seinem Video seht ihr, wie er durch das Spuk-Haus geht – schaut also nicht rein, wenn ihr nicht gespoilert werden möchtet!

Winnie the Pooh – Map-Code 5258-7205-6328

Diese Kreation von roystoryq lässt euch in die Welt von Winnie the Pooh eintauchen, als wäre man in Disneyland auf einer der Attraktionen. Euch wird eine Geschichte des kleinen Bären gezeigt und das sogar mit riesigen Büchern.

Für Action sorgt dann die Bahn, die aus Kuglern besteht und mit denen ihr durch die Geschichte radeln könnt. Die ganze Map ist kreativ gestaltet und man hat das Gefühl als wäre man wirklich im Freizeitpark.

Aquarium – Map-Code 7909-4169-8889

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie ein Aquarium in Fortnite aussehen würde? Der Ersteller Takkun beantwortet diese Frage mit dieser unglaublichen Map. Ihr werdet das Gefühl haben, als wärt ihr plötzlich in ein echtes Aquarium gebeamt worden.

Die Map ist so detailliert gestaltet und es gibt unglaublich viel zu bestaunen. Es gibt ein Mini-Game, bei dem ihr verschiedene Fishstick-Eier sammeln sollt, falls ihr eine Aufgabe während des Besuchs haben möchtet.

Wichtig: Da diese Map so detailliert ist, kann es sein, dass es zu starken Verzögerungen kommt, wenn ihr das Spiel startet. Sollte dies auftreten, könnt ihr zurück ins Menü und die Map einfach so bewundern, ohne das Mini-Spiel zu spielen.

Der Kreativmodus von Fortnite hat einiges zu bieten, sei es das ihr eine eigene Map entwerfen wollt oder einfach in einer diesen genialen Kreationen von anderen Spielern eintauchen wollt.

Wenn ihr noch mehr Ideen für eure nächste Runde im Kreativmodus haben wollt, haben wir hier einige Empfehlungen für euch aus verschiedenen Kategorien.

Kennt ihr weitere coole Maps aus dem Kreativmodus für Fortnite oder eigene Maps, die wir in diese Liste aufnehmen sollen? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare. Und sagt uns doch auch, welche Map euch von hier am besten gefallen hat.