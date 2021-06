Für Fortnite steht ein großes Live-Event mit dem Namen “Cosmic Summer Celebration” an, an dem ihr alle teilnehmen könnt. Wir zeigen euch die Start-Zeit und, was das Event bringt.

Das ist neu: Am Samstagabend, den 19. Juni, kündigte das Team von Fortnite an, dass die Spieler ein großes Sommer-Event erwartet. Nach dem neuen Live-Event verabschiedet sich das Team in die jährliche Sommer-Pause. Doch zuvor sollt ihr noch belohnt werden.

Wir zeigen euch hier alle Details, die wir zum Live-Event am 22. Juni kennen.

Was ist das “Cosmic Summer Celebration”-Event?

Wann geht es los? Das Live-Event wurde für den 22. Juni um “9AM ET” angekündigt. Für uns in Deutschland ist der Start also am 22. Juni um 15:00 Uhr.

Wo wird gefeiert? Der Believer Beach ist die ausgewählte Location für das Live-Event. Packt schon mal eure Strand-Klamotten ein. Wir haben die neue Season 7 von Fortnite für euch analysiert und Plätze gefunden, an denen sich das Landen richtig lohnt. Auch der Believer Beach gehört zu den 5 besten Landeplätzen in Season 7 von Fortnite.

Was passiert da? Mit tiefgehenden Details zum Event hält Fortnite sich noch bedeckt. Klar ist aber, dass ihr neue Belohnungen freischalten könnt. Das funktioniert auch über Quests, die extra für das Event im Spiel aktiviert werden.

Außerdem steht der Koop-Faktor wohl im Fokus, denn im Tweet schreibt Fortnite, dass man “jede Menge Spaß mit euren Freunden” erwarten solle. Den Tweet mit der Ankündigung des Live-Events binden wir euch hier ein:

Noch ist unklar, was genau euch bei diesem Alien-Live-Event am 22. Juni erwartet. Man geht aber davon aus, dass es wie in den letzten Jahren abläuft. Denn regelmäßig startet Fortnite diese Sommer-Events. Für gewöhnlich erhaltet ihr dort viele Quests, mit denen ihr euch kosmetische Gegenstände freispielen könnt.

Das waren in den letzten Jahren

Ladebildschirme

Sprays

Lackierungen

Emotes

Erntewerkzeuge

Gut möglich, dass euch beim Cosmic Summer Celebration 2021 ähnliche Belohnungen erwarten. Zwar hält das Live-Event nur begrenzt, doch die Quests werden vermutlich über einen längeren Zeitraum lösbar bleiben. Wir werden diesen Beitrag auf MeinMMO aktualisieren, sobald wir mehr Informationen zum Event haben.

Was wünscht ihr euch vom neuen Live-Event und Fortnite? Bestimmte Alien-Belohnungen wie Masken oder schwebende Back Blings? Kritik erntet Fortnite für die Startzeit des Live-Events, weil der Dienstagnachmittag für viele Spieler mit Arbeit oder anderen festen Terminen belegt ist.

Habt ihr die Map von Fortnite schon verinnerlicht? Wir zeigen euch hier alle Charaktere auf der Map von Season 7 und welche ihr besuchen solltet.