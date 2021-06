Spieler meckern über UFOs in Fortnite – Dabei sind die leicht zu besiegen

Fortnite: Battle Royale hat UFOs als Fluggeräte bekommen. Damit könnt ihr vor allem Bauwerke effektiv einebnen. Das gefällt aber nicht allen Spielern. Erste Rufe nach Nerfs werden laut, doch andere Spieler sagen “is doch gar nicht so schlimm!”

Was machen die UFOs? In Season 7 von Kapitel 2 in Fortnite gibt es jetzt auch UFOs als neue Fahrzeuge. Die UFOs schweben über der Map, sind recht flott, haben 600 Hitpoints und können mit ihren Strahlenwaffen Gegner wegschleudern, Flächenschaden anrichten und vor allem Gebäude ordentlich zerlegen.

Doch die Freude hält sich bei einigen Spielern in Grenzen, denn gerade im Endgame sind die UFOs echte „Game-Changer“, die altbewährte Taktiken ad absurdum führen können.

Spieler wollen Nerf, doch andere sagen „dann schieß doch einfach!“

Wie kommen die UFOs an? Der Spieler und reddit-User seanboi2278 beherrscht das Bauen in Fortnite und er kann sich in Sekunden einmauern. Diese Technik ist vor allem im Endgame einer Runde wichtig und die verbliebenen Spieler bieten sich oft regelrechte Bauschlachten.

Doch das alles wird ein Fiasko, wenn UFOS im Spiel sind. im Falle von seanboi2278 waren es sogar 2 UFOs, die mit ihren Strahlen seanbois Deckung schneller zerballerten, als dieser sie wieder aufbauen konnte. Am Ende musste er irgendwann sich geschlagen geben und ein paar UFO-Treffer machten seinen Ambitionen auf den Finalsieg ein Ende.

Auf reddit postete er die Szene und gab zu bedenken, dass er die bisherige Season durchaus möge, aber die UFOs wären zu krass. Man müsse den Rückstoß der Geschosse entfernen und den Radius des Flächenschadens reduzieren.

Andere Spieler stimmten hier ein und fanden die UFOs auch zu stark:

BappoNoHacco69: „Nerft nur die Feuer-Rate. Das alleine würde schon reichen, sie besser auszubalancieren.“

Lillbro64: „Mich wundert, dass sie die Feuerrate an den Dingern noch nicht angepasst haben.“

Andere reddit-User haben ebenfalls Kritik an den UFOs und stören sich primär an der Feuerrate oder den fehlerhaften Hitzboxen.

Gibt es auch Gegenstimmen? Allerdings stimmten bei weitem nicht alle Spieler in die Kritik ein. Denn die UFOs könne man sehr wohl zerstören, indem man sie entweder kapert oder mit der Railgun vom Himmel bläst:

NPopSWI: „Ich habe eine ähnliche Situation einmal überwunden, indem ich mit einem Sprung-Pad hochgesprungen bin und das UFO gekapert habe.“

Orionbutfluffy: „Knall sie einfach ab! Hör auf wie ein Schwitzer zu bauen und pass dich an!“

Work2muchplay2little: „Railgun … verlass dein Haus niemals ohne eine!“

Gerade die neue Railgun scheint eine gute Waffe gegen UFOs zu sein, doch anscheinend sind die Hitboxen der UFOs noch buggy und manchmal scheinen auch gut gezielte Schüsse sie nicht zu beeindrucken. Da hoffen ebenfalls viel Fans auf Besserung.

Wie bei allen Fahrzeugen aus Fortnite dürfte die Zeit zeigen, wie sie sich im Meta-Game durchsetzen werden, oder ob ein Nerf oder gar eine komplette Entfernung nötig sein dürfte. Ein besonders krasses Beispiel, in dem ein Fahrzeug die Fans massiv erbost hat, waren die Mechs aus Season 10 von Kapitel 1.