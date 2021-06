Fortnite: Alle Charaktere auf der Map von Season 7 und welche sich lohnen

Falls ihr noch Goldbarren braucht, haben wir hier Tipps, wie ihr schneller Goldbarren in euren Matches sammeln könnt . So könnt ihr schnell eine Menge ansparen, um die Barren dann nach Herzenslust für coole Waffen und Gegenstände auszugeben.

Diese Charaktere solltet ihr euch also merken, wenn ihr in euren nächsten Runden unterwegs seid, denn sie können euch einige Vorteile bringen. Bedenkt aber, dass ihr die NPCs für ihre Handlungen bezahlen müsst – manche Fähigkeiten oder Waffen können ziemlich teuer werden.

Bedenkt aber, dass sich ein Besuch je nach Situation bei jedem NPC lohnen könnte, denn sie bieten euch vielleicht genau das an, das ihr in dieser Runde brauchen könntet. Einige Charaktere wie Bunker-Jonesy solltet ihr sowieso besuchen, denn er hat Hinweise zur Story – das ist eine der geheimen Änderungen, die ihr jetzt auf der Map von Season 7 findet .

In der folgenden Tabelle seht ihr die Namen der Charaktere und ihre Fundorte, damit ihr sie schneller zuordnen und finden könnt. Danach zeigen wir euch die NPCs, die sich für euch lohnen können und was sie gut macht.

In Season 7 kamen jetzt ein paar neue NPCs dazu und auch gewisse Fähigkeiten könnt ihr jetzt neu bei ihnen erwerben – so könnt ihr jetzt bei manchen Charakteren ein Trinkgeld für den Busfahrer spendieren.

