In Fortnite: Battle Royale ist Season 7 gestartet. Neben einem neuen Thema und einem Battle-Pass, gibt es ein paar geheime Änderungen, die jetzt auf der Map zu finden sind. Wir stellen euch die geheimen Dinge vor, damit ihr sie auch entdecken könnt.

Was ist gerade los in Fortnite? Am 8. Juni 2021 ging es mit Season 7 – Kapitel 2 los. Wie man schon im Trailer sehen konnte, sind die Aliens in Fortnite angekommen und planen wohl eine Invasion.

Das Zusammentreffen sorgte auch für Änderungen an der Map, neue Waffen und sogar mit Raumschiffen kann man jetzt über die Map fliegen. Doch gab es auch Änderungen, die man nicht gleich bemerkt?

Geheime Änderungen in Season 7

Wir zeigen euch hier ein paar Dinge, die jetzt in Season 7 auf der Map zu finden sind. Ein paar werdet ihr vermutlich noch gar nicht bemerkt haben, doch es ist gut zu wissen, falls ihr sie im Kampf braucht oder mehr Infos zur Story sammeln wollt.

1. Lila-farbige Namen bei Orten

Was ist neu? Wenn ihr jetzt in Season 7 während einer Runde auf die Map schaut, dann werdet ihr sehen, dass manche benannten Orte nicht weiß, sondern lila auf der Karte angezeigt werden. Diese Änderung ist aber nicht nur kosmetisch, sondern erfüllt auch einen Zweck.

Wenn ihr bei einem Ort landet, der lila angeschrieben ist, dann werdet ihr dort Raumschiffe finden. Die Schrift soll euch also zeigen, wo ihr ganz bestimmt ein Ufo auf der Map finden werdet.

Diese lila Schrift ist jetzt neu in Season 7

2. Verschwörungstafel von Bunker-Jonesy

Was ist neu? Diese Änderung ist eher versteckt, denn sie befindet sich am Rande der Map bei dem NPC Bunker-Jonesy. Besucht ihr jetzt nämlich sein Haus, dann werdet ihr dort eine Verschwörungstafel finden. Der Charakter scheint dort einige Infos zu sammeln.

Die Tafel wird sogar erweitert und es tauchen nach und nach weitere Bilder und Zeichnungen auf. Ihr solltet Bunker Jonesy also ein paar Besuche abstatten, wenn ihr wissen wollt, was er da genau erforscht.

Bunker Jonesy hat wohl seine eigenen Theorien zur Alien-Invasion

3. Geheime Untergrund-Basis von IO

Was ist neu? Eine Basis von der Organisation IO, die wortwörtlich versteckt ist – sie befindet sich nämlich unter dem Ort Corny Complex. Durch einen Geheimzugang in einem Bauernhaus, oberhalb der Basis, bekommt ihr Zutritt. In diesem Bunker befinden sich allerlei Bildschirme mit Hinweisen zu den Aliens, Waffen und sogar wie Rick aus “Rick and Morty” auf die Fortnite-Insel gekommen ist.

Ein Besuch bei dieser Basis lohnt sich nicht nur, wenn ihr Geheimnisse erforschen wollt, sondern ihr bekommt dort auch das neue mythische Impulsgewehr.

In der Basis findet man viele Hinweise

4. Trinkgeld für den Busfahrer

Was ist neu? Dass die Spieler den Busfahrer in Fortnite mögen, ist wohl kein Geheimnis mehr, nachdem sie eine Petition gestartet hatten, um dem Fahrer im Spiel danken zu können. Bei jeder Runde kann man dem “Helden” ein Dankeschön vor der Weiterreise aussprechen. Doch dabei bleibt es in Season 7 nicht mehr.

Bei gewissen NPCs auf der Map könnt ihr jetzt ein Trinkgeld für den Busfahrer spenden. Ihr könnt dem Busfahrer entweder ein kleines Trinkgeld in Höhe von 500 Goldbarren geben, oder ihr seid besonders großzügig und spendet 4000 Goldbarren. Einen Vorteil wird euch das zwar nicht bringen, aber wenn ihr eure Dankbarkeit noch deutlicher zeigen wollt, könnt ihr dem Busfahrer ja mal ein Trinkgeld da lassen.

Ihr könnt dem Busfahrer ein kleines oder großes Trinkgeld spendieren

5. Lebende Lamas auf der Map

Was ist neu? Die Loot-Lamas werden die meisten von euch kennen – die Tierchen, die als Piñatas auf der Map verteilt sind. Sie waren selten und schwer zu finden, doch wer das Glück hatte, wurde mit einer Menge an Materialien, Munition und nützlichen Items belohnt.

Nach einer langen Pause sind die Lamas wieder zurück im Spiel, doch dieses Mal ganz anders, als man sie kannte. Denn die Loot-Lamas sind jetzt lebendig und können sogar vor euch wegrennen. Sie sind also jetzt zwar schwierig zu kriegen, dafür tauchen sie jetzt öfters im Spiel auf – waren es vorher nur maximal 3 pro Runde, könnt ihr jetzt bis zu 5 Lamas finden.

Hier seht ihr die neuen Loot-Lamas in Aktion

Es gibt viele Dinge, die man in der neuen Season 7 entdecken kann. Manche Änderungen sind vielleicht nicht so relevant für eure Kämpfe, aber sind dennoch witzig zu kennen. Es scheinen auch einige Hinweise auf die Story auf der Map versteckt zu sein. Da könnte also noch einiges auf uns zu kommen, bevor die Aliens mit ihrer Invasion starten.

Was sagt ihr zu diesen geheimen Änderungen? Habt ihr sie schon entdeckt oder vielleicht sogar noch weitere gefunden? Teilt uns doch eure Entdeckungen in den Kommentaren mit!

Falls ihr noch besondere Artefakte sammeln wollt, dann seht ihr alle Fundorte für Alien-Artefakte in unserem Guide auf MeinMMO.