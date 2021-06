Fortnite: Hier findet ihr alle neuen Bosse und das mythische Impulsgewehr

Fortnite: Battle Royale hat mit Season 7 Kapitel 2 (Update 17) neue Waffen eingeführt. Darunter ist auch eine mythische Version, die ihr von einem bestimmten Boss erhaltet. Wo ihr den Boss sowie weitere Endgegner und deren Loot findet, erfahrt ihr hier.

Was für Bosse und mythische Waffen gibt es in Season 7? Das Update 17 mit Season 7 Kapitel 2 ist da und Aliens greifen die Insel mit ihren UFOs an. Dazu kommen noch drei Boss-Gegner und eine mythische Waffe, die von der gefährlichsten Endgegnerin hinterlassen wird. Die neuen Bosse sind:

Ein Punk namens Riot

Ein Hasen-Kerl namens Giggimon

Dr. Slone, die Anführerin des IO

Von Dr. Slone bekommt ihr die neue mythische Waffe – ein besonders starkes Impulsgewehr.

Wo finde ich Dr. Slone und wie besiege ich sie? Wenn ihr Dr. Slone um ihr besonderes Gewehr erleichtern wollt, dann müsst ihr nach Corny Complex gehen. Lasst euch von der ländlichen Umgebung nicht täuschen, denn in dem großen Bauernhaus im Norden des Ortes ist gleich im Erdgeschoss rechts vom Eingang ein Klohäuschen im Gebäude.

Das ist ein geheimer Zugang zum verborgenen Forschungskomplex des IO unter dem Haus. Dort findet ihr auch sogleich Dr. Slone. Sie ist ein harter Gegner – seht also zu, dass ihr genug Munition habt. Im Kampf erschafft Slone ab und zu Klone und womöglich mischen sich IO-Wachen zusätzlich ein.

Hier sind die drei Bosse zu finden.

Was kann das mythische Impulsgewehr? Die Waffe, die ihr am Ende von Dr. Slone bekommt, ist eine starke Verbesserung gegenüber einem regulären Impulsgewehr, das weniger Schaden verursacht und langsamer nachlädt:

Schaden: 38

Magazin: 16 Schuss

Feuergeschwindigkeit: 4,2

Nachladezeit: 2,6775 Sekunden

Die anderen Bosse in Season 7 Kapitel 2

Wo finde ich Riot? Riot lungert im Südosten der neuen Map herum, bei der Brücke zwischen Misty Meadows und Catty Corner. Wenn ihr ihn besiegt, bekommt ihr von ihm ein episches schweres Sturmgewehr.

Wo finde ich Giggimon? Der Hasenlümmel Giggimon hat sich auf der kleinen Insel im Nordwesten bei dem Leuchtturm verkrochen. Wenn ihr ihn umlegt, bekommt ihr ein episches Sturmgewehr!

Wenn ihr statt der neuen Waffen und Bosse lieber Alien-Artefakte sucht, dann werdet ihr in unserem Guide sicher fündig. Lest in unserem Artikel zu den Alien-Artefakten, wo sich alle Fundorte auf der Map von Season 7 Kapitel 2 von Fortnite befinden. Viel Spaß beim Suchen!