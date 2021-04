16 Gleiter, die ihr nur habt, wenn ihr Fortnite wirklich liebt

In Fortnite: Battle Royale gibt es Gleiter, die wohl nicht jeder besitzen wird. Es handelt sich nämlich um besondere Schirme, die nur Spieler haben, die Fortnite schon seit Beginn lieben und bis heute noch fleißig unterstützen. Wir zeigen euch, welche Gleiter das sind.

So steht es mittlerweile um Fortnite und seine Cosmetics: Im Jahr 2017 erschien der Battle-Royale-Modus zum ersten Mal und nun fast 4 Jahre später sind wir inzwischen bei Season 6 des 2. Kapitels gelandet. In diesen 16 Seasons hat Fortnite immer wieder neue Skins und Cosmetics gebracht, so das es mittlerweile über Tausende davon gibt.

Es gibt verschiedene Wege, wie man sich Cosmetics ergattern kann, wie:

Battle-Pass

Item-Shop

Belohnungen von besonderen Challenges

Da es aber viele Möglichkeiten gibt und jeder Spieler wohl seinen eigenen Geschmack hat, wie er am liebsten zu Skins und Cosmetics kommt, wird wohl kein Spind gleich aussehen. Doch es gibt ein paar Fallgleiter, die jeder besitzen könnte, wenn er Fortnite wirklich liebt.

Fortnite und seine vielen Crossovers: Geht der Kommerz zu weit?

Alle Siegesschirme in Fortnite

Was sind das für Gleiter? Wie der Name “Siegesschirme” schon sagt, handelt es sich um Gleiter, die man nur bekommt, wenn man eine Runde gewonnen hat. Jede Season wird ein neuer Schirm zur Verfügung gestellt, den ihr euch ergattern könnt. Aber warum ist das besonders, wenn man alle Siegesgleiter hat?

Sollte ein Spieler tatsächlich alle Siegesschirme in seinem Spind haben, bedeutet das, dass er seit dem Beginn von Fortnite dabei ist, jede Season gespielt hat und dann auch noch in jeder Season mindestens ein Mal gewonnen hat. Eine Errungenschaft, die wohl nicht jeder Spieler von Fortnite vorzeigen kann. Aber schauen wir mal, welche Siegesschirme es schon gibt – dabei starten wir mit dem aktuellsten und arbeiten uns zum allerersten Siegesgleiter vor.

Siegesgleiter von Season 6 – Kapitel 2

Das ist der Schirm: In Season 6 – Kapitel 2 bekommt ihr den “Fundament”-Gleiter. Das hängt wohl zusammen mit dem Zero-Point und dem Charakter der 7, der sich Fundament nennt. Ihn konnten wir im Start-Event der Season 6 besser kennenlernen.

Siegesgleiter von Season 5 – Kapitel 2

Das ist der Schirm: In Season 5 – Kapitel 2 drehte sich alles um Kopfgeldjäger. Dazu gibt es auch den passenden Schirm “Kopfgeldschirm”. Eine Erinnerung ans Colossal Coliseum, in dem Kämpfe stattgefunden haben.

Siegesgleiter von Season 4 – Kapitel 2

Das ist der Schirm: Wer in Season 4 – Kapitel 2 gewonnen hat, wurde mit dem mächtigen Marvel-Schirm belohnt. Passend zur Season, in der sich alles um die Helden aus dem Marvel-Universum drehte.

Siegesgleiter von Season 3 – Kapitel 2

Das ist der Schirm: In Season 3 des 2. Kapitels gab es einen Blechschirm, der euch an den Ort Fortilla erinnern soll. Der “Fortilla-Flieger” scheint wohl aus Teilen gemacht zu sein, die von dem besagten Ort stammen.

Siegesgleiter von Season 2 – Kapitel 2

Das ist der Schirm: Den Gleiter “Geheimsache” konntet ihr euch in Season 2 – Kapitel 2 freischalten. Damals drehte sich alles um die Agentur und den Chef Midas, der alles in Gold verwandeln konnte – so zeigt sich der Schirm auch in Schwarz und Gold.

Siegesgleiter von Season 1 – Kapitel 2

Das ist der Schirm: Für die 1. Season von Kapitel 2 gab es einen Schirm, der gleich ein neues Feature repräsentiert – in dieser Season wurden nämlich die Fähigkeit zu schwimmen und Boote eingeführt.

Siegesgleiter von Season 10/X

Das ist der Schirm: In Season X gab es zwar viel Chaos auf der Map, doch dafür ist der Siegesschirm “X” recht simpel. Er zeigt lediglich das X auf der Haube.

Siegesgleiter von Season 9

Das ist der Schirm: Den Gleiter “Holographie” gab es in Season 9, als die Fortnite-Map plötzlich ganz modern wurde und die Themen “Neon und Zukunft” im Vordergrund standen.

Siegesgleiter von Season 8

Das ist der Schirm: Der Siegesschirm von Season 8 passt zum Thema Dschungel, als plötzlich ein Vulkan auf der Map auftauchte und ein Dschungel-Gebiet entstand.

Siegesgleiter von Season 7

Das ist der Schirm: In Season 7 befanden wir uns in der Weihnachtszeit und so ist auch der Siegesschirm passend dazu gestaltet – dort ist nämlich ein Schneemann mit Rüben-Nase abgebildet.

Siegesgleiter von Season 6

Das ist der Schirm: Während Season 6 aktiv war, kam gerade die Halloween-Zeit. Damals gab es nicht nur einen Battle-Pass mit gruseligen Skins – der “Webenschirm” war damals der Siegesschirm.

Siegesgleiter von Season 5

Das ist der Schirm: In Season 5 drehte sich alles um den Sommer und viel Badespaß. Passend dazu gab es den “Strandschirm”, der ein bisschen wie ein Strandball wirkt.

Siegesgleiter von Season 4

Das ist der Schirm: In Season 4 gab es den “Feuchte Farbe”-Schirm als Belohnung. Dieser soll wohl an die Graffiti-Skins erinnern, die sich durch Map kämpften.

Siegesgleiter von Season 3

Das ist der Schirm: Der Siegesschirm von Season 3 war der “Papierschirm”. Sein Aussehen passte damals zur Season, in der das chinesische Neujahr im Vordergrund stand.

Siegesgleiter von Season 2

Das ist der Schirm: In Season 2 befanden wir uns ebenfalls im Winter und so zeigte sich auch der Siegesschirm “Schneeflocke”. Er war recht simpel gestaltet mit blauer Farbe und ein paar Schneeflocken.

Siegesgleiter von Season 1

Das ist der Schirm: Nun kommen wir zum ersten Siegesschirm, den man sich verdienen konnte. Der “Regenschirm” zeigt eine default Version der Schirme und ist wohl der simpelste Gleiter in Fortnite.

Das waren alle Siegesgleiter, die man sich bisher in Fortnite mit einem Win verdienen konnte. Jeder Schirm hat ein passendes Aussehen, das an die jeweilige Season erinnern soll. Schaut man sich alle nochmal im Spind an, kommen einige Erinnerungen hoch und man kann in Nostalgie schwelgen.

Einige der Schirme könnten schon fast so selten sein, wie die seltensten Skins in Fortnite. Wie viele habt ihr ergattert? Seid ihr ein treuer Fan, der jeden einzelnen Schirm im Spind hat?