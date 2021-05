Fortnite: Alle mythischen Waffen in Season 6 und ihre Fundorte

Der Start von Season 6 brachte wieder einige Veränderungen was die Waffen in Fortnite betrifft, aber welche mythischen Waffen sind jetzt überhaupt verfügbar und wo findet man sie? MeinMMO zeigt euch, wo ihr die mythischen Waffen und Items in Season 6 findet.

Was sind mythische Waffen? Mythische Waffen sind Knarren, die jeweils eine spezielle Funktion haben und stärker als normalen Waffen im Spiel sind. Ihr bekommt die speziellen Items jeweils nur, wenn ihr einen spezifischen Boss findet und diesen erledigt – deshalb kann es schwer sein, diese zu bekommen.

Die verfügbaren mythischen Items scheinen nach jedem Update wieder zu wechseln. Wir werden den Guide für euch aktualisieren, sobald wieder eine neue Waffe verfügbar sein sollte.

Wichtig: Der Guide zeigt euch alle verfügbaren, mythischen Waffen und Items nach dem Der Guide zeigt euch alle verfügbaren, mythischen Waffen und Items nach dem Update 16.30

Alle mythischen Waffen in Season 6 finden

Aktuell gibt es eine mythische Waffe und einen mythischen Gegenstand, die ihr jeweils auf der Map der Season 6 finden könnt. Wir stellen euch beide vor, zeigen euch, wo ihr sie findet und wie ihr sie bekommt.

Mythische Waffe: Razs explosiver Bogen

Was ist das für eine Waffe? Mit dem mythischen Bogen könnt ihr Pfeile abschießen, die explosiv sind und die Umgebung in Brand setzen. Mit einem Treffer könnt ihr direkt 98 Schaden an euren Gegnern verursachen. Durch das Feuer entsteht aber noch mehr Schaden, solange sich die Spieler darin befinden. Mit dieser Waffe werdet ihr eure Feinde bestimmt aus der Deckung holen.

Wo findet man den Bogen? Wie der Name schon sagt, findet ihr die mythische Waffe bei dem Mini-Boss “Raz”. Der Charakter bewacht “The Spire”, ein riesiger Turm, der sich in der Mitte der Map befindet. Wenn ihr also gleich beim Turm landet, werdet ihr Raz schnell finden.

Raz ist nicht nur ein Mini-Boss auf der Map, ihr findet ihn auch als Skin im Battle-Pass der Season 6.

Hier findet ihr den mythischen Bogen

Bild-Quelle: fortnite.gg

Der Charakter ist nicht gerade einfach zu besiegen, denn er hat eine Menge Lebenspunkte und kann sich teleportieren. Am besten rüstet ihr euch also erst mit Waffen und genug Munition aus, bevor ihr euch dem Kampf stellt. Danach solltet ihr euch während des Kampfes immer in Deckung begeben, denn Raz wird euch mit seinen starken Fähigkeiten angreifen.

Mythisches Item: Spire Jump Boots

Was ist das für ein Gegenstand? Die mythischen Springstiefel geben euch die Fähigkeit höher zu springen, aus dem Sprung heraus wieder den Gleiter zu öffnen und danach zu fliegen. Damit ihr diesen Stunt vollführen könnt, müsst ihr die Stiefel ausrüsten und 3 Mal hintereinander springen – danach werdet ihr höher als normal in die Luft geschleudert und könnt den Gleiter zum Fliegen öffnen. Dieses mythische Item eignet sich also vor allem für die Fortbewegung im Spiel.

Wo findet man die Stiefel? Um die Springstiefel zu bekommen, müsst ihr erst zu einem der kleinen Spire-Türme auf der Map. Diese Türme werden von Wächtern bewacht und einen davon müsst ihr eliminieren.

An diesen Orten werdet ihr jeweils einen kleinen Spire-Turm finden

Bild-Quelle: charlieintel

Habt ihr den Wächter des Turmes eliminiert, wird er eine schwarze Kugel fallen lassen. Die Kugel müsst ihr aufheben, indem ihr damit interagiert. Ihr werdet den Gegenstand über eurem Kopf tragen und könnt so lange keine Waffen benutzen – ihr solltet also aufpassen, denn so seid ihr euren Gegner ausgeliefert.

Die schwarze Kugel wird euch mit einem Leuchten den Weg zeigen, während ihr sie in der Hand habt. Folgt dem Licht bis zu “The Spire”. An diesem Ort befinden sich nämlich Stellen, in die ihr die Kugel einfügen könnt. Habt ihr diese Aktion durchgeführt, werden nach einer kurzen Sequenz die Springstiefel ausgespuckt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt In diesem Video seht ihr den ganzen Ablauf, wie man die Jump Boots bekommt

Wenn ihr also besonders starke Waffen in einer Runde haben möchtet, solltet ihr euch auf die Suche nach diesen mythischen Gegenständen machen. Bedenkt aber, dass sie nicht einfach zu bekommen sind und es mehrere Versuche brauchen könnte, bis ihr die Waffe endlich in eurem Inventar habt.

Falls ihr einfach ein bisschen Abwechslung haben möchtet, dann könnt ihr euch auf die Suche nach den exotischen Waffen der Season 6 machen. Diese kosten euch zwar Goldbarren, aber sie sind dafür nicht so schwer zu bekommen. In unserem Guide stellen wir euch alle exotischen Waffen der Season 6 vor und zeigen euch, wo ihr sie findet.