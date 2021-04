Das Update 16.30 in Fortnite ist da und bringt einen neuen Bogen, die mythische Version einer bekannten Waffe und Verbesserungen für das Inventar-Menü. MeinMMO zeigt euch in den deutschen Patch Notes, was sich jetzt alles in Fortnite: Battle Royale geändert hat.

Das ist gerade los in Fortnite: Nach einer Downtime ist jetzt das Update 16.30 aufgespielt worden. Es handelt sich dabei um einen Patch, der einige Änderungen mit sich bringt – einige davon wurden schon von Epic angekündigt. Wir haben euch hier die wichtigsten Änderungen in unseren eigenen Patch Notes auf Deutsch zusammengefasst.

Neuer exotischer Bogen “Unstabiler Bogen”

Was ist jetzt neu? Update 16.30 brachte einen neuen exotischen Bogen ins Spiel. Dabei handelt es sich um einen Bogen, der sich, nach jedem Schuss, in einen der beliebigen Bögen aus dem Spiel verwandeln kann – wie der Name schon sagt. Laut dem Dataminer HYPEX kann er sich in diese Bögen verwandeln:

Feuerbogen

Schockwellen-Bogen

Granaten-Bogen

Stinkbogen

Die neue exotische Waffe wird von Rebirth Raven auf der Map der Season 6 verkauft und kostet 500 Goldbarren (via Twitter). Falls ihr nicht genug Barren habt, haben wir hier Tipps, wie ihr schneller Goldbarren sammeln könnt.

Der neue instabile Bogen, der sich in verschiedene Bögen verwandeln kann

Neue mythische Waffe “Razs explosiver Bogen”

Was ist jetzt neu? Nach dem Patch könnt ihr eine bekannte Waffe nun als mythische Version auf der Map finden. Der “Explosive Bogen” ist noch nicht lange in Fortnite, doch mit Patch 16.30 gibt’s schon die mythische Variante, die noch ein bisschen stärker ist. Wie die normale Version könnt ihr mit dem mythischen Bogen Pfeile abschießen, die explosiv sind und die Umgebung in Brand setzen.

Wie der Name schon sagt, werdet ihr die neue mythische Waffe wohl bei Raz finden. Der NPC ist häufig bei Colossal Crops zu finden. Wenn ihr die Knarre also ausprobieren wollt, solltet ihr dort auf die Suche nach dem Charakter machen.

Verbesserungen für das Inventar

Was ist jetzt anders? Ein paar Änderungen wurde schon vor dem Update angekündigt und jetzt umgesetzt. Die Änderungen betreffen vor allem das Inventar und sollen euch den Prozess in einem Match erleichtern. So könnt ihr jetzt:

Das Inventar-Menü öffnen, während ihr ein craftbares Item in der Hand habt, um gleich zum Handwerk-Menü zu gelangen

Die Stats (wie Schaden und Feuerrate) eurer Waffen sehen, sobald ihr das Inventar-Menü öffnet

Vor allem die erste Änderung spart euch eine Menge Zeit im Kampf, denn vorher musstet ihr euch durch das Menü navigieren, um überhaupt ins Handwerk-Menü zu gelangen. Nun könnt ihr eure Waffen schneller herstellen und verliert keine wertvolle Zeit in euren Runden. Das ist ideal, wenn ihr einen Jägermantel herstellen wollt.

Jetzt kommt ihr schneller zum Handwerk-Menü

Nachdem Update 16.30 aufgespielt wurde, gibt es jetzt wieder einige Dinge zu erkunden und auszuprobieren. Wenn ihr euch also gleich auf Entdeckungstour begebt, könnt ihr gleich ein paar Erfahrungspunkte sammeln in euren Runden. Diese braucht ihr nämlich, wenn ihr die seltenen Skins der Season 6 noch freischalten möchtet.