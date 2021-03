Lohnt sich das? Wenn ihr genug Zeit und Inventarplätze übrig habt, ist der Jägermantel eine nette Spielerei. So kommen euch die Wildtiere nicht auf die Spur und verraten auch nicht eure Position. Das ist also vor allem dann sinnvoll, wenn ihr euch gerade versteckt und die Gegner um euch herum noch nicht wissen, wo ihr euch befindet.

Lauft ihr damit über die Map, könnt ihr gefahrlos an Wildschweinen und Wölfen vorbeigehen. In der Beschreibung im Spiel steht, dass die Tiere eure Fährte verlieren.

Dort angekommen wählt ihr unten das Symbol für das Fleisch aus. Bei den Rezepten wird euch jetzt der Jägermantel vorgeschlagen. Wählt diesen aus und euer Charakter stellt ihn mit einem Hammer direkt an eurem Standort her.

So stellt ihr den Mantel her: Habt ihr die Materialien zusammen, drückt ihr die zum Öffnen des Inventars die TAB-Taste (PS-Spieler drücken die Pfeiltaste nach oben, Xbox-Spieler drücken die Ansicht-Taste). Wählt jetzt über die Taste E (R1 auf der PlayStation und RB bei Xbox) das Handwerk-Menü aus.

