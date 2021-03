In Fortnite startete jetzt Woche 1 von Season 6 und bringt die Lara Croft Challenges mit sich. Ihr sollt 3 goldene Artefakte nahe The Spire finden. Wir zeigen euch die Fundorte der goldenen Lamas.

Das ist die Aufgabe: Wer jetzt Fortnite startet und sich die Aufträge von Season 6 ansieht, erkennt dort Lara Croft. Sie gibt euch die Suche nach 3 goldenen Artefakten mit auf den Weg. Normal ist das die Aufgabe der Schatzjägerin selbst, doch in Fortnite heißt es, dass ihr GPS kaputt wäre und sie deshalb eure Hilfe sucht.

Wir zeigen euch hier genau, wo ihr suchen müsst. So ist die Aufgabe kein Problem für euch und ihr steckt schnell die Erfahrungspunkte ein.

Fundorte der goldenen Artefakte

Hier sollt ihr suchen: The Spire ist einer der neuen Orte auf der Map. Durch seine Lage mitten in der Mitte der Map, findet ihr den Ort leicht. Es hilft außerdem, dass dort ein großer Turm steht. Verfehlen könnt ihr The Spire nicht.

Das sind die Fundorte:

Hier findet ihr die Bretterwand, die ihr kaputtkloppen könnt

Das erste Artefakt findet ihr hinter einer Holzwand am unteren Ende der runden Treppe, die sich um The Spire wickelt.

Artefakt Nummer 1 findet ihr hinter der Wand.

Das zweite Artefakt: Um das zweite Artefakt zu finden, müsst ihr in den Nord-Osten von The Spire. Ihr findet es in der Nähe von einer Treppe in einem offenen Haus. Betretet die Hütte und sucht in der Ecke. Bei einem Topf liegt das Artefakt.

Artefakt Nummer 2

Das dritte Artefakt: Geht zum Marktplatz, den ihr zwischen dem P und dem I von “The Spire” findet. Unter einem der Stände fällt euch das leuchtende Artefakt sofort auf.

Das ditte Artefakt könnt ihr auf dem Marktplatz gar nicht verfehlen

Habt ihr all diese Artefakte eingesammelt, ist die Aufgabe für euch erledigt. Mehr müsst ihr nicht machen. Schaut am besten vor dem Einsammeln nach, ob Gegner in der Nähe sind. Seit dem Start von Season 6 ist The Spire ein beliebter Landepunkt in den ersten Minuten der Matches.

Wie gefallen euch die neuen Challenges aus Season 6? Habt ihr Spaß dran, die neuen Orte zu erkunden und zu schauen, wo ich die Quests hinführen? Verratet es uns doch hier auf MeinMMO in den Kommentaren und tauscht euch mit anderen Fortnite-Spielern aus.