Pokémon GO: Das neuste Update kommt richtig mies an – Nur 10 % von euch mögen es

Das Avatar-Update in Pokémon GO kam bei der Community sehr schlecht an. Wir haben euch nach eurer Meinung gefragt und ihr habt fleißig abgestimmt.

Was ist das für ein Update? In Pokémon GO wurde vor kurzem ein großes Update mit 4 neuen Features angekündigt. Diese Features wurden in verschiedene Segmente aufgeteilt, wovon die meisten bereits ihren Weg ins Spiel gefunden haben.

Ein Feature, welches das Aussehen der Avatare und den Editor für diese erneuert hat, kam dabei sehr schlecht in großen Teilen der Community an. Es wurde gar als das schlechteste Update in der Geschichte der Updates betitelt.

Mehr als 80 % von euch wollen den alten Avatar zurück

Was war das für eine Umfrage? In der Umfrage wollten wir von euch wissen, wie eure Meinung zum Avatar-Update ist. Mit Stand vom 6. April 2024 um 12:40 haben 2.546 Trainer abgestimmt. Das Ergebnis sieht dabei wie folgt aus:

Ich will meinen alten Avatar zurück mit 2.124 Stimmen, entspricht etwa 83 %

mit 2.124 Stimmen, entspricht etwa 83 % Der Avatar interessiert mich nicht mit 213 Stimmen, entspricht etwa 8 %

mit 213 Stimmen, entspricht etwa 8 % Ich finde es im Großen und Ganzen gut mit 162 Stimmen, entspricht etwa 6 %

mit 162 Stimmen, entspricht etwa 6 % Ich finde es super mit 47 Stimmen, entspricht etwa 2 %

Der allergrößte Teil von euch, etwa 83 %, will den alten Avatar zurück. Eure Meinung deckt sich also ziemlich stark mit der Reaktion zum Update, die in den sozialen Medien zu finden ist. Während ungefähr 8 % von euch das Update gut oder super finden, interessieren sich 8 % überhaupt nicht für den Avatar.

Einige Trainer haben sich auch die Zeit genommen, um ihre Meinung in den Kommentaren zu hinterlassen. Diese haben Folgendes geschrieben:

Ich bin ja eher ein Spieler vom Typ der Avatar ist mir egal, solange er einigemaßen nach was aussieht – und da hängt meine Latte echt tief. Aber was hier abgeliefert wird ist unter aller Kanone , schreibt User Ach Nee auf MeinMMO

, schreibt User auf MeinMMO Sorry, aber was hat Niantic sich dabei gedacht? Es gibt so gute Programme zur Avatargestalltung. Nicht nur ein Kriterium ist schlecht, nein, gleich alle , meint der User 37124DTM auf MeinMMO

, meint der User auf MeinMMO Ich hatte 1-2 Minuten damit herumexperimentiert und muss sagen, wer sich damit einen noch häßlicheren Avatar kreieren will, dürfte allen Grund haben, mit dem Update rundum zufrieden zu sein , schreibt der User Walez auf MeinMMO

Es bleibt abzuwarten, ob Niantic sich das Feedback der Trainer zu Herzen nimmt und am neuen Avatar-System nochmal Änderungen durchführt. Bisher scheint es bei den wenigsten für gute Laune zu sorgen.

Das Update kam in Teilen der Community sogar so schlecht an, dass Entschädigungen für Kleidungsstücke gefordert wurden.