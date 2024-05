Pokémon GO bringt noch im Mai 5 besondere Pokémon – So bekommt ihr sie

In Pokémon GO warten im Mai 5 besondere Pokémon auf euch, die ihr nicht verpassen solltet. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche das sind und wie ihr sie euch sichern könnt.

Um welche Pokémon geht es? In Pokémon GO ist im Mai einiges los. So könnt ihr euch nicht nur durch eine Meisterwerk-Forschung endlich einen weiteren Meisterball sichern, sondern auch neue besondere Monster. Neben vier Ultrabestien feiert nämlich auch ein mysteriöses Pokémon sein Debüt im Spiel. Wir stellen euch die fünf Monster nachfolgend kurz vor und erklären, wie ihr sie euch schon in wenigen Tagen sichern könnt.

1. Agoyon

Venicro & Agoyon (Bilder von pokemon.com)

Was ist das für ein Pokémon? Bei Agoyon handelt es sich um eine Ultrabestie der Typen Gift und Drache. Es stammt aus der 7. Spiele-Generation und besitzt mit Venicro eine Vorentwicklung. Erkennen könnt ihr das Monster an seinem lilafarbenen Körper und den silbernen Stacheln an seinem breiten, ovalen Unterkörper. Sein Oberkörper ist hingegen deutlich schmaler und besitzt zwei fledermausähnliche Flügel.

Wie kann man Agoyon bekommen? Agoyon feiert sein Debüt in Pokémon GO am 23. Mai 2024 mit dem Start des Events Ultradimensions-Wunder . Bei diesem könnt ihr Venicro, Agoyons Vorentwicklung, mithilfe von 200 Venicro-Bonbons sowie dem Fangen von 20 Drachen-Pokémon, während es euer Kumpel ist, zu Agoyon weiterentwickeln.

Venicro ist bereits seit Beginn der aktuellen Season in der Spezialforschung Welt voller Wunder zu bekommen. Die benötigten Bonbons erhaltet ihr ebenfalls aus dieser Forschung.

2. Muramura

Was ist das für ein Pokémon? Auch bei Muramura handelt es sich um eine Ultrabestie aus der 7. Generation. Das Gestein- und Stahl-Pokémon besitzt keine Vor- oder Weiterentwicklungen. Optisch erinnert das Monster an eine große, graue, quaderförmige Mauer auf vier, aus Steinen zusammengesetzten, Beinen. An den verschiedenen Augen auf seinem Körper lässt sich erkennen, dass es sich bei dem Monster um mehrere kleinere Lebewesen handelt, die sich zu einem großen formiert haben.

Wie kann man Muramura bekommen? Genau wie Agoyon feiert auch Murmura sein Pokémon GO-Debüt zum Event Ultradimensions-Wunder . So ist es währenddessen in den Stufe-5-Raids der östlichen Hemisphäre zu finden. Ihr könnt der Ultrabestie also hier in Deutschland in den Raids begegnen.

3. Kopplosio

Was ist das für ein Pokémon? Kopplosio ist eine Ultrabestie der Typen Feuer und Geist aus der 7. Spiele-Generation. Es besitzt keine Vor- oder Weiterentwicklungen. Sein Körper ähnelt dem eines Menschen. So bewegt es sich auch auf zwei Beinen fort. Dabei erinnert das bunte Outfit an einen Clown. Als Kopf besitzt es zudem eine runde, farbenfrohe Kugel, die es explodieren lassen kann. Aus diesem Grund wird es auch Feuerwerks-Pokémon genannt.

Wie kann man Kopplosio bekommen? Auch Kopplosio feiert zum Event Ultradimensions-Wunder sein Debüt im Spiel. Es wird die Level-5-Raids der westlichen Hemisphäre einnehmen und ist deshalb westlich von England bis nach Amerika zu finden. Um es euch zu sichern, könnt ihr euch von Trainern aus diesen Regionen zu entsprechenden Fern-Raids einladen lassen.

4. Necrozma

Was ist das für ein Pokémon? Eine weitere Ultrabestie, die im Mai sein Debüt feiert, ist Necrozma. Das Psycho-Pokémon stammt aus der 7. Generation und besitzt ebenfalls keine Vor- oder Weiterentwicklungen. Dafür kann es neben seiner normalen Form aber auf drei weitere Formen zurückgreifen.

Zwei von ihnen sind Abendmähne und Morgenschwingen, die Necozma durch die Fusion mit Solagelo und Lunala bekommt. Diese sind ebenfalls ab Mai im Spiel verfügbar. Seine Ultra-Form wird aber laut aktuellen Informationen noch kein Teil von Pokémon GO sein.

Erkennen könnt ihr Necrozma an seinem großen schwarzen Körper und den scharfen Krallen. In der Abendmähne-Form übernimmt es die goldene Mähne sowie den Körperbau von Solgaleo. In seiner Morgenschwingen-Form erinnert es an eine hellblaue Variante von Lunala.

Hier zeigen wir euch einen Ausblick, wie mächtig Necrozma wird.

Wie kann man Necrozma bekommen? Necrozma wird sein Debüt zum GO Fest in Sendai (Japan) am 30. Mai feiern. Dort wird es in den Level-5-Raids zu finden sein und kann somit auch per Fern-Raid erspielt werden.

Um euch die Formen Abendmähne und Morgenschwingen zu sichern, wird jedoch sogenannte Solar- und Lunar-Fusionsenergie benötigt. Diese erhalten Teilnehmer der GO Fest Live-Events durch eine Spezialforschung. Dadurch ist es ihnen möglich, Necrozma mit Solgaleo oder Lunala zu verbinden und so die beiden Formen einnehmen zu können.

Wer kein Ticket für eines der Events in Sendai, Madrid oder New York hat, braucht nur etwas Geduld. Zum globalen GO Fest am 13. und 14. Juli 2024 wird es nämlich auch hier die Chance geben, euch die benötigte Fusionsenergie zu sichern. Und auch Necrozma in seiner normalen Form wird dann wieder Teil des Events sein und kann in Raids besiegt werden.

5. Marshadow

Was ist das für ein Pokémon? Ein weiteres Highlight im Mai ist der Release des mysteriösen Pokémon Marshadow. Das Kampf- und Geist-Pokémon aus der 7. Generation besitzt ebenfalls keine Vor- oder Weiterentwicklungen. Ihr erkennt es an seinem kleinen, menschenähnlichen Körper. Dieser ist grau bis schwarz gefärbt. Auffällig sind besonders seine großen, rot-gelben Augen.

Wie kann man Marshadow bekommen? Marshadow ist ebenfalls ein Teil des GO Fests 2024. Wer ein Ticket für eines der Live-Events in Sendai, Madrid oder New York hat, kann es bereits dort im Rahmen einer Spezialforschung ergattern. Anders als Necrozma kann es allerdings aus der Ferne nicht einfach gefangen werden.

Wer also kein Ticket für die besagten Live-Events hat, der kann sich alternativ ein Ticket für das globale GO Fest im Juli kaufen. Dort werden Ticketinhaber ebenfalls noch einmal die Chance auf eine Begegnung haben.

Gibt es weitere interessante Monster im Mai? Ja, wer sich in der Vergangenheit noch keine Begegnung mit dem mysteriösen Pokémon Diancie gesichert hat, kann dies momentan kostenfrei nachholen.

So ist seit dem 01. Mai 2024 eine entsprechende Forschung im Spiel aktiv und kann von allen Spielern abgerufen werden. Wer bereits eine Begegnung mit Diancie hatte, erhält alternativ Diancie-Bonbons. Hier findet ihr eine Übersicht, welche Inhalte ihr in der Spezialforschung Edles Schimmern außerdem findet.

