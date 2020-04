Pokémon GO: Freunde finden im Jahr 2026 – Hier findet ihr weltweit Codes

Freunde finden in Pokémon GO ist wichtig. Immer wieder stellen euch Quests und Forschungen die Aufgabe, mehr oder gleich 3 neue Freundschaften zu schließen. Wir zeigen euch Möglichkeiten, wie ihr neue Freunde im Spiel findet.

Was sind Freundschaften in Pokémon GO? Ein wichtiges Feature von Pokémon GO ist die Möglichkeit, mit anderen Spielern Freundschaften zu schließen. Dabei ist es egal, auf welchem Teil der Erde sie spielen – das geht weltweit. Man tauscht einfach einen Freundschaftscode aus und kann dann andere Spieler hinzufügen.

So fügt ihr neue Freunde in Pokémon GO mit einem Code hinzu.

Welche Vorteile bringt das? Mit anderen Trainern aus eurer Nähe befreundet zu sein, bringt euch Vorteile im Kampf. Denn wenn ihr zusammen in Raids angreift, seid ihr stärker. Tauscht ihr mit euren Freunden Geschenke aus, so könnt ihr außerdem zu Glücksfreunden werden. Das beschert euch beim nächsten Tausch garantiert ein Glückspokémon. Alle Vorteile von Freundschaften in Pokémon GO haben wir euch hier aufgelistet.

Oft sind Aufgaben wie „Schließe 3 neue Freundschaften“ ein Teil von Feld- oder Spezialforschungen. Neue Freunde zu finden ist also nötig, um diese Quests abzuschließen. Selbst, wenn Trainer nicht aus eurer Nähe kommen, kann sich eine Freundschaft lohnen.

Denn der Austausch von Geschenken steigert euer Freundschaftslevel. Steigt ihr den in den Rängen auf, bringt das viele Erfahrungspunkte.

Neue Freunde adden 2020 – Facebook, Twitter und Co

Um neue Freunde zu finden, die man in Pokémon GO hinzufügen kann, gibt es viele Wege. Gruppen in sozialen Medien, lokale Treffpunkte und mehr.

Freunde auf Facebook finden: Auf Facebook gibt es viele Gruppen zu Pokémon GO. So auch unsere Facebook-Gruppe, der ihr beitreten könnt.

Sucht bei „Ankündigungen“ den Post mit den Freundschafts-Codes oder sucht bei den Fotoalben das Foto mit eurer Postleitzahl. Nur unter diesen Posts ist der Austausch von Freundescodes in der Gruppe gestattet.

Freunde auf Instagram und Twitter finden: Genauso wie Facebook, bieten auch andere soziale Netzwerke die Möglichkeit, nach Freundescodes zu suchen. Mit der Hashtag-Suche auf Instagram oder Twitter lassen sich Freunde für Pokémon GO finden. Sucht nach Begriffen wie Pokémon GO Friends, Pokémon GO Freundschaft und Ähnlichem.

Discord: Auf dem Discord-Sever von MeinMMO haben wir einen Channel, der extra dafür vorgesehen ist, die Freundescodes zu tauschen. Tretet dem verlinkten Server einfach bei und tauscht euch dort mit anderen Trainern aus.

Behaltet die Übersicht: Wichtig ist, dass ihr bei Freundschaften mit „fremden“ Spielern die Übersicht behaltet. Fügt also nicht wahllos hinzu, sondern merkt euch, woher ihr den Spieler kennt. Dazu eignet sich auch die Spitzname-Funktion im Spiel, wo man Name, Tage bis Level-Up und weitere Details festhalten kann.

Wenn ihr dann kurz vor „Beste Freunde“ seid und euch ein großer EP-Bonus bevorsteht, wisst ihr, mit welchem Spieler ihr euch gegebenenfalls absprechen solltet.

Lokale Freunde treffen: Wer seine Freunde für Pokémon GO nicht im Internet suchen will, sollte das offen bei lokalen Events ansprechen. An beliebten Arenen und Stops findet ihr vermutlich immer wieder Spieler, die auf ihr Handy starren. Sprecht sie doch freundlich an und fragt, ob sie Pokémon GO spielen und vielleicht eine Freundschaft suchen.

Diese Trainer waren gemeinsam an einem Community Day in Pokémon GO unterwegs

Während Events wie Community Days ist die Chance besonders hoch, dort andere Spieler zu treffen.

Hinweis: In Zeiten von Corona raten wir deutlich davon ab, euch mit anderen Trainern an PokéStops oder Arenen zu treffen. Greift hingegen auf das Internet zurück, um die Codes zu finden.

Weltweite Freunde finden – Wie geht das?

Freunde, die 10.000 KM entfernt sind: Für besondere Quests in Pokémon GO braucht ihr Trainer, die weit von euch entfernt spielen. Diese findet ihr am besten mit Hilfe des Internets.

Dafür gibt es extra-Webseiten, die sich nur mit dem Freunde-Thema befassen. Aber auch Reddit ist eine gute Wahl, um Trainer auf der ganzen Welt zu finden und deren Freundescodes zu adden.

Wie das funktioniert, zeigen wir euch hier:

In Pokémon GO braucht Ihr Freunde, die 10.000 km weg sind – So findet Ihr sie

Freunde EP in Pokémon GO – Was bringen Freunschaften und Level?

Seid ihr mit anderen Spielern befreundet, könnt ihr euer Freundschaftslevel zum jeweiligen Spieler steigern. Dafür versendet man Geschenke oder führt andere Interaktionen durch. Pro Tag zählt nur eine Interaktion, um euer Freundeslevel zu steigern.

Nach 1 Tag Interaktion seid ihr „Gute Freunde“

Nach 7 Tagen Interaktion seid ihr „Superfreunde“

Nach 30 Tagen Interaktion seid ihr „Hyperfreunde“

Nach 90 Tagen Interaktion seid ihr „Beste Freunde“

Als Interaktion zählt das gemeinsame Raiden, das Austauschen von Geschenken oder das Tauschen von Pokémon.

Steigt ihr im Freundschaftslevel, erhaltet ihr dabei viele Boni. Darunter auch Massenweise Erfahrungspunkte oder kurz „EP“.

Freundschaftslevel Belohnung und Bonus Guter Freund 3.000 EP + 3 % Schadensbonus in Kämpfen Superfreund 10.000 EP + 20 % Sternenstaub-Rabatt beim Tauschen,

5 % Schadensbonus, +1 Premierball in Raids Hyperfreund 50.000 EP + 92 % Sternenstaub-Rabatt beim Tauschen, 7 % Schadensbonus, +2 Premierbälle in Raids Bester Freund 100.000 EP + 96 % Sternenstaub-Rabatt beim Tauschen, 10 % Schadensbonus, +4 Premierbälle in Raids

Solltet ihr es dann geschafft haben, und mit euren Ingame-Freunden auch noch „Glücksfreunde“ zu sein, dann stehen euch viele Möglichkeiten offen. Am besten tauscht ihr dann starkte Pokémon miteinander. Diese 10 Pokémon solltet ihr mit euren Glücksfreunden tauschen.