In Pokémon GO könnt ihr Vivillon mit verschiedenen Mustern entwickeln, doch dafür braucht ihr Postkarten verschiedener Regionen. Hier findet ihr die Map und alle Infos dazu.
Was ist Vivillon für ein Pokémon? Vivillon ist die dritte Entwicklung von Purmel, das sich erst zu Puponcho und dann Vivillon weiterentwickeln kann. Mit dem „Purzelnde Purmel“-Event 2025 kommt auch die Shiny-Variante ins Spiel.
Das Besondere: Vivillon kommt mit unterschiedlichen Flügelmustern daher, die von verschiedenen Regionen abhängen.
Um Purmel zu bekommen, müsst ihr Postkarten eurer Freunde aus diesen Regionen anpinnen. 3 Postkarten aus derselben Region geben euch eine Purmel-Begegnung, dessen Vivillon-Entwicklung am Ende ein entsprechendes Muster aufweist. Zudem könnt ihr weiter Postkarten aus diesen Regionen sammeln, um weitere Purmel zu bekommen.
Wie genau das klappt, erfahrt ihr in der Übersicht zu Purmel, Puponcho und Vivillon.
Doch welche Muster und Regionen sind überhaupt relevant? Das schauen wir uns hier an und geben unten einen Tipp, wie ihr an die nötigen Postkarten kommen könntet.
Vivillon Map 2026 – Welche Region bringt welches Muster?
Welche Regionen haben die Muster? Aus den folgenden Regionen müsst ihr Postkarten anpinnen, um die unterschiedlichen Muster zu bekommen.
- Archipel: Karibik-Inseln, Südafrika
- Kontinental: Südosten Südamerikas, Mitteleuropa, Asien
- Prunk: Japan
- Ziergarten: Großbritannien, Neuseeland, Irland
- Dürre: Südwesten USA, Östliches Europa
- Frost: Kanada, Grönland, Finnland, Norwegen, Schweden
- Dschungel: Entlang des Äquators
- Aquamarin: Westliches Südamerika, Spanien, Portugal, Mittelmeer-Raum
- Blumenmeer: Italien, Frankreich, Mitteleuropa
- Innovation: Südosten USA
- Monsun: Südostasien
- Ozean: Hawaii, Galapagos, Madagaskar
- Schneefeld: West- und Ost-Kanada, Alaska, südliches Ende von Südamerika, Skandinavien
- Flussdelta: Nordafrika, Südafrika, Süd-Australien
- Sand: Arabische Halbinsel
- Savanne: Östliches Südamerika
- Sonne: Mexiko / Mittelamerika, östliches Afrika / Madagaskar, nördliches Australien
- Flocke: Island, Skandinavien, nördliches Japan
Die Grenzen sind dabei noch nicht ganz eindeutig, sondern lassen sich nur ungefähr eingrenzen.
Wie kommt man an die Vivillon-Postkarten? Trainer teilen Freundescodes über reddit
Woher die Postkarten nehmen? Um die verschiedenen Muster, aber auch die nötigen Begegnungen für die Bonbons zu bekommen, braucht man jede Menge Postkarten. Trainer empfehlen, bei Purmel-Begegnungen Sanana-Beeren und auch Mega-Käfer-Pokémon zu verwenden, um mehr Bonbons zu bekommen.
In Deutschland kann man beispielsweise gut an die Kontinental-Postkarten kommen, hier kann man sogar eigene Postkarten anpinnen. Doch wie sieht es mit den anderen Regionen aus?
Eine Möglichkeit: Bei reddit haben Trainer bereits ein eigenes Subreddit namens „VivillonCollectors“ (via reddit) gegründet, in denen es Posts für jede Region gibt.
Dort teilen Trainer ihre Freundes-Codes in dem jeweiligen Post, je nachdem, aus welcher Region sie kommen. So gibt es schonmal eine Möglichkeit, Freunde in Regionen zu finden, die einem selbst noch fehlen.
Vivillon in Pokémon GO: Alle Muster
Wie viele Muster gibt es? Nach aktuellem Stand sind 18 Muster in Pokémon GO verfügbar.
Die Übersicht aller Muster findet ihr auch direkt im Spiel, wenn ihr die Vivillon-Medaille aufruft. Dort könnt ihr euren Fortschritt beim Sammeln verfolgen. Habt ihr auch Tipps, wie man besser an Vivillon-Varianten kommen kann? Teilt sie in den Kommentaren! Ein anderes Monster in Pokémon GO, welches euch Probleme bereiten kann, ist Ditto. Wie ihr Ditto und Shiny-Ditto fangen könnt, erfahrt ihr bei uns ebenfalls.
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Kommentare
Langsam zweifel ich, wie weit man da kommt. Laut Karte gibts 18 Versionen, im Dex gibts sogar 20 Varianten. Aber sagen wir mal wir brauchen nur 18. Jeder Schmetterling braucht 123 Bonbons, weil 25-1, 100-1. Sind 2214 Bonbons. Nehmen wir mal an wir kriegen 7 Bonbons per Fang (Silberne Beere, kein Mega) brauchen wir 317 Begegnungen. Ne Begegnung bekommt man nach 3, 9 und dann später 15 Karten. 3×18 =54, 9×18 =162 Karten. 317-36=281 Begegnungen = 281*15 =4215 Karten. +163 ==4378 Karten die man anpinnen muss.
Bestimmt etwas schräg, aber die Größenordnung dürfte Stimmen. Aber das heißt das wenn man 30 Geschenke öffnet (um neue zu kriegen) braucht man 145 Tage. Schneller gehts natürlich mit mehr Freunden und wenn man dabei ne Menge Freunde ständig löscht. Aber das ist dann aber schon ne Menge Mikromanagement.
Man kann natürlich auch 18 Fangen und dann einfach beim 1 km Kumpel laufen. Oder einfach nur auf seine Lieblinge setzen.
Danke 🙏 Ich hatte mich seit Tagen schon gefragt, warum ich permanent über das anpinnen meiner versandten Geschenke benachrichtigt werde, selbst wenn es die banalsten Motive sind, wollte hierzu schon die Frage in einen der Pokemon Beiträge auf MeinMMO stellen und dann kommt dieser hilfreiche, informative Beitrag. Das doppelte „an/ab“pinnen ist ebenfalls ein hilfreicher Hinweis, Danke.
Es geht sehr gut über Twitter.
Am Besten auf den offiziellen Account des jeweiligen Landes.
Z.b. Indien.
Oder auch nur unter #PokemonGo
Dort gleich twittern,woher man kommt und wem man sucht.
Ich musste den Tweet nach 1 Stunde löschen,da mich knapp 100 neue Freunde überfordern und die Grenze erreicht ist.
Habe an einem Tag schon 6 goldene (Unter) Medaillen bekommen.
Natürlich muss man die Postkarten gleich wieder löschen,was teilweise ätzend ist.
Niantic wird hoffentlich die Kapazität von 300 erhöhen.
Kostenlos.. Nicht das die da eine weitere Geldquelle generieren….
? Klick doch beim Anpinnen direkt 2x auf die Nadel… dann löschst du sie direkt ohne den Umweg.
ich hab eh immer geschaut das ich Freunde verteilt änder die Welt habe.
Bis auf Sun Region habe ich soweit alles daher fertig(also mind. 1x gefangen)
Auf die banalste Idee, 2x auf die Nadel klicken bin ich gar nicht gekommen..Thx