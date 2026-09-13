In Pokémon GO könnt ihr Vivillon mit verschiedenen Mustern entwickeln, doch dafür braucht ihr Postkarten verschiedener Regionen. Hier findet ihr die Map und alle Infos dazu.

Was ist Vivillon für ein Pokémon? Vivillon ist die dritte Entwicklung von Purmel, das sich erst zu Puponcho und dann Vivillon weiterentwickeln kann. Mit dem „Purzelnde Purmel“-Event 2025 kommt auch die Shiny-Variante ins Spiel.

Das Besondere: Vivillon kommt mit unterschiedlichen Flügelmustern daher, die von verschiedenen Regionen abhängen.

Um Purmel zu bekommen, müsst ihr Postkarten eurer Freunde aus diesen Regionen anpinnen. 3 Postkarten aus derselben Region geben euch eine Purmel-Begegnung, dessen Vivillon-Entwicklung am Ende ein entsprechendes Muster aufweist. Zudem könnt ihr weiter Postkarten aus diesen Regionen sammeln, um weitere Purmel zu bekommen.

Wie genau das klappt, erfahrt ihr in der Übersicht zu Purmel, Puponcho und Vivillon.

Doch welche Muster und Regionen sind überhaupt relevant? Das schauen wir uns hier an und geben unten einen Tipp, wie ihr an die nötigen Postkarten kommen könntet.

Update vom 14. September 2026: Wir haben den Artikel für euch auf Aktualität geprüft.

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Vivillon Map 2026 – Welche Region bringt welches Muster?

Welche Regionen haben die Muster? Aus den folgenden Regionen müsst ihr Postkarten anpinnen, um die unterschiedlichen Muster zu bekommen.

Die Vivillon-Karte in der Übersicht

Archipel: Karibik-Inseln, Südafrika

Kontinental: Südosten Südamerikas, Mitteleuropa, Asien

Prunk: Japan

Ziergarten: Großbritannien, Neuseeland, Irland

Dürre: Südwesten USA, Östliches Europa

Frost: Kanada, Grönland, Finnland, Norwegen, Schweden

Dschungel: Entlang des Äquators

Aquamarin: Westliches Südamerika, Spanien, Portugal, Mittelmeer-Raum

Blumenmeer: Italien, Frankreich, Mitteleuropa

Innovation: Südosten USA

Monsun: Südostasien

Ozean: Hawaii, Galapagos, Madagaskar

Schneefeld: West- und Ost-Kanada, Alaska, südliches Ende von Südamerika, Skandinavien

Flussdelta: Nordafrika, Südafrika, Süd-Australien

Sand: Arabische Halbinsel

Savanne: Östliches Südamerika

Sonne: Mexiko / Mittelamerika, östliches Afrika / Madagaskar, nördliches Australien

Flocke: Island, Skandinavien, nördliches Japan

Die Grenzen sind dabei noch nicht ganz eindeutig, sondern lassen sich nur ungefähr eingrenzen.

Wie kommt man an die Vivillon-Postkarten? Trainer teilen Freundescodes über reddit

Woher die Postkarten nehmen? Um die verschiedenen Muster, aber auch die nötigen Begegnungen für die Bonbons zu bekommen, braucht man jede Menge Postkarten. Trainer empfehlen, bei Purmel-Begegnungen Sanana-Beeren und auch Mega-Käfer-Pokémon zu verwenden, um mehr Bonbons zu bekommen.

In Deutschland kann man beispielsweise gut an die Kontinental-Postkarten kommen, hier kann man sogar eigene Postkarten anpinnen. Doch wie sieht es mit den anderen Regionen aus?

Eine Möglichkeit: Bei reddit haben Trainer bereits ein eigenes Subreddit namens „VivillonCollectors“ (via reddit) gegründet, in denen es Posts für jede Region gibt.

Dort teilen Trainer ihre Freundes-Codes in dem jeweiligen Post, je nachdem, aus welcher Region sie kommen. So gibt es schonmal eine Möglichkeit, Freunde in Regionen zu finden, die einem selbst noch fehlen.

Vivillon in Pokémon GO: Alle Muster

Wie viele Muster gibt es? Nach aktuellem Stand sind 18 Muster in Pokémon GO verfügbar.

Alle Vivillon-Muster im Überblick

Die Übersicht aller Muster findet ihr auch direkt im Spiel, wenn ihr die Vivillon-Medaille aufruft. Dort könnt ihr euren Fortschritt beim Sammeln verfolgen. Habt ihr auch Tipps, wie man besser an Vivillon-Varianten kommen kann? Teilt sie in den Kommentaren! Ein anderes Monster in Pokémon GO, welches euch Probleme bereiten kann, ist Ditto. Wie ihr Ditto und Shiny-Ditto fangen könnt, erfahrt ihr bei uns ebenfalls.