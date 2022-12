In Pokémon GO könnt ihr jetzt Vivillon mit verschiedenen Mustern entwickeln, doch dafür braucht ihr Postkarten verschiedener Regionen. Hier findet ihr alle Infos dazu.

Was ist das für ein Pokémon? In Pokémon GO könnt ihr jetzt ein neues Monster mit zwei Entwicklungen bekommen: Purmel ist die erste Form, die sich zu Puponcho und Vivillon weiterentwickeln kann.

Das Besondere: Letztes kommt mit unterschiedlichen Flügelmustern daher, die von verschiedenen Regionen abhängen.

Um Purmel zu bekommen, müsst ihr Postkarten eurer Freunde aus diesen Regionen anpinnen. 3 Postkarten aus derselben Region geben euch eine Purmel-Begegnung, dessen Vivillon-Entwicklung am Ende ein entsprechendes Muster aufweist. Zudem könnt ihr weiter Postkarten aus diesen Regionen sammeln, um weitere Purmel zu bekommen.

Wie genau das klappt, erfahrt ihr in der Übersicht zu Purmel, Puponcho und Vivillon.

Doch welche Muster und Regionen sind überhaupt relevant? Das schauen wir uns hier an und geben unten einen Tipp, wie ihr an die nötigen Postkarten kommen könntet.

Vivillon in Pokémon GO: Alle Muster und Regionen

Wie viele Muster gibt es? Nach aktuellem Stand sind 18 Muster in Pokémon GO verfügbar. Eine Übersicht dieser Muster findet ihr im Spiel, wenn ihr die Vivillon-Medaille aufruft:

Alle Vivillon-Muster im Überblick

Welche Regionen haben die Muster? Aus den folgenden Regionen müsst ihr Postkarten anpinnen, um die unterschiedlichen Muster zu bekommen.

Die Vivillon-Karte in der Übersicht

Archipel: Karbik-Inseln, Südafrika

Kontinental: Südosten Südamerikas, Mitteleuropa, Asien

Prunk: Japan

Ziergarten: Großbritannien, Neuseeland

Dürre: Südwesten USA, Westliches Asien

Frost: Kanada, Grönland, Finnland

Dschungel: Entlang des Äquators

Aquamarin: Westliches Südamerika, Spanien, Portugal, Mittelmeer-Raum

Blumenmeer: Italien, Frankreich, MItteleuropa

Innovation: Südosten USA

Monsun: Südostasien

Ozean: Hawaii, Galapagos,

Schneefeld: West-Kanada, Alaska, Nordosten USA, Südliches Ende von Südamerika, Skandinavien

Flussdelta: Nordafrika, Südafrika, Australien

Sand: Arabische Halbinsel

Savanne: Östliches Südamerika

Sonne: Mexiko / Mittelamerika, Östliches Afrika / Madagaskar, Nördliches Australien

Flocke: Island, Skandinavien, Nördliches Japan

Die Grenzen sind dabei noch nicht ganz klar, sondern lassen sich nur ungefähr eingrenzen. Sobald es genauere Informationen gibt, aktualisieren wir diesen Artikel.

Wie kommt man an die Postkarten? Trainer teilen über reddit

Woher die Postkarten nehmen? Um die verschiedenen Muster, aber auch die nötigen Begegnungen für die Bonbons zu bekommen, braucht man jede Menge Postkarten. Trainer empfehlen, bei Purmel-Begegnungen Sanana-Beeren und auch Mega-Käfer-Pokémon zu verwenden, um mehr Bonbons zu bekommen.

In Deutschland kann man beispielsweise gut an die Kontinental-Postkarten kommen, hier kann man sogar eigene Postkarten anpinnen. Doch wie sieht es mit den anderen Regionen aus?

Eine Möglichkeit: Bei reddit haben Trainer bereits ein eigenes Subreddit namens “VivillonCollectors” (via reddit) gegründet, in denen es Posts für jede Region gibt.

Dort teilen Trainer ihre Freundes-Codes in dem jeweiligen Post, je nachdem, aus welcher Region sie kommen. So gibt es schonmal eine Möglichkeit, Freunde in Regionen zu finden, die einem selbst noch fehlen.

Habt ihr auch Tipps, wie man besser an Vivillon-Varianten kommen kann? Teilt sie in den Kommentaren!

Ansonsten steht in Pokémon GO als nächstes der große Dezember-Community-Day an.