Pokémon GO hat jetzt 3 neue Pokémon mit einer Besonderheit – Purmel, Puponcho und Vivillon

In Pokémon GO könnt ihr jetzt Purmel, Puponcho und Vivillon fangen. Doch Vivillon gibt es in 18 verschiedenen Mustern. Die schaltet ihr mit einer neuen Funktion frei.

Was sind das für Pokémon? Überraschend veröffentlichte Pokémon GO in der Nacht auf den 16. Dezember eine neue Pokémon-Familie. Wenige Stunden vorher zeigte das Team einen kleinen Teaser. Doch jetzt könnt ihr Purmel und dessen Weiterentwicklungen Puponcho und Vivillon in Pokémon GO erhalten.

Durch die 18 verschiedenen Muster ist das Pokémon vor allem für Sammler interessant. Um die Muster freizuschalten, benötigt ihr Postkarten.

Flügelmuster für Vivillon mit Postkarten freischalten

Ein Blick auf die Pokémon: Falls ihr die neuen Pokémon noch nicht kennt, könnt ihr einen ersten Blick in folgender Grafik auf sie werfen:

Was ist das Besondere? Mit 18 verschiedenen Flügelmustern ist Vivillon in Pokémon GO verfügbar. Sammlern dürfte hier also das Herz aufgehen. Indem ihr Postkarten von anderen Trainern, von PokéStops oder aus Arenen sammelt und anpinnt, die aus anderen Regionen stammen, schaltet ihr sie frei.

Niantic erklärt das so:

Durch das Anpinnen von Postkarten aus zulässigen Regionen wird die Vivillon-Sammler-Medaille freigeschaltet und Fortschritt bei den Untermedaillen für die Herkunftsregion der Postkarten erzielt. Wenn ihr Fortschritte bei den Untermedaillen macht, könnt ihr Purmel begegnen. Purmel aus verschiedenen Regionen entwickeln sich dabei zu Vivillon mit unterschiedlichen Mustern!

Im Vorstellungstrailer der neuen Pokémon könnt ihr sehen, wie die neue Mechanik in Pokémon GO funktioniert. In den Kommentaren auf YouTube freuen sich Trainer sehr darüber, wie Niantic das Geschenk-System aufgewertet hat:

Welche Vivillon-Muster gibt es und wo findet man sie?

So funktioniert es: Wenn ihr zum ersten Mal eine Postkarte anpinnt, dann schaltet ihr die Vivillon-Sammlermedaille frei. Anschließend wird euch eine kurze Anleitung im Spiel gezeigt, wie ihr Purmel begegnen könnt.

“Außerdem könnt ihr Untermedaillen für die Vivillon-Sammler-Medaille erhalten, indem ihr Postkarten anpinnt. Ihr könnt sowohl eigene als auch von Freunden erhaltene Postkarten anpinnen. Diese Untermedaillen gehören zu den unterschiedlichen Regionen mit Vivillon-Muster”, erklärt Niantic.

“Für die erste Untermedaille müsst ihr drei Postkarten aus einer Region mit Vivillon-Muster sammeln. Sobald ihr eine Untermedaille erhalten habt, könnt ihr weitere Fortschritte erzielen, um Purmel als Belohnung öfter zu begegnen! Die Anzahl der Postkarten, die zum Erhöhen des Rangs der Untermedaille erforderlich sind, steigt mit jedem Rangaufstieg.”

Täglich könnt ihr bis zu 3 eurer eigenen Postkarten anpinnen, um Fortschritte zu erzielen.

Euren Fortschritt bei den Vivillon-Mustern könnt ihr bei der Sammler-Medaille von Vivillon jederzeit überprüfen.

Das müsst ihr wissen: Die Purmel aus verschiedenen Regionen entwickeln sich zu Vivillon, die unterschiedliche Flügelmuster haben. Welches Muster sie annehmen, entscheidet das Klima ihrer Habitate. Sammelt ihr also Postkarten aus kalten Regionen der Welt, könnt ihr Purmel begegnen, das sich dann in Vivillon mit Schneefeld-Muster entwickelt.

Folgende 18 Muster gibt es bisher in Pokémon GO:

Archipel

Kontinental

Prunk

Ziergarten

Dürre

Frost

Dschungel

Aquamarin

Blumenmeer

Innovation

Monsun

Ozean

Schneefeld

Flussdelta

Sandsturm

Savanne

Sonne

Flocke

Ihr könnt auf der Karte, die wir euch hier einbinden, sehen, wo die Habitate der unterschiedlichen Vivillon sind. Aber auch im Pokédex könnt ihr die Übersicht bei Vivillon finden.

Die Habitate von Vivillon mit verschiedenen Flügelmustern

Wie gefällt euch die neue Funktion, die Niantic an die verschiedenen Flügelmuster gebunden hat? Gefällt es euch, dass Geschenke und Postkarten damit wieder eine bessere Verwendung finden oder hätten die Entwickler die Mechanik anders aufstellen müssen, damit ihr zufrieden seid?

