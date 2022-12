Nach Monaten bietet Pokémon GO mal wieder eine Box im Shop an, die Spieler feiern

Die Boxen im Shop von Pokémon GO sind ein Punkt, den Spieler schon lang kritisieren. Aktuell findet sich aber eine Box, die Spieler als einen guten Deal ansehen.

Was ist das für eine Box? Im Shop findet sich gerade eine neue “Erkundungsbox” für 375 Münzen. Die beinhaltet:

5 Super-Brutmaschinen

5 Ei-Brutmaschinen

375 Münzen sind dabei ein ungewöhnlich niedriger Preis, gerade im Vergleich mit anderen Angeboten. Eine Super-Brutmaschine allein kostet schon 200 Münzen, eine einzelne Ei-Brutmaschine immerhin noch 150 Münzen.

Die “Erkundungsbox” gibt es gerade im Shop

Allerdings kann jeder User die Box nur einmal kaufen. Doch die Münzen könnten sich lohnen.

Zum Vergleich: Die preislich ähnliche “Lehrlingsbox” für 400 Münzen beinhaltet nur jeweils eine Super-Brutmaschine und eine Ei-Brutmaschine, dazu einen Premium-Kampfpass (der kostet alleine 100 Münzen).

Die günstigere Erkundungsbox bietet also mehr Brutmaschinen für weniger Münzen.

Spieler freuen sich über ungewöhnlich gute Box

So reagieren Spieler: Im Pokémon-GO-Subreddit “TheSilphRoad” sorgt die Box teilweise für überraschte, aber positive Reaktionen. Einige Beispiele:

“Die erste Box, die ich seit langer Zeit gekauft habe”, schreibt ein User, der meint, dass er ohne den reddit-Post gar nicht auf die Box gestoßen wäre (via reddit): “Ich bin einfach so daran gewöhnt, dass die Boxen schlecht sind, dass ich sie gar nicht mehr checke.”

“Das muss ein Glitch sein, das ist tatsächlich ein guter Deal” schreibt ein anderer User (via reddit).

“Oh mein Gott, das ist tatsächlich gut” (via reddit).

“Das ist das großzügigste Angebot, das Niantic dieses Jahr gemacht hat , mit Ausnahme der ersten wöchentlichen Box, die 3 Super-Brutmaschienn für eine Münze hatte”, meint User MarkusEF (via reddit).

“Ein überraschend gutes Angebot”, kommentiert ein anderer (via reddit), der sich aber gleichzeitig skeptisch äußert: “Aber wie hoch stehen die Wetten, dass dies die täglichen kostenlosen Brutmaschinen ersetzt, die es während der Feiertage gab?”

Diesen Brutmaschinen-Bonus gab es in der Vergangenheit in der Regel während der Feiertage im Dezember: Der erste PokéStop-Dreh am Tag brachte dann eine Brutmaschine. 2021 gab es diesen Bonus im zweiten Teil des Weihnachts-Events. Wie das in diesem Jahr aussieht, ist derweil noch nicht bekannt und bleibt abzuwarten.

Was ist das Problem mit den Boxen in Pokémon GO?

Die Boxen in Pokémon GO werden schon seit Monaten kritisiert und es passiert nur selten, dass neue Boxen wie hier positiv aufgenommen werden. So gab es etwa im Sommer 2022 Änderungen an den Inhalten der Boxen, die bei Spielern nicht gut ankamen.

Auch der YouTuber Spieltrend hatte sich damals der deutlichen Kritik an den Boxen angeschlossen. Zudem wurde die “wöchentliche Box”, die es es eine Zeit lang regelmäßig für 1 Münze im Shop gab entfernt, nachdem diese zuvor im Mai 2022 die wöchentlichen Fern-Raid-Pässe ersetzt hatte.

Die neue Box im Shop ist hingegen ein Beispiel, das bei Trainern erstmal positiv ankommt. Mit den Brutmaschinen bietet sie nützliche Items für merklich weniger Münzen an. Wie lang die Box im Shop ist, ist derweil unbekannt – sicher ist nach aktuellem Stand lediglich, dass jeder sie nur einmal kaufen kann.

Was haltet ihr von der neuen Box – und den Boxen generell? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Zudem ist nun auch das neue Event “Winter-Feiertage 2022” in Pokémon GO gestartet – alle Infos gibt es hier.