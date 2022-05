Pokémon GO versucht Trainer mit neuer wöchentlicher Box zu besänftigen – „Das wird nicht lange halten“

In Pokémon GO haben sich die Inhalte der wöchentlichen Event-Box geändert, doch viele Trainer sind davon überhaupt nicht begeistert. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Items ihr nun aus der Box kriegen könnt und was die Community daran stört.

Um welche Boxen geht es? Jede Woche erhaltet ihr im Ingame-Shop von Pokémon GO eine spezielle Event-Box. Diese könnt ihr einmal wöchentlich abrufen und ist immer ab Montag erhältlich.

Die besondere Box kostet einmalig eine PokéMünze und brachte euch bislang Woche für Woche einen kostbaren Fern-Raid-Pass. Nun möchte Niantic euch allerdings wieder vermehrt vor Ort raiden lassen und hat deshalb die Inhalte der Box geändert.

Das sind die Inhalte der neuen Box

Pünktlich zum Wochenstart ist die neue Event-Box im Spiel abrufbar. Zu finden sind dort statt des gewohnten Fern-Raid-Passes nun drei Super-Brutmaschinen. Diese lassen eure Eier doppelt so schnell brüten, als das bei der normalen Brutmaschine der Fall ist.

Neue Inhalte in der wöchentlichen Box

Und auch im Bezug auf den Wert der einzelnen Items, bringt euch die neue Box eine deutliche Verbesserung. Während der Fern-Raid-Pass im Ingame-Shop für 100 PokéMünzen erworben werden kann, müsstet ihr für die drei Super-Brutmaschinen ganze 600 Münzen hinlegen. Doch was sagen die Trainer zu den neuen Items? Wir zeigen es euch.

Wie finden die Trainer die neue Box?

Auch wenn die neue Box auf den ersten Blick deutlich hochwertiger bestückt ist, sind die meisten Trainer nicht sonderlich glücklich mit den Inhalten.

Warum sind die Trainer von der neuen Box nicht überzeugt?

Fern-Raid-Pässe: Grund dafür sind in erster Linie die Änderungen seitens Niantic in Bezug auf die Fern-Raid-Pässe. Diese wurden im Rahmen der Corona-Pandemie eingeführt, damit Trainer aufgrund von Quarantäne oder Ausgangssperren auch von zu Hause an Raids teilnehmen konnten.

Und auch nach den Lockerungen wurde dieses Item durch zahlreiche Trainer weiterhin rege genutzt. Nun möchte Niantic die Trainer aber wieder stärker nach draußen schicken und hat die Preise für die Fern-Raid-Pässe angehoben. Durch den zusätzlichen Wegfall aus der wöchentlichen Box, bleibt Trainern also nur die Möglichkeit, Geld in die besonderen Pässe zu investieren.

Inhalte der Eier: Doch auch die Super-Brutmaschinen sorgen für wenig Begeisterung bei den Spielern. Auch wenn ihr damit doppelt so schnell an den Inhalt eurer Eier kommt, kritisieren die Trainer die verschiedenen Eier bereits seit längerem. Vor allem über die 12-km-Eier wird kräftig geschimpft.

Das liegt vor allem an den Chancen, bestimmte Pokémon zu bekommen. So schlüpfen zum Großteil eher uninteressantere Monster aus den einzelnen Eiern, andere Exemplare wie Ganovil sind hingegen eher schwer zu bekommen. Für viele sind die Brutmaschinen daher inzwischen auch weniger interessant.

Pokémon GO: Eier ausbrüten im April 2022 – Inhalte der 2er, 5er, 7er, 10er und 12er Eier

Das sind die Reaktionen der reddit-Community

Die Kritik an den Änderungen der Fern-Raid-Pässe sowie die aus Sicht vieler Trainer uninteressanten Brutmaschinen, zeigen sich auch in den Reaktionen der reddit-Community. Einige User können darüber hinaus nicht glauben, dass diese Boxen dauerhaft eine so hohe Wertigkeit haben und vermuten, dass Niantic diese nur veröffentlicht hat, um die Spieler zunächst zu besänftigen.

So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

Isthiscreativeenough: „Nun, sicher ist das 600 Münzen wert und ein Fern-Raid-Pass ist 100 Münzen wert. Ich frage mich, wie oft Niantic noch in den sauren Apfel beißen wird. Vielleicht zweimal“

theunworthyviking: „Das wird nicht lange halten“

gnpfrslo: „Nur weil der nominale Wert höher ist, heißt das nicht, dass er auch mehr realen Wert hat.

Ich habe kein Problem damit, 2-10 km an einem Tag oder so zu laufen. Ich habe große Schwierigkeiten, zu einem Level-5- oder Mega-Raid zu laufen, der genug Leute hat, um mir tatsächlich eine Chance auf den Sieg zu geben. Deshalb habe ich noch nie eine einzige Münze für den Kauf von Brutmaschinen ausgegeben, aber ich habe viele Male Münzen für den Kauf von 3-Fern-Raid-Pässen ausgegeben und ein paar Mal sogar einzelne Pässe für Notfälle gekauft. Außerdem, komm schon, sagst du wirklich, dass du im Allgemeinen den Eier-Pool mehr magst als den Raid-Pool?“

hhhydrah_: „Ja, Super-Brutmaschinen sind cool, aber manche Leute wollen lieber eine Chance haben, ein Legendäres zu fangen, als ein nutzloses Ei auszubrüten.“

buschbar: „Ich vermute, dass sie versuchen, Brutmaschinen zu verteilen, um einen Anreiz für die Spieler zu schaffen, die Abenteuersynchronisation zu aktivieren, damit sie mehr Standortdaten erhalten können.“

redlurk47: „Das ist, damit wir die Fern-Raid-Pässe vergessen und sie die wöchentliche Box langsam immer schlechter machen, bis es nur noch Bälle und Beleber sind“

Alice_Sliva: „Die Frage ist, wie lange es dauert, bis sie anfangen, uns minderwertige Produkte zu liefern.“

Dass es wohl nicht dauerhaft bei den drei Super-Brutmaschinen bleiben wird, haben die Entwickler in ihrem Blogpost bereits bekannt gegeben. So wurde angekündigt, dass es ab dem 23. Mai 2022 eine „wechselnde Auswahl an Items“ in der wöchentlichen Box geben wird (via pokemongolive.com). Wie gut diese Items zukünftig dann sein werden, bleibt aber abzuwarten.

Umfrage zeigt – So raidet ihr hauptsächlich

Dass die Anpassungen der Fern-Raid-Pässe ein großes Thema ist, zeigt sich auch in den Ergebnissen unserer Umfrage. Wir wollten am 20. Mai von euch wissen, wie ihr hauptsächlich raidet. Mit Stand vom 23. Mai 2022 um 10:35 Uhr haben insgesamt 3.142 Leser an unserer Befragung teilgenommen und wie folgt abgestimmt:

93 % (2.909 Stimmen) für „Per Fern-Raid“

7 % (233 Stimmen) für „In normalen Raid-Gruppen“

So denkt ihr über die Änderung: Wie das Ergebnis eindeutig zeigt, nimmt der Großteil von euch hauptsächlich an Fern-Raids teil. In den Kommentaren auf MeinMMO habt ihr uns außerdem wissen lassen, was ihr über die Änderungen denkt:

Ingo: „Nur Abzocke!!! Niantic hat gemerkt das bringt richtig Geld. Die Spieler werden immer dreister geratscht.“

14.7.2016: „Alles scheint nur noch gegen den Spieler zu gehen. Nur Nachteile, nie etwas positives.

Werde den Fern-Raid-Pass nur noch für irgendwelche dummen neuen Viecher nutzen,allerdings nur 1 x für den DEX. Wo bleiben die EX-Raids ??? Außerdem haben sich bei uns alle Raidgruppen aufgelöst, alles Quark also.“

angelika: „Wär schön, wenn das alles nicht widersprüchlich wäre: geht raus, um andere Leute zu treffen….ihr braucht niemanden zu treffen, macht PvP. Bewegt euch….setzt Lockmodule ein und bleibt 90 Minuten an der gleichen Stelle. Findet Freunde weltweit…aber tauschen geht nicht, zusammen raiden machen wir teuer für euch. Letztendlich gehts wohl doch nur ums Geld“

Wie findet ihr die Super-Brutmaschinen in der wöchentlichen Event-Box? Wünscht ihr euch den Fern-Raid-Pass in der wöchentlichen Box zurück? Oder spielt ihr eh lieber vor Ort? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

In wenigen Tagen startet das Pokémon GO Fest 2022. Wir zeigen euch alles, was ihr zum Ticket, den Shinys und den Inhalten wissen solltet.