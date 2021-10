Trainer in Pokémon GO schimpfen über 12-km-Eier – Was macht sie so schlecht?

In Pokémon GO haben die Trainer die Möglichkeit, neben dem Fangen, auch über das Ausbrüten von Eiern an verschiedene Monster zu kommen. Doch die 12-km-Eier stehen bei den Trainern im Moment stark in der Kritik. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was es damit auf sich hat und erklären es euch.

Um welche Eier geht es? Im Spiel habt ihr die Möglichkeit Pokémon aus Eiern auszubrüten. Dabei unterscheiden sie sich danach, wie viel Strecke zum Ausbrüten zurückgelegt werden muss. Es gibt somit folgende Arten von Eiern im Spiel:

2-km-Eier

5-km-Eier

10-km-Eier

12-km-Eier

Während ihr die 2-, 5-, und 10-km-Eier durch das Drehen am PokéStop oder der Arena erhaltet, bekommt ihr die 7-km-Eier aus Geschenken von Freunden. Am schwierigsten ist es, an die 12-km-Eier zu gelangen. Diese findet ihr in der Belohnung der Rocket-Bosse Arlo, Sierra, Cliff und Giovanni. Doch gerade die 12-km-Eier stehen bei einigen Trainern derzeit in der Kritik.

Warum schimpfen die Trainer über die 12-km-Eier?

Im Gegensatz zu den anderen Eiern in Pokémon GO, ist es etwas aufwendiger ein 12-km-Ei zu erhalten. Da ihr sie nur durch die Rocket-Bosse bekommt, müsst ihr euch zuvor ein Rocket-Radar verdienen. Das kostet vor allem Zeit. Aus diesem Grund erwarten die Trainer entsprechend hochwertige Pokémon aus diesen Eiern.

So wie einige andere Spieler, war auch Jakshrive vom Inhalt der 12-km-Eier enttäuscht und bezeichnet die 12-km-Eier auf reddit als den „größten Betrug im Spiel“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Dem stimmen zahlreiche Trainer in den Kommentaren zu. Grund dafür seien die schlechten Schlüpfquoten.

Welche Monster bekommen die Trainer aus den 12-km-Eiern? Viele reddit-User berichten darüber, dass sie immer nur dieselben Monster aus den Eiern bekommen oder dass diese einfach nur schwach seien.

So schreibt RealHeavyDude: „Letzten Samstag habe ich Level 30 erreicht und 3 Brutmaschinen bekommen. Ich habe sie alle für meine 12-km-Eier genutzt. Gestern sind alle gleichzeitig geschlüpft. Bei allen handelt es sich um Skallyk. Keines von ihnen ist ein 3-Stern.“ (via reddit.com).

Skallyk und seine Weiterentwicklung Grypheldis

Über dieses Vogel-Pokémon schimpfen auch andere Trainer, wie AcerRubrum: „Verdammter Windelvogel. Jedes Mal.“ (via reddit.com). Ähnliche Kritik zu Skallyk gab es bereits bei der Bekanntgabe zum Forschungsdurchbruch im November. Dabei kritisierten ebenfalls einige Spieler, dass es dieses Monster inzwischen im Überfluss gibt.

Aber auch andere Taschenmonster erhalten die Trainer nach ihren Angaben in Mengen. Dazu zählt unter anderem Absol. Andere Pokémon, wie Kapuno oder Ganovil, schlüpfen demnach hingegen eher selten.

Sind die Schlüpf-Quoten der 12-km-Eier wirklich so schlecht?

Mit dem Inhalt der 12-km-Eier haben sich die Trainer rund um „The Silph Road“ auseinandergesetzt und in einer eigenen Statistik erfasst, wie hoch die Chancen auf das jeweilige Pokémon sind. So haben sie (Stand: 29.10.2021) insgesamt 2858 12-km-Eier ausgebrütet (via thesilphroad.com).

Der Test hat folgendes ergeben:

24,9 % – Skallyk

18,3 % – Larvitar

13,2 % – Absol

5 % oder weniger – Ganovil, Pionskora, Kapuno, Pam-Pam und Baldorfish

Die Ergebnisse von The Silph Road decken sich mit den Wahrnehmungen der reddit-Community. Da die Trainer Pokémon wie Skallyk nicht mehr sehen können, wünschen sie sich Veränderungen bei den Eiern.

Was ist The Silph Road?

Bei The Silph Road handelt es sich um eine globale Community, die sich aus Trainern, Dataminern und Pokémon GO-Fans zusammensetzt. Gemeinsam versuchen sie das Spiel besser zu verstehen und zu analysieren. Ihre Ergebnisse stellen sie dann öffentlich anderen Spielern zur Verfügung.

Welche Wünsche haben die Trainer?

In den Kommentaren unter dem Beitrag von Jakshrive wird deutlich, dass die Trainer sich eine Änderung des Eier-Pools wünschen. So sollte das eine oder andere Monster aus den 12-km-Eiern verbannt werden.

Das findet auch 2ecStatic, der sich vor allem über Pionskora ärgert. Er schlägt neben der Änderung des Inhalts der Eier eine neue Funktion in Pokémon GO vor: „Die Tatsache, dass man darin Pionskora bekommen kann, sollte ein legitimes Verbrechen sein. Dieses Spiel braucht dringend Zucht“ (via reddit.com).

Sein Vorschlag erntet in der Community einigen Zuspruch. Die Funktion Zucht gibt es bereits in anderen Pokémon-Spielen und bietet den Trainern, wie der Name bereits sagt, die Möglichkeit Pokémon zu züchten. Voraussetzung ist, dass die zwei Pokémon aus derselben Eier-Gruppe stammen. Spieler können durch die entsprechende Auswahl der Monster, Einfluss auf das entstehende Ei nehmen.

Eine solche Funktion ist in Pokémon GO aber bislang noch nicht verfügbar. Ob es diese Möglichkeit in Zukunft geben wird, ist bisher noch nicht bekannt. Sollte sich Niantic in Zukunft dazu äußern, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Wie findet ihr den Inhalt der 12-km-Eier? Schlüpfen bei euch auch immer wieder die gleichen Monster oder seid ihr mit eurer Ausbeute zufrieden? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrungen hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht wieder einiges in Pokémon GO an. Wir haben uns angesehen, welche Events euch im November erwarten und welche sich besonders lohnen.