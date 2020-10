12-km-Eier in Pokémon GO bringen seltene Pokémon – Wie stehen die Chancen?

In Pokémon GO gibt es seit wenigen Tagen die Kurios-Eier. Darin befinden sich unter anderem 3 neue Pokémon und das seltene Monster Kapuno. Wir sagen euch, wie die Chancen darauf stehen.

Das sind Kurios-Eier: Hierbei handelt es sich um 12-km-Eier, die ihr ausschließlich durch die Rocket-Bosse erhalten könnt. Dafür müsst ihr diese Bosse herausfordern und besiegen. Wenn ihr dann einen Eier-Platz frei habt, gibt es das Kurios-Ei.

Nun stellt sich die Frage, ob sich diese Eier überhaupt lohnen und wie selten die 3 neuen Pokémon sind, die ausschließlich in diesen Eiern zu finden sind.

Alle Pokémon aus den Kurios-Eiern

Diese Pokémon stecken in den Kurios-Eiern: Insgesamt gibt es 8 Pokémon, die ihr in den Eiern finden könnt:

Larvitar

Absol

Unratütox

Zurrokex

Kapuno

Gladiantri

Skallyk

Ganovil

Während man mit Unratütox oder Larvitar (vorausgesetzt man hat den Community Day damals mitgespielt) eher Nieten in den Eiern hat, gibt es mit Kapuno oder den 3 neuen Pokémon auch gute Ausbeute.

Kapuno gibt es in den 12-km-Eiern

Wie hoch liegen die Wahrscheinlichkeiten? Wie üblich in Pokémon GO sind die Pokémon unterschiedlich selten in den Eiern. Während ihr also manche Pokémon häufiger in den Eiern findet, sind andere Monster eher selten. Das kommt aber auch auf euer Glück an.

Die Analysten von TheSilphRoad haben bereits einen ersten Blick auf die Wahrscheinlichkeiten geworfen. Bedenkt hierbei, dass sie dafür erst 138 12-km-Eier untersucht haben. Die Wahrscheinlichkeiten könnten sich also nochmal verändern, doch ein klarer Trend ist bereits zu erkennen.

Pokémon Exemplare in den Eiern Wahrscheinlichkeit in Prozent Larvitar 25 18% Absol 21 15% Unratütox 21 15% Zurrokex 23 17% Kapuno 5 4% Gladiantri 16 12% Skallyk 25 18% Ganovil 2 1%

Das lässt sich feststellen: Vor allem Kapuno und Ganovil sind verdammt selten in den Eiern. Bei Kapuno ist das keine Überraschung, denn es ist auch in den 10-km-Eiern ziemlich selten.

Ganovil ist wohl unter den neuen Pokémon das seltenste Monster. In 138 Eiern waren gerade mal 2 Ganovil. Wenn man bedenkt, wie aufwendig es ist, um an die Kurios-Eier zu kommen, dann braucht man viel Glück, um ein Ganovil zu ergattern.

Gladiantri und vor allem Skallyk gehören in den 12-km-Eiern allerdings eher zu den häufigeren Pokémon. Hier habt ihr also deutlich bessere Chancen. Dennoch werdet ihr zwischendrin so einige Nieten ausbrüten, denn auch die kommen mit am häufigsten vor.

Wie seht ihr das? Setzt ihr auf die 12-km-Eier? Alternativ könnt ihr auch weiterhin die anderen Eier ausbrüten. Dazu seht ihr hier die Übersicht:

