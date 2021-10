Auf welches der neuen Events freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit unserer Community darüber aus.

Überraschungs-Event: Am Ende des Monats startet ein Überraschungs-Event, das bisher offiziell noch keinen Namen trägt. Es startet am 26. November und läuft bis zum 29. November. Niantic erklärt, dass man während des Events die Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” mit Hoopa abschließen wird.

Community Day mit Sheinux: Das Event startet am 21. November. Zwar waren einige Trainer enttäuscht von Sheinux als Pokémon für den Community Day. Doch das wirklich Besondere kommt mit den Boni. Denn während des Community erhaltet ihr die dreifache Menge an Bonbons für das Verschicken von Pokémon. Hinzu kommt die vierfache Chance auf XL-Bonbons beim Verschicken von Pokémon.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Events und Termine, die für die nächsten Wochen wichtig sind. Diese Liste werden wir stets auf MeinMMO aktualisieren, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid. Nutzt sie als Anlaufstelle zu den Events in den nächsten Wochen.

In Pokémon GO sind alle Events im November 2021 mit Raid-Stunden, Rampenlicht-Stunden und legendäre Raidbosse wie Kobalium, Tarrakium, Viridium und Cresselia bekannt. In unserer Übersicht zeigen wir euch alles, was euch im November erwartet.

