Pokémon GO: Die Termine für die nächsten 3 Termine Community Days sind bekannt

In Pokémon GO sind die Termine für die Community Days im November und Dezember 2021 bekannt. Wir zeigen euch, an welchen Tagen sie starten und welches Pokémon wohl zum C-Day im November kommt.

Woher kommen die Infos? Niantic hat in einem Entwickler-Tagebuch über die Community Days in Pokémon GO gesprochen. Dabei haben sie über die nächsten drei Events zwar noch nicht viele Infos preisgegeben, doch wir wissen jetzt, an welchen drei Tagen die nächsten C-Days stattfinden.

Dazu gibt es erste Infos zu dem Pokémon, das beim Community Day im November 2021 im Fokus stehen wird.

Community Day im November und Dezember: Termine und Pokémon-Teaser

Wann geht es los? Merkt euch die folgenden Termine für die nächsten drei Community Days:

21. November

18. Dezember

19. Dezember

Community Day im November 2021

Datum: 21. November

Pokémon: Im Entwickler-Tagebuch gibt Michael Steranka, Director für Product Marketing bei Niantic, erste Einblicke in das Pokémon für den C-Day im November (via YouTube).

Er nennt das Pokémon “X”

Das Pokémon stammt aus der Sinnoh Region

Es ist ein Elektro-Pokémon

In der Community vermutet man aufgrund dieser Informationen, dass es sich dabei um Sheinux handeln wird. Denn das Pokémon würde auch dazu passen, was die Dataminer von PokéMiners kürzlich im Code des Spiels entdecken.

Auf Twitter veröffentlichten die Dataminer einen Photobomb-Fund mit Sheinux. Das würde auch für ein Event mit diesem Pokémon passen.

Zwar ist es nicht garantiert, aber doch sehr naheliegend, dass Sheinux das Pokémon für den C-Day im November wird.

Community Day im Dezember 2021

Datum: 18. Dezember und 19. Dezember

Pokémon: Zum Fokus-Pokémon an den beiden Dezembertagen gibt es bisher noch keine Infos. Allerdings weiß man von den Events aus den letzten Jahren, dass es hier wohl wieder ein “Best of” geben wird und mehrere Pokémon im Mittelpunkt stehen könnten.

Beim Community Day im Dezember 2020 rückten alle bisherigen C-Day-Pokémon in den Fokus. Beim Community Day im Dezember 2019 gab es auch ein “Best of” mit vielen coolen Boni. Daher wäre es schon naheliegend, dass es im Dezember 2021 wieder ähnlich aussehen wird.

In den nächsten Wochen will Niantic da noch weitere Infos zu geben.

Wie gefällt euch der Ausblick auf die nächsten Community Days? Findet ihr, dass Niantic die Termine gut gewählt hat, oder hättet ihr euch andere Tage für die Com-Days gewünscht? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.