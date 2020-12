Pokémon GO: Guide für Community Day im Dezember 2020

Das große Community Day Event im Dezember bei Pokémon GO geht über 2 Tage und läuft am 12. und 13. Dezember. Wir zeigen euch hier alle Shinys, Boni, Tipps, Zeiten, Attacken und was ihr zum Event wissen müsst.

Was ist ein Community Day? Einmal im Monat läuft bei Pokémon GO ein Event dieser Art. Normalerweise steht dabei nur eine Pokémon-Spezies im Vordergrund. Doch im Dezember 2020 machen die Entwickler daraus ein noch viel größeres Projekt.

Während des zweitägigen Events erscheinen alle Pokémon häufiger in der Wildnis und in Raids, die in den Jahren 2019 und 2020 zu Community Days zu finden waren. Wer also welche verpasst hat, kann das jetzt aufholen.

Community Day im Dezember 2020 – Boni, Spawns und Startzeit

Was: Der Pokémon GO Community Day im Dezember 2020

Wann: Am Samstag, den 12. Dezember und Sonntag, den 13. Dezember jeweils zwischen 11 Uhr und 17 Uhr

Pokémon der Tage: Alle bisherigen Community-Day-Pokémon

Bonus: Während der beiden Tage gibt es Community Day-Pokémon in Raids und Eiern

Bonus 2: Rauch hält 3 Stunden an

Bonus 3: Distanz, um Eier auszubrüten, um die Hälfte reduziert

Bonus 4: Doppelter Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Boni für beide Tage: Von Samstag, dem 12. Dezember um 06:00 Uhr morgens bis Sonntag, den 13. Dezember um 22:00 Uhr Ortszeit:

Spawns in der Wildnis: Glumanda, Hornliu, Abra, Nebulak, Rihorn, Elektek, Magmar, Karpador, Porygon, Samurzel und Plinfa

Raidbosse: Karnimani, Quiekel, Geckarbor, Flemmli, Hydropi, Trasla, Bummelz, Knacklion, Kindwurm, Chelast und Panflam

2-km-Eier: Karnimani, Quiekel, Geckarbor, Flemmli, Hydropi, Trasla, Bummelz, Knacklion, Kindwurm, Chelast und Panflam

Im Shop findet ihr wie gewohnt wieder eine Angebot-Box zum Community Day. Diese kostet wie euch bei den letzten Events 1280 PokéMünzen. Sie enthält

30 Hyperbälle

5 Glücks-Eier

eine Top-Sofort-TM

und eine Top-Lade-TM

Ticket: Wie ihr das von den letzten Community Days kennt, gibt es auch diesmal wieder ein Ticket für etwa 1 € im Shop zu kaufen. Dieses Ticket beschert euch dann besondere Forschungen und Belohnungen zum Event. Wir werden euch hier am Samstagmorgen auf MeinMMO die Inhalte des Tickets zeigen. Dann könnt ihr entscheiden, ob sich ein Kauf für euch lohnt.

Boni und Shinys am Samstag, 12.12.2020

Was passiert da? Am ersten Tag des Events begegnet euch die erste Auswahl besonderer Monster und ihrer Shinys von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Die Entwickler schraubten an beiden Tagen die Chancen hoch, bestimmte Shinys zu finden.

Mehr Spawns und Shinys: Die folgenden Spezies werdet ihr häufiger finden. Die Chancen auf ihre Shinys sind erhöht.

Hornliu,

Abra,

Nebulak,

Rihorn,

Samurzel

und Plinfa

Mega-Raids: In den Mega-Raids erscheint häufiger Mega-Gengar.

Dazu gibt es doppelten Sternenstaub für das Fangen von Pokémon, halbierte Schlüpf-Distanz und Rauch, der drei Stunden anhält.

Außerdem läuft am Samstag zusätzlich noch das Rocket-Event, bei dem man die Frustration-Attacken von Crypto-Pokémon verlernen kann.

Boni und Shinys am Sonntag, 13.12.2020

Was passiert da? Am zweiten Tag des Events begegnen euch von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr andere Monster und ihre Shinys häufiger. Die Boni mit doppeltem Fang-Sternenstaub, halbierten Schlüpf-Distanzen und dem 3-Stunden-Rauch bleiben.

Mehr Spawns und Shinys: Die folgenden Spezies werdet ihr häufiger finden. Die Chancen auf ihre Shinys sind erhöht.

Glumanda,

Elektek,

Magmar,

Karpador

und Porygon

Mega-Raids: In den Mega-Raids findet ihr am Sonntag häufiger Mega-Glurak X.

Community Day Attacken – Welche sind stark?

Besondere Attacken: Wenn ihr bestimmte Pokémon während des Community Days weiterentwickelt, erlernen sie exklusive Attacken.

Im Auge behalten solltet ihr deshalb:

Rihornior mit Felswerfer

Brutalanda mit Wutanfall

Lohgock mit Lohekanonade

Sumpex mit Aquahaubitze

Impergator mit Aquahaubitze

Gewaldro mit Flora-Statue

Das ist nur eine kleine Auswahl von den Attacken, die beim Community Day im Dezember 2020 wichtig sind. Wir zeigen euch hier auf MeinMMO die besten Attacken vom Community Day im Dezember 2020, die ihr unbedingt beachten solltet.

Tipps zum Community Day im Dezember 2020

So nutzt ihr das Event richtig aus: Sammelt vor Beginn viele Pokébälle. Öffnet dafür Geschenke von Freunden und dreht, wenn möglich, PokéStops. Denkt aber dran, die Sicherheitsregeln zur Corona-Krise einzuhalten.

Für einen Event-Tag solltet ihr mindestens 300 Bälle einplanen, wenn ihr viel Spielen wollt.

Nutzt diese Hilfen beim Spielen: Wer schnell Pokémon fangen will, sollte auf den Fangtrick zurückgreifen. Dadurch überspringt ihr die Fang-Animationen und seid um ein Vielfaches schneller.

Außerdem könnt ihr von Zuhause Eier ausbrüten

Wer seinen Sternenstaub-Vorrat auffüllen will, sollte beim Event auch Sternenstücke zünden. Die erhöhen den sowieso schon verdoppelten Sternenstaub beim Fangen nochmal.

Wie werdet ihr den Community Day in Pokémon GO diesmal nutzen? Seid ihr auf der Suche nach bestimmten Shinys oder seltenen Attacken? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.