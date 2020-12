Zum XXL Community Day im Dezember bei Pokémon GO gibt es ein Ticket für 1 € im Shop. Wir zeigen euch die Belohnungen daraus.

Was ist das für ein Ticket? In Pokémon GO läuft heute, am 12. Dezember, der erste Tag des Community Days im Dezember. Am Sonntag, dem 13. Dezember, läuft das Event für einen weiteren Tag.

Im Shop von Pokémon GO könnt ihr euch passend zum Com-Day ein Ticket für den Preis von etwa 1 € kaufen. Je nach Shop variiert der Preis um ein paar Cent.

Wir zeigen euch in dieser Übersicht alle Aufgaben und Belohnungen, die im Ticket enthalten sind. So könnt ihr leicht entscheiden, ob ein Kauf für euch überhaupt infrage kommt.

Wo gibt es das Ticket? Im Shop von Pokémon GO. Unter der Auswahl der aktuellen Boxen findet ihr eine Übersicht mit „Weltweite Events“. Dort gibt es das Ticket für die Pokémon GO Tour: Kanto und das 1-€-Ticket für den Community Day im Dezember 2020.

Spezialforschung für Dezember C-Day

Woher kommen die Infos? In anderen Teilen der Welt startete der Community bedingt durch die Zeitzonen bereits. Trainer trugen die Aufgaben und Belohnungen auf reddit zusammen.

C-Day-Forschung im Dezember 1/4

Aufgabe Forschung Fange 15 Plinfa 10 Pokébälle Fange 15 Rihorn 10 Himmihbeeren Fange 15 Abra 1.500 EP

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser drei Aufgaben erhaltet ihr 2.000 Sternenstaub, 10 Sananbeeren und einen Sinnoh-Stein.

C-Day-Forschung im Dezember 2/4

Aufgabe Forschung Fange 15 Samurzel 10 Hyperbälle Fange 15 Hornliu 1.500 EP Fange 15 Nebulak 1.500 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser drei Aufgaben erhaltet ihr 2.000 Sternenstaub, einen Knursp und einen Rauch.

C-Day-Forschung im Dezember 3/4

Aufgabe Forschung Fange 15 Karpador 10 Sananabeeren Fange 15 Porygon 1 Sinnoh-Stein Fange 15 Glumanda 1 Top-Sofort-TM

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser drei Aufgaben erhaltet ihr 2.000 Sternenstaub, ein Up-Grade und ein Rocket-Radar.

C-Day-Forschung im Dezember 4/4

Aufgabe Forschung Fange 15 Elektek 1 Sinnoh-Stein Fange 15 Magmar 1 Sinnoh-Stein Fange 15 Pokémon 1 Top-Lade-TM

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser drei Aufgaben erhaltet ihr 2.000 Sternenstaub, 3 Sonderbonbons und 1.500 EP.

Lohnt sich der Kauf des 1-€-Tickets?

Allein für den Gegenwert der Items, die ihr erhaltet, lohnt sich der Kauf für einen Euro. Vorausgesetzt, ihr wollt diese Items auch haben.

Ein Rocket-Radar kostet regulär 200 Münzen also etwa 2 €

Ein Knursp kostet 100 Münzen also etwa 1 €

Hinzu kommen Sternenstaub, Bälle, Beeren, EP und wichtige Entwicklungssteine

Ihr müsst diesmal für die Aufgaben nicht mal Sternenstaub ausgeben

Wenn ihr also generell an diesen Gegenständen interessiert seid, spart ihr, wenn ihr sie durch das 1-€-Ticket erhaltet.

Wie gefällt euch diesmal das Ticket für den Community Day? Ist das etwas, das ihr euch kaufen wollt, oder spielt ihr das Event kostenlos? Schreibt uns eure Meinung doch hier in die Kommentare auf MeinMMO und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Im Dezember bringt Pokémon GO eine weitere Forschung, die Geld kostet. Die bringt euch dann ein Galar-Pantimos. Wir zeigen euch, was in dem Ticket für 8 Dollar steckt.