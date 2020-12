Pokémon GO startet ein Event zu den Game Awards 2020 und lässt eure Crypto-Pokémon währenddessen „Frustration“ verlernen. Diese Gelegenheit solltet ihr unbedingt wahrnehmen.

Was ist das für ein Event? Passend zur Verleihung der Game Awards 2020 veranstaltet Niantic für Pokémon GO ein Event. Während des Events gibt es einige Boni für euch. Besonders interessant sind dabei die vorübergehenden Änderungen bei Crypto Pokémon.

Rauch ist während des Events effektiver

Ihr erhaltet mehr Sternenstaub für das Fangen von Pokémon Wie groß der Bonus ist, ist unbekannt

Mit Lade-TMs vergessen Crypto-Pokémon die Lade-Attacke Frustration

Rüpel von Team GO Rocket erscheinen häufiger in der Wildnis

Wann startet das Event? Am Freitag, den 11. Dezember um 01:00 Uhr geht das Event los und läuft dann bis Samstag, den 12. Dezember um 01:00 Uhr.



Wer die Preisverleihung verfolgen will, kann sich auf Am Wochenende laufen die Game Awards 2020. Das ist eine Preisverleihung, bei denen Videospiele gekrönt werden. Bewertet wird in Kategorien wie „Spiel des Jahres“, „Bester Soundtrack“ oder auch „bestes Mobile-Spiel“. Die Übertragung der Preisverleihung beginnt am Freitagabend.Wer die Preisverleihung verfolgen will, kann sich auf thegameawards.com/watch eine Möglichkeit zum Streamen aussuchen.

Crypto-Pokémon verlernen Frustration

Warum ist das gut? Wie ihr wisst, solltet ihr die meisten eurer Crypto-Pokémon am besten nicht erlösen. Das ist wichtig, weil sie durch ihren Crypto-Bonus stärker sind, als wenn man sie erlösen würde.

Ein Mewtu mit den Attacken Psychoklinge und Frustration

Der Nachteil ist, dass die Crypto-Pokémon erstmal die Lade-Attacke „Frustration“ beherrschen. Die ist meist schwächer als andere Lade-Attacken, die die Cryptos beherrschen können. Man kann sie aber nicht einfach zu jeder Zeit verlernen. Die Entwickler von Pokémon GO räumen dafür nur bestimmte Zeitfenster frei.

Außerhalb von Events bekommen Trainer diese Fehlermeldung, wenn sie Frustration mit einer Lade-TM verlernen wollen

Während des Events zu den Game-Awards ist es wieder so weit. Da könnt ihr jetzt all euren Crypto-Pokémon, die Frustration beherrschen, eine bessere Attacke beibringen. Vorausgesetzt ihr besitzt Lade-TMs.

Bei welchen Pokémon lohnt sich das? Generell ist das Verlernen von Frustration bei legendären Crypto-Pokémon interessant. Wer von der letzten Forschung ein Mewtu erhalten hat, sollte ihm am besten eine neue Lade-Attacke statt Frustration beibringen.

Für Raids ist das Pokémon Machomei besonders interessant. Da ihr Machollo regelmäßig von GO-Rocket-Mitgliedern erhaltet, ist die Chance groß, dass ihr die Crypto-Form von Machomei besitzt. Auch hier sollte man Frustration verlernen.

Wie gefällt euch das Event und bei welchen eurer Pokémon werdet ihr als erstes Frustration verlernen?

