Das Erlösen von Crypto-Pokémon in Pokémon GO ist nicht immer die beste Wahl, wenn ihr ein starkes Pokémon wollt. Besonders nach dem GO Fest mit Crypto-Mewtu, -Arktos, -Zapdos und -Lavados solltet ihr diese Entscheidung genau überdenken.

Um was geht es? Nach dem GO Fest 2020 hatten einige Trainer von euch, die sich ein Ticket kauften, die Chance, sich besondere Crypto-Pokémon zu sichern. Darunter Mewtu und die legendären Vögel Arktos, Zapdos und Lavados.

Viele wollen diese Pokémon nun von ihrem Crypto-Status erlösen. Doch das ist nicht die beste Wahl. Trainer aus der Community warnen davor.

Crypto-Pokémon erlösen, oder nicht?

Was bringt das Erlösen? Mit der „Erlösen“-Funktion bringt ihr die Crypto-Pokémon aus ihrem Kampf-Status zurück in ihren normalen Zustand. Das hat auch zur Folge, dass die Wettkampfpunkte (WP) steigen. Außerdem steigen die IV-Werte, wenn sie bei 13 oder weniger liegen, um jeweils 2 Punkte beim Erlösen.

Das klingt zwar auf den ersten Blick gut, doch der Crypto-Status ist nochmal stärker und sollte behalten werden. Davor warnen auch Trainer auf reddit. Nutzer ac_faraway schreibt dort „Erlöst nicht Crypto Mewtu, erlöst nicht die Crypto Vögel“ – Nutzer Teban54 schreibt „Erinnerung: ERLÖST NICHT euer Crypto-Mewtu“.

Aber warum?

Darum ist das Erlösen nicht die beste Wahl: Einer der größten Vorteile von Crypto-Pokémon ist, dass ihr Angriff um 20 % stärker (DPS) ist. Allerdings sinkt gleichzeitig auch die Verteidigung dieser Pokémon. Für Raids sind diese Pokémon dadurch besonders spannend, da der niedrigere Verteidigungswert dort nicht so eine große Rolle spielt wie der stärkere Angriff.

Teban54 erklärt auf reddit: „Der wahre Gegner in Raids ist der Countdown, nicht der Raidboss. Das bedeutet, auf gleichem Level besiegt ein Crypto-Pokémon einen Raid 20 % schneller als seine nicht-Crypto-Variante. Und es ist strikt besser.“

Hinzu kommen folgende Gründe von skewtr auf reddit:

Crypto-Pokémon sind seltener als die nicht-Cryptos

IV-Werte sind nicht so entscheidend wie der Crypto-Status mit 20 % mehr DPS

Im PvP teilen Cryptos denselben Schaden aus

Es ist unmöglich, die erlöste Form wieder in ein Crypto-Pokémon zu verwandeln

Crypto Mewtu ist wohl das stärkste Pokémon, das ihr aktuell im Spiel findet

Andere Spieler finden die Crypto-Pokémon allein optisch so cool, dass sie sie nicht erlösen wollen.

Wie ihr seht, hat es viele Vorteile, eure Crypto-Pokémon nicht zu erlösen, sondern sie in diesem Status zu behalten. Selbst wenn ihr gerade zu wenig Sternenstaub oder Bonbons besitzt, um deren WP-Werte zu pushen. Dann lohnt sich eher das Warten auf mehr Ressourcen, statt sie zu erlösen.

