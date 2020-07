Die neue Spezialforschung mit Victini, „Schnurstracks zum Sieg“, startet beim GO Fest 2020 in Pokémon GO. Wir zeigen euch alle Schritte und Belohnungen sowie die legendären Pokémon.

Was ist das für eine Forschung? Am zweiten Tag des GO Fest 2020 in Pokémon GO erwarten die Trainer viele Begegnungen mit Team GO Rocket. Die haben die Karte infiltriert und warten nun an jeder Ecke auf die Trainer.

Passend dazu gibt es für die Besitzer des Tickets jetzt eine Spezialforschung namens „Schnurstracks zum Sieg“, welche in der Zeit ab 10:00 Uhr Ortszeit gestartet werden kann.

Euch erwarten dabei Begegnungen mit Arktos, Zapdos und Lavados sowie Crypto Mewtu und Victini. In diesem Artikel zeigen wir euch alle Schritte und Belohnungen.

Spezialforschung mit Victini – Die Quests

Diese Spezialforschung bietet euch wieder die gewohnten 6 Schritte, die ihr lösen sollt. Die Quests drehen sich vor allem um Team GO Rocket, weshalb das Erfüllen am heutigen Sonntag in Kombination mit dem großen „Team GO Rocket“-Event leicht von der Hand gehen sollte.

Victini-Forschung – Schritt 1/6

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss 2x Rauch Nutze 3x Power-Up bei Pokémon 100 PokéBälle Schicke 3 Geschenke an Freunde 2020x Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 20 Top-Beleber, 2.020 Sternenstaub und eine Begegnung mit Machomei.

Fehlen euch noch Freundschaften in Pokémon GO? Hier könnt ihr Freunde finden.

Victini-Forschung – Schritt 2/6

Aufgabe Belohnung Besiege 2 „Team GO Rocket“-Rüpel Begegnung mit Snibunna Befreie 2 Crypto-Pokémon 20x Top-Trank Erlöse ein Crypto-Pokémon 20x Top-Beleber

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 20 Sonderbonbons, 2.020 Sternenstaub und eine Begegnung mit Geowaz.

Victini-Forschung – Schritt 3/6

Aufgabe Belohnung Besiege Rocket-Anführer Arlo Begegnung mit Crypto-Lavados Besiege Rocket-Anführer Cliff Begegnung mit Crypto-Arktos Besiege Rocket-Anführer Sierra Begegnung mit Crypto-Zapdos

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 20x Top-Beleber, 5.000 Sternenstaub und ein Super Rocket Radar.

Beim Besiegen der Bosse helfen euch unsere Guides:

Victini-Forschung – Schritt 4/6

Aufgabe Belohnung Besiege den Boss von Team GO Rocket Begegnung mit Crypto Mewtu

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 20x Hyperball, 2x Rauch und eine Begegnung mit Victini.

Victini-Forschung – Schritt 5/6

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 2.020x Sternenstaub Bereits erledigt 2.020 Erfahrungspunkte Bereits erledigt 2.020x Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 20x Hyperball, 20 Victini-Bonbons und 2x Rauch.

Victini-Forschung – Schritt 6/6

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss von Victini 20 Victini Bonbons Fange 20 verschiedene Arten von Pokémon 10 Sonderbonbons Schicke 3 Geschenke an Freunde 1x Superbrutmaschine

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 2x Premium Raid-Pass, 2x Sternenstück und ein Victini T-Shirt für euren Avatar.

In unserem Live-Ticker zu Tag 2 des GO Fests in Pokémon GO zeigen wir euch alle Infos, die ihr über den Tag wissen müsst. Schaut regelmäßig rein, damit ihr nichts verpasst.