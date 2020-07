Heute, am Samstag, den 25. Juli, startet das GO Fest 2020 in Pokémon GO. Wir halten euch im Live-Ticker über alle Habitate, die Aufgaben, und alles, was das Fest noch zu bieten hat, auf dem Laufenden!

Das passiert hier: Willkommen zum Pokémon GO Fest 2020 Live-Ticker! Wir liefern euch hier Infos zu Spezialforschungen, Spawns, Habitaten und allem, was sonst noch anstehen könnte!

Dieses Jahr läuft alles etwas anders ab – schließlich läuft das GO Fest global, und nicht nur auf einem bestimmten Gelände. Wenn ihr eure Eindrücke mit uns teilen wollt, kommt auf Facebook dazu und schließt euch der Pokémon GO Gruppe an. Und nun: Viel Spaß mit dem Pokémon GO Fest 2020!

Live-Ticker zum GO Fest 2020 – Samstag

11:20 Uhr: Die aktuellen Spawns folgen keinem bestimmten Typen. Unter anderen sind dabei:

Dratini

Sengo

Kaumalat

Vipitis

Machollo

Fermicula

Panzaeron

Bummelz

Vor allem Kaumalat lohnt sich, schaut also unbedingt rein!

11:10 Uhr: Huch, ist mir da eine Waschmaschine ins Bild gesprungen? Macht Schnappschüsse von euren Pokémon und holt euch Rotom!

11:05 Uhr: Jetzt startet das „Kämpfen“-Habitat! Passend dazu läuft nun auch die neue Herausforderung: 560.000 Raids müssen weltweit gespielt werden! Als befristeter Bonus locker dreifacher Raid-Sternenstaub und EP! In Raids sind aktuell beispielsweise Kyogre und Groudon dabei.

11:00 Uhr: Die erste Stunde ist um und die Pflanzen verabschieden sich erstmal! Hoffentlich habt ihr ein paar Bisaflor, Folipurba und Alola-Kokowei geschnappt! Und habt ihr euch auch schon ein Icognito gesichert? Werft euren Rauch an!

Schnappt euch die Icognito!

10:00 Uhr: Auf geht’s! Das GO Fest ist gestartet – wie euch Professor Willow bestimmt auch schon mitgeteilt hat! Ab sofort gibt es die stündlich rotierenden Habitate. Los geht es mit den Pflanzen-Pokémon. Denkt dran, euren Rauch einzusetzen!

Außerdem läuft als erstes die globale Herausforderung, dass von allen Spielern 6.400.000 Beeren beim Fangen von Pokémon verwendet werden müssen. Also: Füttert, was das Zeug hält!

Verteilt so viele Beeren wie möglich!

09:29 Uhr: Die Server haben wohl mit dem Event zu kämpfen. Wie Niantic über Twitter bekannt gab, wird die Kampfliga zeitweise deaktiviert, um die Server zu schonen.

Trainers, due to increased activity related to GO Fest, we're temporarily disabling GO Battle League to reduce server impact on event gameplay. Thanks for understanding! — Niantic Support (@NianticHelp) July 25, 2020

09:25 Uhr: Ihr wollt jetzt schon alles sehen, was euch heute erwartet? Hier findet ihr die komplette Übersicht zum ersten GO Fest Tag mit Shinys und Event-Pokémon!

Viele coole Monster warten am GO Fest!

Neuer Promocode für Items

09:20 Uhr: Kurz vor Event-Start in Deutschland gibt es hier schonmal einen Promo-Code!

UWJ4PFY623R5X bringt euch 5 Hyperbälle, 1 Glücks-Ei und Sticker.

09:15 Uhr: Ab 10:00 Uhr startet das Event in Deutschland. Dann gibt es 10 Stunden lang wechselnde Habitate, in denen insgesamt über 75 unterschiedlichen Pokémon spawnen sollen. Der Plan sieht aktuell folgendermaßen aus:

Die GO Fest Habitate in der Übersicht

10:00 Uhr bis 11:00 Uhr – Pflanze

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr – Kämpfen

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr – Freundschaft

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr – Feuer

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr – Wasser

15:00 Uhr bis 16:00 Uhr – Pflanze

16:00 Uhr bis 17:00 Uhr – Kämpfen

17:00 Uhr bis 18:00 Uhr – Freundschaft

18:00 Uhr bis 19:00 Uhr – Feuer

19:00 Uhr bis 20:00 Uhr – Wasser

09:11 Uhr: Hui, bei uns läuft das Event noch gar nicht, da ist der erste Ultra-Bonus schon geschafft. Da haben die Spieler, die beispielsweise in Australien und Neuseeland auf Pokémon-Jagd gehen, schon ordentlich vorgelegt! Vom 31. Juli bis 7. August läuft also die Drachenwoche.

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass ihr das spezielle post-#PokemonGOFest2020 Drachen-Woche Event freigeschaltet habt! Let's GO! pic.twitter.com/DaaEKT6Fvt — Pokémon GO Deutschland (@PokemonGOdeu) July 25, 2020

Wo ist der GO Fest Livestream?

09:06 Uhr: Auf YouTube läuft parallel zum GO Fest auch ein Livestream, der das Event begleitet. Los geht es wohl ab 09:30 Uhr!

09:00 Uhr: Guten Morgen und Willkommen zum GO Fest Ticker! Hoffentlich habt ihr alle schon eure Item-Beutel und Pokémon-Aufbewahrungen geordnet, denn heute gibt es jede Menge zu fangen! Um 10:00 Uhr startet das GO Fest auch bei uns. Falls ihr euch bis dahin noch vorbereiten wollt: Hier findet ihr unsere Tipps, wie man das GO Fest perfekt ausnutzt!