Am Samstag, dem 25. Juli, startet das Pokémon GO Fest 2020. Nun sind Informationen rund um den Ultra-Bonus und neue Shinys aufgetaucht, die wir euch zusammenfassen.

Was ist passiert? Die Webseite Mercury News hat Informationen rund um das kommende GO Fest 2020 veröffentlicht, die angeblich direkt aus der PR-Abteilung von Niantic kommen sollen.

Dabei handelt es sich um den genauen Zeitplan des Events in Amerika, den Ultra-Bonus fürs Fest und welche neuen Shinys auftauchen.

Eine offizielle Bestätigung der Informationen von Niantic steht derzeit noch aus. Im reddit heißt es jedoch, dass die Webseite bereits vorher schon frühzeitige News und um Pokémon GO veröffentlicht hat.

So läuft das GO Fest ab

Wie sieht der Zeitplan aus? Im Laufe des Events werden die „Lebensräume“ der Pokémon rotieren. In Amerika beginnt das Event beispielsweise mit „Kampf“, während in Stunde 2 „Freundschaft“ und danach „Feuer“ im Fokus stehen.

Interessant dabei ist, dass die Lebensräume anscheinend global rotieren, während die Events jedoch zu unterschiedlichen Zeiten starten. Zumindest deutet dies der Zeitplan für Amerika an, wo es unterschiedliche Zeitzonen gibt:

So sieht der Zeitplan laut Mercury News für Amerika aus.

Ulta-Belohnungen und viele Shinys warten auf euch

Wie sehen die Ultra-Belohnungen aus? Im Laufe eines Tages erwarten die Trainer 32 Herausforderungen, die sie abschließen können. Für Abschließen einer bestimmten Zahl von Aufgaben gibt es besondere Belohnungen in Form von thematischen Wochen:

8 erledigte Aufgaben – Ultra Woche 1: Drachen-Woche

16 erledigte Aufgaben – Ultra Woche 2: Enigma-Woche

24 erledigte Aufgaben – Ultra Woche 3: Einall-Woche

Im Folgenden stellen wir euch vor, was in der jeweiligen Woche passiert.

Was passiert in der Drachen-Woche?

Laut Mercury News soll die Drachen-Woche vom 31. Juli bis 7. August stattfinden und folgende Pokémon sollen häufiger erscheinen:

Alola Kokowei (als Shiny möglich)

Seeper (als Shiny möglich)

Dratini (als Shiny möglich)

Kindwurm (als Shiny möglich)

Knacklion (als Shiny möglich)

Wablu (als Shiny möglich)

Kaumalt (als Shiny möglich) – wird aber insgesamt seltener sein

Die folgenden Pokémon sollen häufig in 7-KM-Eiern vorkommen:

Dratini (als Shiny möglich)

Kindwurm (als Shiny möglich)

Knacklion (als Shiny möglich)

Wablu (als Shiny möglich)

Kaumalat und Kapuno können sehr selten vorkommen, können aber Shiny sein.

Außerdem landet Rayquaza in den 5-Sterne-Raids.

Rayquaza soll in den 5-Sterne-Raids auf euch warten.

Was passiert in der Enigma-Woche?

In der Enigma-Woche (7. bis 14. August) sollen folgende Pokémon häufiger erscheinen:

Sterndu (als Shiny möglich, zum ersten Mal)

Pummeluff

Piepi (als Shiny möglich)

Lunastein (als Shiny möglich)

Sonnfel (als Shiny möglich)

Puppance (als Shiny möglich)

Bronzel (als Shiny möglich)

Pygraulon

Die folgenden Pokémon sollen häufig in 7-KM-Eiern vorkommen:

Bronzong

Lepumentas

Pygraulon

Icognito U, L, T, R und A

Außerdem landet Deoxys in den 5-Sterne Raids und kann ebenfalls als Shiny gefunden werden.

Die Shiny-Version von Deoxys soll eine coole Mischung aus gelb und grün enthalten.

Was passiert in der Einall-Woche?

In der letzten Bonus-Woche (14. bis 21. August) wird es einige neue Pokémon geben:

Strawickl – neu

Waumboll – neu

Emolga -neu

und Bisofank, das aber wohl nur in New York erscheinen soll

In den 7-KM-Eiern warten auf euch:

Strawickl

Waumboll

Emolga, jedoch sehr selten

und andere Pokémon der Einall-Region

Genesect in den Raids und als Shiny – Das ist ein Kracher.

In den 5-Sterne-Raids soll sich Genesect befinden und sogar als Shiny gefunden werden können. Außerdem landet Kiesling in den Raids und zum ersten Mal als Shiny.

Wer sich perfekt auf das GO Fest vorbereiten möchte, sollte sich unsere 6 Tipps dazu durchlesen. Darin verraten wir euch, wie ihr am effektivsten Pokémon fangt und so sicherlich auch viele der Aufgaben erledigen könnt.