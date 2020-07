Pokémon GO Fest: 6 neue Shinys, Rotom und Icognito warten auf euch

Der erste Tag vom Pokémon GO Fest 2020 ist gestartet und bringt so einige Überraschungen mit sich. So gibt es 6 neue Shinys und sogar den Release vom neuen Pokémon Rotom.

Was ist passiert? Das GO Fest 2020 ist gestartet und hat so einige Überraschungen im Gepäck. Damit ihr genau wisst, worauf ihr euch einstellen könnt, zeigen wir euch die Übersicht zum Event.

Trainer in Neuseeland und Australien haben bereits über die Hälfte vom Event gespielt und können bereits zahlreiche Boni offenbaren.

Shiny Icognito, Rotom und Furnifraß

Das sind die neuen Shinys: Es gibt eine Menge ganz neuer Shinys. Dazu kommen noch besondere Hut-Pokémon und ein Shiny, was man bisher nicht in der Wildnis fangen konnte.

Diese Shinys sind neu:

Furnifraß

Fermicula

Icognito (auf dem GO Fest gibt es die Buchstaben G und O)

Tangela

Baldorfish

Fleknoil

Bisasam, Glumanda und Schiggy mit Pikachu-Cap

Pummeluff – Konnte bisher nur aus Fluffeluff entwickelt werden

Besonders interessant dürfte hier Shiny Icognito sein. Außerhalb von Events ist es wohl das seltenste Pokémon im Spiel. Ihr solltet euch also am besten ein Shiny auf dem GO Fest sichern.

Das sind die neuen Shinys auf dem GO Fest 2020

Dieses Pokémon ist neu: Eine weitere Überraschung ist das Pokémon Rotom. Dies könnt ihr per Schnappschuss ergattern. Fotografiert bis zu 5x am Tag eines eurer Pokémon und bekommt die Chance auf die Wasch-Form von Rotom.

Rotom kann sich in unterschiedlichen Haushaltsgeräten verstecken. Aktuell gibt es aber wohl nur die Wasch-Form von Rotom.

Das sind alle Rotom-Formen. Die Wasch-Form oben rechts ist nun verfügbar.

Das sind die globalen Herausforderungen: Jedes Habitat hat eine andere globale Herausforderung, die man lösen muss. Wenn ihr sie zusammen löst, schaltet ihr den Hyperbonus für nach dem GO Fest frei.

Diese globalen Herausforderungen gibt es:

Freundschafts-Habitat: Geschenke verschicken

Kämpfen-Habitat: Kämpft in Raids

Feuer-Habitat: Fangt Feuer-Pokémon

Wasser-Habitat: Landet großartige Würfe

Pflanze-Habitat: Nutzt Beeren

Die Spieler, die bereits die Challenges gelöst haben, berichten, dass die Aufgaben ganz leicht seien. So hätten sie maximal 16 Minuten gedauert und wäre problemlos zu schaffen.

Diese Raid-Bosse gibt es: Auf dem GO Fest warten auch neue Raid-Bosse auf euch. Diese können auch ohne Ticket fürs Event bekämpft werden. Dazu zählen:

Level-1-Raid: Klikk, Praktibalk, Piepi

Level-2-Raid: Kaumalat, Alola-Kokowei, Kirlia

Level-3-Raid: Panzaeron, Aerodactyl, Chaneira

Level-4-Raid: Bisaflor, Glurak, Turtok

Level-5-Raid: Kyogre, Groudon, Kyurem

Besonders interessant ist hier wohl Kaumalat. Das Pokémon ist normalerweise verdammt selten, doch taucht jetzt in Raids auf. Ihr solltet versuchen, das Pokémon so oft wie möglich im Raid mitzunehmen. Bisher ist unklar, ob man nach dem GO Fest nochmal eine so gute Chance auf Kaumalat hat.

Als legendäre Raid-Bosse sind Kyogre und Groudon zurück. Beide können auch Shiny sein. Wer da also noch ein Exemplar braucht, sollte seine Chance nutzen.

Gibt es Event-Eier? Ja, die 7-km-Eier beinhalten besondere Pokémon während des GO Fests. Wir zeigen euch hier ein Bild der bestätigten Monster:

Was sollte man sonst noch wissen? Am ersten Tag steht ganz klar das Fangen von Pokémon im Vordergrund. Versucht so viele Shinys wie möglich zu sammeln, da es einige neue und seltene Shinys zu ergattern gibt.

Wenn ihr noch wissen wollt, wie ihr das Event am besten ausnutzen könnt, dann checkt unseren großen Guide zum GO Fest aus.