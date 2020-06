Alle Infos zum Pokémon GO Fest 2020 und warum vieles anders wird

Das Pokémon GO Fest 2020 ist angekündigt! Wir geben euch Einblicke in das Event und verraten euch, weshalb es dieses Mal so viel anders wird.

Was ist das GO Fest? Dieses Event findet normalerweise jedes Jahr an einem festen Ort statt. So war 2019 unter anderem Dortmund ein Austragungsort. Wenn ihr euch ein Ticket kauft, könnt ihr dort für einige Stunden besondere Boni erleben und spannende Pokémon fangen.

2020 wird alles aber etwas anders. Aufgrund der Corona-Krise wird das Event nicht an einem festen Ort stattfinden, sondern ihr könnt es entspannt von Zuhause aus spielen.

Diese Boni bringt das GO Fest 2020

Wann läuft das Event? Diesmal könnt ihr euch ein Ticket für gleich 2 Tage kaufen. Das Event läuft am 25. und 26. Juli jeweils von 10:00 Uhr morgens bis 20:00 Uhr abends. Ihr habt also ganze 20 Stunden Event-Spaß.

Was kostet ein Ticket? Das Ticket für das Event kostet 14,99 $ zuzüglich Steuern. Es ist damit also günstiger als das Ticket aus dem Vorjahr – das kostete 25 € plus Steuern. Die Tickets sind übrigens unbegrenzt. Ihr braucht also kein Glück, um ein Ticket zu ergattern.

14,99 $ kostet das Ticket für das diesjährige GO Fest

So läuft das GO Fest ab: Die beiden Event-Tage unterscheiden sich. Wir geben die Übersicht, was passieren wird:

Tag 1 Hier werdet ihr Zugang zu einer Spezialforschung bekommen, die es nur an diesem Tag geben wird. Jede Stunde wechselt das Habitat – also Pokémon von anderen Typen erscheinen. Insgesamt gibt es 5 Habitate (Feuer, Wasser, Pflanze, Battle und Freundschaft), die jeweils zweimal verfügbar sind Insgesamt gibt es an diesem Tag über 75 unterschiedliche Pokémon zu fangen – aus Raids, in der Wildnis oder bei besonderen Feldforschungen

Tag 2 Hier soll etwas Besonderes passieren, was noch nicht genauer bekannt ist. Bislang weiß man nur, dass auch dort eine andere Spezialforschung verfügbar sein wird.



Dieses Feature gibt es exklusiv: Während des ersten Tages vom GO Fest wird es die „Global Challenge Arena“ geben. Dies ist eine besondere Website, wo ihr die globalen Herausforderungen, die es auf dem GO Fest gibt, anschauen könnt.

Außerdem kann man dort sehen, wie viel ihr für diese Aufgaben getan habt und wie eure Freunde bei dieser Challenge abgeschnitten haben.

Das Feature wird es nur für Teilnehmer des GO Fests geben und wird danach auch nicht mehr verfügbar sein.

So sieht die globale Herausforderung dann aus.

Was sind Habitate? Auf den letzten GO Fests gab es diese Habitate. Dort lief man von einem Habitat ins nächste und dort tauchten immer Pokémon von unterschiedlichen Habitaten auf. Habitate sind also Gebiete, wo Pokémon von speziellen Typen erscheinen.

Was bedeutet das für das GO Fest? Am ersten Tag steht das Fangen von Pokémon im Fokus. Die rotierenden Habitate kennt man von den vergangenen Rauch-Tagen. Dort spawnten jeweils eine Stunde lang Pokémon von speziellen Typen im Rauch. Ähnlich soll das auch beim GO Fest laufen.

Der zweite Tag könnte noch so einige Überraschungen bringen. Was genau hier auf uns wartet, ist noch unklar.

Kommt ein mysteriöses Pokémon zum GO Fest?

Wie sieht es mit besonderen Pokémon aus? MeinMMO war vor dieser Ankündigung bei einem Presse-Termin anwesend. Dabei erzählte Laura Warner, Senior Game Designer von Pokémon GO, dass es auch diesmal ein mysteriöses Pokémon geben wird. Welches Pokémon das sein wird, wurde allerdings noch nicht verraten.

Viele Trainer rechnen mit Shaymin für das GO Fest. Dafür würden so einige Teaser bei der ersten Ankündigung sprechen.

Shaymin ist ein heißer Kandidat für das GO Fest 2020

Regionale Pokémon auf dem GO Fest?

Wie sieht es mit regionalen Pokémon aus? Beim Presse-Termin hat Niantic davon gesprochen, dass es in diesem Jahr keine regionalen Belohnungen geben soll. Was genau das bedeuten soll, ist allerdings noch unklar.

Wir werden im Laufe der Woche noch ein Interview mit Verantwortlichen von Niantic führen. Möglicherweise kriegen wir dort eine Antwort auf die Frage zu diesem Thema.

Das soll das GO-Fest-Feeling bringen: Während des Events soll es auch virtuelle Team-Lounges geben. Diese stehen normalerweise auf dem GO-Fest-Gelände und laden zum Verschnaufen ein.

In 2020 soll es eine digitale Form davon geben. Dort könnt ihr euch mit Teammitgliedern treffen und sogar Preise gewinnen.

Außerdem wird es in diesem Jahr ein Set geben, was ihr euch für Zuhause ausdrucken könnt. Aus diesem Set könnt ihr euch Geschenke basteln, die ihr dann Freunden in eurer Umgebung schenken könnt.

Niantic Social kommt – Was ist das?

Um dieses Feature geht es: Pünktlich zum Sommer wird das Feature „Niantic Social“ eingeführt. Damit könnt ihr sehen, welche eurer Freunde online sind und wie viele Kilometer ihr gelaufen seid.

Das Feature erleichtert euch dann die Kommunikation. So könnt ihr Freunde, die online sind zu Trainerkämpfen herausfordern. Besonders wichtig wird das Feature bei den Raid-Einladungen, die bald kommen werden.

So könnt ihr also allen Freunden, die gerade online sind, Einladungen zu euren Raids schicken.

Wann erscheint das Feature? Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Niantic spricht allerdings davon, dass das Feature noch vor dem GO Fest erscheinen soll.

Das wartet noch vor dem GO Fest auf euch

Diese Events kriegt jeder: Vor dem Start des GO Fests wird es noch mehrere wöchentliche Herausforderungen geben. Diese werden insgesamt 3 Wochen andauern und auf das GO Fest vorbereiten.

Wenn ihr diese Challenges meistert, dann schaltet ihr besondere Boni für das GO Fest frei. Zu den Aufgaben gehören auch neue Spezialforschungen, doch darüber soll es später noch mehr Infos geben.

Das Ganze erinnert ein wenig an die Nostalgie-Herausforderungen im Mai. Dort musste man auch 4 wöchentliche Aufgaben meistern, um am Ende eine besondere Spezialforschung freizuschalten.

Die Zeit bis zum GO Fest könnt ihr schon jetzt mit spannenden Events überbrücken. Im Juni finden noch das Sonnenwenden-Event und die Käferbrabbelei statt. Dort gibt es neue Shinys und viele Boni. Die genaue Übersicht über beide Events haben wir euch in einem anderen Artikel gegeben.