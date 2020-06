In Pokémon GO sind endlich die Details für die Events im Juni bekannt. So bringen die Käferkrabbelei und das Event zur Sonnenwende neue Shinys und tolle Boni.

Darum geht es: Bereits Ende Mai hatte Niantic diese 2 Events angekündigt. Genaue Details dazu waren allerdings nicht bekannt. Das hat sich nun geändert.

Beide Events bringen besondere Shinys und regionale Pokémon wechseln die Orte.

Event zur Sonnenwende bringt uns Sonnfel

Wann läuft das Event? Los geht es am 19. Juni um 17:00 Uhr deutscher Zeit und endet dann am 24. Juni um 22:00 Uhr Ortszeit. Das Event geht also nicht mal eine Woche lang.

Welche Boni gibt es? Sonne und Mond stehen im Mittelpunkt dieses Events und dementsprechend gibt es auch besondere Boni:

Pokémon mit Bezug zu Sonne und Mond erscheinen in Wildnis, Raids, speziellen Quests und 5-km-Eiern – dazu zählen unter anderem Sonnkern und Piepi

Shiny Piepi wird erstmalig in der Wildnis verfügbar sein, denn es war bisher nur durch die Entwicklung von Shiny Pii zu erhalten

Doppelter Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Lunastein und Sonnfel wechseln während des Events die Regionen. Der genaue Zeitplan ist: Am Freitag, den 19. Juni um 8 Uhr bis Samstag, den 20. Juni um 23:59 Uhr (Ortszeit) erscheint bei uns Lunastein vermehrt Von Sonntag, den 21. Juni um 12 Uhr bis Montag, den 22. Juni um 23:59 Uhr (Ortszeit) gibt es Lunastein und Sonnfel in unserer Region Von Dienstag, den 23. Juni um 12 Uhr bis Mittwoch, den 24. Juni um 22:00 Uhr (Ortszeit) gibt es dann nur noch Sonnfel in Deutschland



Nach dem Event bleibt Sonnfel in der östlichen Hemisphäre, also unter anderem auch in Deutschland.

Das passt dazu: Während des Events wird auch die Rampenlichtstunde mit Piepi stattfinden. Vor allem dort habt ihr also gute Chancen auf Shiny Piepi.

Käferkrabbelei bringt Shiny Lithomith

Wann läuft das Event? Ab dem 26. Juni um 17:00 Uhr deutscher Zeit bis zum 1. Juli um 22:00 Uhr Ortszeit wird es die Boni rund um Käfer-Pokémon geben.

Das sind die Boni: Hier wird wieder das Item Rauch in den Mittelpunkt gerückt und besondere Käfer-Pokémon erscheinen:

Käfer-Pokémon wie Lithomith, Sichlor und Toxiped erscheinen häufiger in der Wildnis, in Raids, in exklusiven Quests und in 5-km-Eiern

Shiny Lithomith wird erstmalig in Pokémon GO verfügbar sein

Doppelte EP für das Fangen von Pokémon

Rauch lockt mehr Käfer-Pokémon an. An unterschiedlichen Tagen erscheinen dort auch unterschiedliche Monster: Von Freitag, den 26. Juni um 8 Uhr bis Samstag, den 27. Juni um 23:59 Uhr (Ortszeit) erscheint vor allem Nincada im Rauch Von Sonntag, den 28. Juni um 12 Uhr bis Montag, den 29. Juni um 23:59 Uhr (Ortszeit) taucht Waumpel vermehrt im Rauch auf Von Dienstag, den 30. Juni um 12 Uhr bis Mittwoch, den 1. Juli um 22:00 Uhr (Ortszeit) gibt es mehr Sichlor im Rauch



Das ist besonders beim Event: Es gibt zahlreiche Käfer-Pokémon, die man als Shiny ergattern kann. Als Beispiele nennen wir hier Raupy, Pionskora, Pinsir, Sichlor oder auch Bluzuk. Ihr könntet also zahlreiche Shiny-Checks antreffen.

Raid-Tag mit Pinsir

Dann startet das Event: Während der Käferkrabbelei gibt es auch noch einen neuen Raid-Tag mit Pinsir. Dieser findet am 28. Juni von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr statt.

Was bringt das Event? Bislang ist nur bekannt, dass Pinsir innerhalb der 3 Stunden auf jeder Arena erscheinen wird. Dort könnt ihr es dann auch als Shiny antreffen.

Von einer exklusiven Attacke ist allerdings noch nicht die Rede. Diese könnte möglicherweise noch später vorgestellt werden, denn an solchen Raid-Tagen sind diese Attacken durchaus üblich.

Ein weiteres Käfer-Pokémon wird am Community Day im Juni im Mittelpunkt stehen. Ihr könnt dann erstmalig Shiny Hornliu antreffen.