Mittlerweile gibt es hunderte Shinys in Pokémon GO. Damit ihr die Übersicht nicht verliert, zeigen wir euch eine aktuelle Shiny-Liste für 2020 mit allen Shiny-Chancen.

Was ist das für eine Shiny-Liste? Hier seht ihr alle Shinys, die man in Pokémon GO fangen kann. Diese Liste wird immer wieder aktualisiert, damit ihr auf einen Blick sehen könnt, welche Shinys schon im Spiel sind. Zuletzt wurde die Liste am 27. Februar 2020 aktualisiert.

Passend dazu haben wir auch immer die Shiny-Rate aufgeschrieben, damit ihr seht, wie selten die Shinys tatsächlich sind.

Alle Shinys und Raten in 2020 – Chancen für schillernde Pokémon

Das ist bei den Shiny-Chancen zu beachten: Keine Shiny-Rate ist zu 100% bestätigt. Sie bestehen nur aus Vermutungen und Analysen von Spielern.

Einige Pokémon haben tatsächlich bessere Shiny-Chancen als andere. Dazu gehören Sichlor oder Onix. Sie sind dafür aber seltener in der Wildnis anzutreffen.

Das ist die Liste:

Shiny-Liste

Dex-Nummer wdt_ID Pokémon Woher? Shiny-Chance 001 1 Bisasam Wildnis, Eier 1 zu 450 002 2 Bisaknosp Entwicklung 003 3 Bisaflor Entwicklung 004 4 Glumanda Wildnis, Eier 1 zu 450 005 5 Glutexo Entwicklung 006 6 Glurak Entwicklung 007 7 Schiggy Wildnis, Eier 1 zu 450 008 8 Schillok Entwicklung 009 9 Turtok Entwicklung 010 10 Raupy Wildnis 1 zu 450

Shinys aus Raids und Feldforschungen

Kann man die Pokémon auch woanders antreffen? Viele Pokémon auf der Liste gibt es auch in Quests oder in Raids. Diese rotieren aber regelmäßig, weshalb wir sie hier nicht aufgelistet haben.

Genauso gibt es viele legendäre Pokémon, die man zwar aus Raids bekommen kann, die aber aktuell nicht verfügbar sind.

Kann man Shinys auch tauschen? Shinys können durch einen Spezialtausch auch getauscht werden. Pro Tag kann man aber nur einen Spezialtausch machen, weshalb man auch nur ein Shiny pro Tag tauschen kann. Der Tausch kostet allerdings deutlich mehr Sternenstaub als der Tausch bei normalen Pokémon.

Welche Shinys sich für einen Spezialtausch anbieten findet ihr in unserer Auflistung zu den 10 besten Spezialtäuschen in Pokémon GO.

Gibt es einen Shiny-Trick? Hier findet ihr viele Shinys

Gibt es Tricks für viele Shinys? Manipulieren kann man die Shinys nicht. Es bleibt also immer Glück, wenn man ein Shiny fängt.

Es gibt allerdings Events wie den Community Day oder Raid-Tage, an denen Shinys deutlich häufiger auftauchen. Dort könnt ihr dann deutlich leichter an die schillernden Exemplare kommen.

Wie wahrscheinlich Shinys sind und welche Events besonders gut geeignet sind, findet ihr in unserer Auflistung zu den Shiny-Raten.

Shiny Ditto und die Probleme bei der Implementierung

Gibt es Shiny Ditto? Der Formenwandler ist bisher noch nicht als Shiny im Spiel.

Können Shinys zu Ditto werden? Hier braucht man keine Angst haben. Jedes Pokémon, welches es als Shiny gibt, kann kein Ditto sein. Die genaue Übersicht zu den Pokémon, die sich zu Ditto verwandeln können, findet ihr bei unserer Ditto-Liste für Pokémon GO.

Sollte ein Pokémon von dieser Liste zu einem späteren Zeitpunkt als Shiny eingeführt werden, dann wird es auch nicht mehr zu Ditto. Es verschwindet dann von der Liste.

